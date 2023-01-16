Скоулз о Рэшфорде: «Такие суперзвездные игроки могут создавать моменты и выигрывать матчи. Нужно постоянно держать их на поле»

Теги Манчестер Юнайтед Пол Скоулз премьер-лига Англия Маркус Рэшфорд Футбол

Пол Скоулз высоко оценил игру Маркуса Рэшфорда.

«Манчестер Юнайтед» обыграл «Манчестер Сити» в 20-м туре АПЛ (2:1). 25-летний форвард забил победный гол.

«При счете 0:1 я подумал, что велика вероятность того, что «МЮ» сможет забить два мяча. «Сити» контролировал игру первые 20 минут после перерыва, было беспокойно.

Маркус выглядел так, будто он травмирован или ленится, я не уверен, в чем именно было дело. Но такие суперзвездные игроки могут создавать моменты и выигрывать матчи. Нужно постоянно держать их на поле», – сказал экс-хавбек «Манчестер Юнайтед» в интервью BT Sport.

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27 из 67 голов Рэшфорда в АПЛ стали победными – 40,3%. Это лучший показатель в истории турнира среди забивших 50+ мячей

 

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2 комментария

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Elik1989
Маркуса высоко ценил и Сульшер, наверное поэтому он загонял его. То, что у Рэшфорда идёт игра, не малая заслуга и тренера и его самого, но ему нужно обязательно помощь в плане атаки со стороны Антони (правого вингера) и нужен ЦФ, что бы когда не идёт игра у одного, можно было положиться на другого. Так будет и баланс сил и возможность давать отдыхать игрокам атаки. Ждём качественной игры от бразильца и хорошего нападающего летом. А так Рэшфорд просто в огне сейчас.
+2
0
+2
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R Kukhov
Был у МЮ один суперзвездный "всегдадолженбытьнаполе" голеадор недавно
+3
-2
+1
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