Адани про «Юве»: «За полтора года при Аллегри команда ничего не добилась. В прошлом сезоне трофеев не было, это уже не просто череда неудач»

Теги Даниэле Адани Ювентус серия А Италия Лига чемпионов УЕФА Наполи Маккаби Хайфа Массимилиано Аллегри Футбол

Даниэле Адани раскритиковал «Ювентус» при Массимилиано Аллегри.

«В оставшейся части сезона Аллегри придется довольствоваться тем, что у него есть – то есть девятью игроками, которые играли на чемпионате мира. У «Наполи» есть «трезубец», который не отправился в Катар – атакующая тройка смотрела матчи из дома, – а также Лоботка в центре поля.

Но, если говорить о «Ювентусе», за полтора года команда [под руководством] Аллегри ничего не добилась. В прошлом сезоне не было [завоевано] ни одного трофея, а в этом «Юве» делит последнее место в группе Лиги чемпионов с «Маккаби». Я надеюсь, что Аллегри улучшит эту команду и изменит ситуацию, я всегда очень уверен в работе тренеров, но это уже не просто неудачи. Восемь побед «Юве» подряд выглядели слишком хорошо», – сказал бывший защитник «Интера» в эфире Rai Sport.

«Ювентус» после 18 туров занимает 3-е место в турнирной таблице Серии А, набрав 37 очков. Лидер турнира «Наполи» опережает «бьянконери» на 10 очков.

4 комментария

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makelove
Ответ 2RIN
Наполи, с которого и он и Кассано кипятком писают, точно так же не выйграл ни одного трофея при Спалетти, Макс провалился, спору нет, но эти два щебня будут тявкать на Юве в любом варианте
Да ну Адани даже про финале ЛЧ говорил, что это какое-то недоразумение (в 15 году), но через два года у него было уже какое-то повторное недоразумение, а ещё у него все 5 чемпионств Аллегри подряд были недоразумениями
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Isshin88
Это не провал, а обратный рост. С Аллегри победим!
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2RIN
Наполи, с которого и он и Кассано кипятком писают, точно так же не выйграл ни одного трофея при Спалетти, Макс провалился, спору нет, но эти два щебня будут тявкать на Юве в любом варианте
+3
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+3
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!!!Bata!!!
Не так грубо как Касано, но блин все по делу.
+1
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0
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