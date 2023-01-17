«МЮ» хочет продлить контракт с Рэшфордом с повышением зарплаты. Клуб намерен отбить интерес «ПСЖ»

Теги ПСЖ Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия Маркус Рэшфорд деньги Футбол

«Манчестер Юнайтед» намерен продлить контракт с Маркусом Рэшфордом.

В клубе уверены, что смогут договориться с форвардом. Ожидается, что по новому соглашению 25-летний игрок получит прибавку к зарплате, которая составляет 200 тысяч фунтов в неделю.

Манкунианцы хотят вознаградить Рэшфорда за хорошую игру, а также отбить интерес «ПСЖ» к нападающему, сообщает Manchester Evening News.

Обе стороны заинтересованы в продлении контракта. Тем не менее в ближайшее время продление соглашения маловероятно.

Статистику англичанина можно изучить здесь.

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40 комментариев

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red hikkikomori
Ответ Гусейн Магомедрасулов
Игра Рэшфорда принесла результат
Опрометчиво повышать зп из-за хорошего отрезка, надо хотя бы сезон посмотреть как он себя покажет, может сдуется. А в Париже врядли он нужен
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Aram Avanesian
Не понимаю зачем ПСЖ Решфорд , у них и так потенциально лучшая атака в мире , им наоборот, надо больше играть вместе чтобы увеличить эффективность
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Under
Ответ che kaif
Чемпионат Франции доит апл каждое ТО и ничего более
В том-то и дело, что более ничего.
Как были пятой лигой без шансов на четвёрку даже во времена итальянского кризиса, так и остались.
Португалия там далеко сзади?
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-nrm
А зачем парижанам Рэшфорд? Маркус конечно топ, набрал отличную форму, но имея трио нападения из Месси, Мбаппе и Неймара, куда еще один? Думаю это не больше, чем слух и выдумка журналистов. Да и Рэш сам не заинтересован в трансфере.
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Тюменский медвежонок
Стабильно реализует лишь 2 момента из 5 - максимум (матч против Манчестер Сити в 1000-ый раз это доказал, да выхода 1 на 1 в первом тайме - оба запорол), но мы на него молимся... за такую реализацию Фергюсон бы его уже давно на лавку усадил или продал как в случае с Уэлбэком (я до сих пор убежден что Рэшфорд это второй Уэлбэк, просто распиаренный)
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Dmitry__HiLL
Ответ Rotick
Была же новость, якобы они введут потолок зарплат 200.000 максимум в неделю🤡
Есть система бонусов, в том числе подписных. Так что элементарно оставить 200.000 зп, но с учетов бонусов за срок контракта, как пример, можно получать и 300-400 тысяч в неделю. Холланд в Сити не даст соврать. У него там с учетов бонусов реальный оклад чуть ли не в 2 раза выше, чем на бумаге.
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che kaif
Ответ Руслан Батыров
Чемпионат Франции это АПЛ с алиэкспресс 🤣🤣🤣
Чемпионат Франции доит апл каждое ТО и ничего более
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nomer245
Ответ Damir Zz
Они же потолок в 200к хотят ввести, а тут у Рэша уже 200 зарплата. Или та новость врёт, или эта, а может даже обе
там уже пишут, что ради него готовы сделать исключение)
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Игорь Мальвинский
Ответ Руслан Батыров
Чемпионат Франции это АПЛ с алиэкспресс 🤣🤣🤣
Вот вот
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#SharkTeam
Ответ Гусейн Магомедрасулов
Игра Рэшфорда принесла результат
неужели мю не может найти форварда получше. Он же напару с Лингардом символы бестрофейного мю после сафа
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Rotick
Была же новость, якобы они введут потолок зарплат 200.000 максимум в неделю🤡
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Анвар Масимов
Ответ Галым Нуркеев
Рэшфорд это будущее МЮ, свой воспитанник, под руководством ЭТХ войдёт в число лучших игроков мира
6 лет уже как ,, будущее МЮ,,
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Анвар Масимов
Вечно перспективный Рэш. Через пару матчей опять потухнет
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Power Lifting
Отличный игрок !
Может стать как Тотти для МЮ
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ibar
Боэли, просыпайся! Есть вариант потратить деньги
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Сандыбек Хусаинов
Ответ stretfordend20times
Комментарий удален модератором
Видимо такие как мы, тебя часто обижали)
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Rascola Victor
Почему у всех так бомбит когда дело касается Рэшфорда
+1
-2
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Гусейн Магомедрасулов
Ответ #SharkTeam
Вбросы агентов принесли результат)
Игра Рэшфорда принесла результат
+2
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Aleksey Dolmatov
Что там месяц назад писали про потолок зарплат в мю?
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-2
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#SharkTeam
Вбросы агентов принесли результат)
+1
-2
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Самая быстрая булочка в мире
Ответ Damir Zz
Они же потолок в 200к хотят ввести, а тут у Рэша уже 200 зарплата. Или та новость врёт, или эта, а может даже обе
200, если клуб в ЛЧ не участвует
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Лёха Жданчик
Ответ Damir Zz
Они же потолок в 200к хотят ввести, а тут у Рэша уже 200 зарплата. Или та новость врёт, или эта, а может даже обе
Потолок зарплат введут ....а про бонусы за результативные действия никто ничего не говорил))
Тоже самое как с ДеХеа у него сейчас 375тыс.....сделают 200тыс и бонусы за сухие матчи отраженные пенальти и xG
+6
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Jamie Redknapp
О интересе ПСЖ Глейзеры во снах узнали не иначе. Имея убойное трио Месси Мбаппе Неймар покуситься на полулюбителя из МЮ может только Боэли из Челси.
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Sportik 975
Правильно. Решфорд сейчас один из ключевых игроков МЮ.
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rigobersong
Настоящая легенда МЮ, а не баллас7:)
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-3
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