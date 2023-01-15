Рэмсдейл об ударе в спину: «Фанаты «Тоттенхэма» задирали меня, я им отвечал. Все восприняли это как часть спорта, кроме одного»

Вратарь « » прокомментировал инцидент с фанатом « ».

«Болельщики «шпор» задирали меня на протяжении игры, я им отвечал. Эти люди восприняли все это как часть спорта, но один фанат попытался слегка ударить меня по спине.

Очень жаль – все-таки в конечном счете это лишь игра. Футболисты обеих команд пытались меня увести, но, к счастью, ничего серьезного не произошло.

Послевкусие неприятное, но я уверен, что мы будем наслаждаться этой победой в раздевалке», – сказал голкипер в эфире Sky Sports.