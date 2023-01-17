«МЮ» хочет продлить контракт с Рэшфордом с повышением зарплаты. Клуб намерен отбить интерес «ПСЖ»
«Манчестер Юнайтед» намерен продлить контракт с Маркусом Рэшфордом.
В клубе уверены, что смогут договориться с форвардом. Ожидается, что по новому соглашению 25-летний игрок получит прибавку к зарплате, которая составляет 200 тысяч фунтов в неделю.
Манкунианцы хотят вознаградить Рэшфорда за хорошую игру, а также отбить интерес «ПСЖ» к нападающему, сообщает Manchester Evening News.
Обе стороны заинтересованы в продлении контракта. Тем не менее в ближайшее время продление соглашения маловероятно.
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