«МЮ» хочет продлить контракт с Рэшфордом с повышением зарплаты. Клуб намерен отбить интерес «ПСЖ»

« » намерен продлить контракт с .

В клубе уверены, что смогут договориться с форвардом. Ожидается, что по новому соглашению 25-летний игрок получит прибавку к зарплате, которая составляет 200 тысяч фунтов в неделю.

Манкунианцы хотят вознаградить Рэшфорда за хорошую игру, а также отбить интерес « » к нападающему, сообщает Manchester Evening News.

Обе стороны заинтересованы в продлении контракта. Тем не менее в ближайшее время продление соглашения маловероятно.

Статистику англичанина можно изучить здесь.

Рэшфорд вернулся! Залечил травмы, кайфует от Тен Хага и готовится к новому рывку