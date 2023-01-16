Адани про «Юве»: «За полтора года при Аллегри команда ничего не добилась. В прошлом сезоне трофеев не было, это уже не просто череда неудач»

Даниэле Адани раскритиковал « » при .

«В оставшейся части сезона Аллегри придется довольствоваться тем, что у него есть – то есть девятью игроками, которые играли на чемпионате мира. У «Наполи» есть «трезубец», который не отправился в Катар – атакующая тройка смотрела матчи из дома, – а также Лоботка в центре поля.

Но, если говорить о «Ювентусе», за полтора года команда [под руководством] Аллегри ничего не добилась. В прошлом сезоне не было [завоевано] ни одного трофея, а в этом «Юве» делит последнее место в группе чемпионов с « ». Я надеюсь, что Аллегри улучшит эту команду и изменит ситуацию, я всегда очень уверен в работе тренеров, но это уже не просто неудачи. Восемь побед «Юве» подряд выглядели слишком хорошо», – сказал бывший защитник «Интера» в эфире Rai Sport.

«Ювентус» после 18 туров занимает 3-е место в турнирной таблице Серии А, набрав 37 очков. Лидер турнира « » опережает «бьянконери» на 10 очков.