Скоулз о Рэшфорде: «Такие суперзвездные игроки могут создавать моменты и выигрывать матчи. Нужно постоянно держать их на поле»

высоко оценил игру .

«Манчестер Юнайтед» обыграл «Манчестер Сити» в 20-м туре АПЛ (2:1). 25-летний форвард забил победный гол.

«При счете 0:1 я подумал, что велика вероятность того, что «МЮ» сможет забить два мяча. «Сити» контролировал игру первые 20 минут после перерыва, было беспокойно.

Маркус выглядел так, будто он травмирован или ленится, я не уверен, в чем именно было дело. Но такие суперзвездные игроки могут создавать моменты и выигрывать матчи. Нужно постоянно держать их на поле», – сказал экс-хавбек « » в интервью BT Sport.

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