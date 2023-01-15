Рэмсдейл об ударе в спину: «Фанаты «Тоттенхэма» задирали меня, я им отвечал. Все восприняли это как часть спорта, кроме одного»

Теги премьер-лига Англия Арсенал происшествия болельщики Тоттенхэм Аарон Рэмсдейл Тоттенхэм Хотспур Стэдиум Футбол

Вратарь «Арсенала» Аарон Рэмсдейл прокомментировал инцидент с фанатом «Тоттенхэма».

«Болельщики «шпор» задирали меня на протяжении игры, я им отвечал. Эти люди восприняли все это как часть спорта, но один фанат попытался слегка ударить меня по спине.

Очень жаль – все-таки в конечном счете это лишь игра. Футболисты обеих команд пытались меня увести, но, к счастью, ничего серьезного не произошло.

Послевкусие неприятное, но я уверен, что мы будем наслаждаться этой победой в раздевалке», – сказал голкипер в эфире Sky Sports.

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10 комментариев

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Артем Белый
Ответ Yri Yrov
Ты сперва научись правильно эксплуатировать запятые, потом оскорбляй других клубов
Какой ты фу
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Джейме Ланнистер
Ответ Асс Викенов
Да это судя по телосложению был какой-то ребёнок дрыщавый, еле коснулся его своей культяпкой и сразу сдристнул. Рамсу насрать, а дурачку, походу, вживую на петушков уже не посмотреть.
Подросток наверно, может и девчонка
0
0
0
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Dmitry Koway
Лучший игрок матча
+1
0
+1
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Мари Хуан
Ответ Marcus-light
Рэмс - одна из причин, почему Англия вылетела от Франции на ЧМ
Потому что не играл виноват что-ли?))
+7
0
+7
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Yri Yrov
Ответ Асс Викенов
Да это судя по телосложению был какой-то ребёнок дрыщавый, еле коснулся его своей культяпкой и сразу сдристнул. Рамсу насрать, а дурачку, походу, вживую на петушков уже не посмотреть.
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0
-17
-17
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Marcus-light
Комментарий скрыт
0
-9
-9
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Gunner_14
Рэмсдейл сегодня всё доказал на поле, как и «Арсенал»
+28
0
+28
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rigobersong
Обдоб зачем так делать?:)
+4
-2
+2
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Асс Викенов
Да это судя по телосложению был какой-то ребёнок дрыщавый, еле коснулся его своей культяпкой и сразу сдристнул. Рамсу насрать, а дурачку, походу, вживую на петушков уже не посмотреть.
+41
-2
+39
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Quintin07
сегодня был стеной.
+13
0
+13
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