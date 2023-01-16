Светлана Журова: «Болею за «Зенит». Если бы российский футбол был плох, его бы не смотрели и не ходили на стадионы»

Теги Зенит премьер-лига Россия Светлана Журова Государственная дума Футбол

Депутат Светлана Журова оценила уровень футбола в России и сообщила о поддержке «Зенита».

«Я болею за «Зенит», несомненно.

Наш футбол с мировым я сравнивать не буду – все и так знают результат. Болельщики болеют за игру в данный момент времени – как умеют, так и играют. Если бы россиян не устраивал уровень нашего футбола, они бы его не смотрели и не ходили на стадионы. Значит, он их устраивает.

Мы не должны сравнивать все только с мировым спортом. Если наши люди смотрят российский футбол, получается, он им такой и нужен.

В других странах тоже есть недовольные фанаты, которых не устраивает что-то в футболе своей страны. Это нормально. Ну если вам не нравится, соберите в одну команду всех великих игроков и получайте удовольствие. Если бы российский футбол был плох, его бы не смотрели.

Мне хочется, чтобы было больше воспитанников в России, а не легионеров. Но если убрать иностранцев, пропадет зрелищность, ведь с ними мы смотрим хотя бы на приличный футбол», – сказала олимпийская чемпионка по конькобежному спорту.

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16 комментариев

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Doomgoth
Ответ Yury Kanareykin
Чёт я сомневаюсь, что она за него реально болеет, обычная депутатская замануха.
Это очень по-депутатски.
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Doomgoth
Ответ Назар Игорь
А что не так?
А Вы не догадываетесь? Мне неприятно и брезгливо, что подобные личности своим артикуляционным аппаратом произносят название клуба,
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26
ну так его и не смотрят
а теперь еще и не ходят
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shahmur
В папочках у деда стадионы полные
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Пако
За неимением лучшего.
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Дмитрий9779
Не может быть паспорт болельщика главнее паспорта!
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Назар Игорь
Ответ Doomgoth
Мне стыдно, что эта дама болеет за мой любимый клуб.
А что не так?
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Yury Kanareykin
Ответ Doomgoth
Мне стыдно, что эта дама болеет за мой любимый клуб.
Чёт я сомневаюсь, что она за него реально болеет, обычная депутатская замануха.
+5
-1
+4
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Дмитрий9779
Ответ Kiryl Olshewski
Мать, стадионы полупустые
Это мягко говоря.
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Kiryl Olshewski
Мать, стадионы полупустые
+1
0
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Дмитрий9779
Помнишь Света сколько ходило болельщиков до фан айди?Посмотри после его введения.Яркий пример Ростов.Дайте клубам заработать.
+3
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Бурбулис
После вашего фан-уйди, на стадион ходить будут только отбитые, вы всё делаете, чтобы убить посещаемость
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Doomgoth
Мне стыдно, что эта дама болеет за мой любимый клуб.
+5
-5
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Бухгалтер2021
на него не ходят
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Алексей Петров
Нормальный уровень, не то, что в 90е
0
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TaR
Смотреть просто больше нечего. Вообще. Все развалили
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