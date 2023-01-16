Футболку Месси с матча против «Анжера» продали на аукционе за 43 623 евро

Теги ПСЖ Лионель Месси лига 1 Франция Неймар Анжер игровая форма Килиан Мбаппе деньги Футбол

Футболки игроков «ПСЖ» с последних матчей продали на аукционе. 

На аукционе были проданы 17 футболок, в которых футболисты парижской команды играли в последних матчах.

Так, форму Лионеля Месси с игры против «Анжера» (2:0) приобрел китайский покупатель. В ходе торгов он сделал 7 ставок, начиная с 22 000 евро, и выиграл, предложив 43 623 евро. 

Футболка аргентинца стала самой дорогой на этом аукционе. Футболка Неймара обошлась ее покупателю в 7 894 евро, а за форму Килиана Мбаппе с матчей против «Ланса» (1:3) и «Страсбура» (2:1) заплатили 14 083 евро и 15 017 евро соответственно.

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16 комментариев

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Grishkevich
Поэтому в этом матче он не вышел?😁😁😁
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Роман
Дёшево. Хотя это же Месси.
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Максим Кутузов
Ответ Гамарджоба Генацвале
Думаю, что ему абсолютно по### на эту новость.
Ахах. Чтоб ему было по*** на что-то, что связано с Месси?.)) Не смешите меня
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Бухгалтер2021
лучше на эти деньги нашли лекарство от рака
+1
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Экспертное мнение
Звучит как отличный план для обхода ФФП, нужно просто продавать футболки Месси, Нея, Мбаппе после каждого матча за 20-50 млн евро, "покупатели" найдутся в Катаре)
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Гамарджоба Генацвале
Ответ NIK7478
Щас Роналду загрустил, наверное. Ждем новость о продаже уже его футболки за большую сумму, кончено.
Думаю, что ему абсолютно по### на эту новость.
+7
-4
+3
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Кокич
43623, что интересно, делится без остатка на 333.
+10
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ХавиГави_Паратрупер
Ответ Великий Алонсо
Грязные трусы Криштиану продались бы в 5 раз дороже
Да что там трусы, сам Криштиану продался раз в 5 дороже Аль-Насру, главное достижение в карьере, как никак🤓
+6
-2
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Великий Алонсо
Грязные трусы Криштиану продались бы в 5 раз дороже
+2
-8
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Оливер Кан удаляет Роберту
Кто-то ж верит в эту дичь))
0
-7
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benjamin92
Лучший игрок в футбол как никак
+3
-3
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инок
Шейхи из ПСЖ хотят жить немножко лучше. Они ещё
и футболками приторговывают)
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Абдул Абакаев
не представляю за сколько бы ушла майка с финала ЧМ
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NIK7478
Щас Роналду загрустил, наверное. Ждем новость о продаже уже его футболки за большую сумму, кончено.
+3
-4
-1
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Леван Мкртчян
Новыми красками обрастает троллинг некоторых юзеров, по поводу того ,что ПСЖ отбил зарплату Месси на продаже футболок
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Lucky Z
Новая ветка бизнеса для ПСЖ.
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