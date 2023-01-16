Валерий Непомнящий: «Без Fan ID на футбол нельзя, а на хоккей и баскетбол – можно. Необъяснимо»

Теги премьер-лига Россия болельщики Валерий Непомнящий КХЛ Единая лига ВТБ Чемпионат.com Fan ID Футбол

Валерий Непомнящий обозначил связанные с введением Fan ID вопросы.

«Тема с Fan ID для меня архисложная. Лично я паспорт болельщика не оформлял.

Честно говоря, как мне кажется, нам необходимо проработать принципы подобных мер. На футбол без Fan ID нельзя, а на хоккей и баскетбол – можно. Я вот этого никак не могу понять. Необъяснимо. Нам всем должны объяснить, почему так происходит.

Решение о введении Fan ID принималось, но не обсуждалось. Есть сторона, которая принимает эту санкцию, а есть сторона, которая не принимает. Как мне кажется, нужно искать определенный компромисс. Причем как можно быстрее», – заявил бывший советник президента ЦСКА.

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16 комментариев

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Pertinax Gandi
В театр можно. Между тем стычки между фанами "Современника" и "Ленкома" в наше время гораздо более вероятны чем между фанами "Спартака" и ЦСКА.
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yalyon
Ответ TaR
Все просто - большое количество болельщиков на стадионе сейчас не нужно, могут высказать не нужно мнение. На других видах спорта таких активных болельщиков нет
Кто там что мог высказать?🤣 даже после введения фан уйди фанатики почти всех движей массово едут на фронт погибать
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Чумасик
Ответ romanisti89
Всё ещё проще, множество фанатов, кто бойкотируют футбол из-за фан-айди, перешли на трибуны хоккейных и баскетбольных клубов
Бред. Перешли еденицы. Если я например люблю исключительно футбол, то все эти хоккеи и баскетболы мне нафиг не впёрлись. И таких как я подавляющее большинство.
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romanisti89
Ответ TaR
Все просто - большое количество болельщиков на стадионе сейчас не нужно, могут высказать не нужно мнение. На других видах спорта таких активных болельщиков нет
Всё ещё проще, множество фанатов, кто бойкотируют футбол из-за фан-айди, перешли на трибуны хоккейных и баскетбольных клубов
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Дмитрий Родионов
В этой стране много чего не обьеснимо.
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Макс Шева
Из- за майдауна
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Tigo_Volchara93
По телеку говорят 90% поддерживает СВО
По факту никто не хочет на фронт, людей за шкирку забирают в армию без разбора. Необъяснимо.
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pvh-82
Кто-нибудь объяснит мне внятно и по факту в чем проблема для обычного болельщика, не хулигана, сделать фан айди и ходить на футбол спокойно? Это дело 10 минут! Сделать запрос и заехать в МФЦ... Какие проблемы то?
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ni
Хоккейные и баскет больлещьки поприличнее себя веду, чем ногомячники.
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-2
-1
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Илья Илья
Ответ corazón
По мнению власти (не только нашей) вообще собираться больше трёх человек нежелательно. Этими фан айди лишь прощупывают почву. Ограничения, изоляции - дальше больше.
В метро больше трех не собираться. Лишь бы что нибудь написать?
+2
-3
-1
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corazón
По мнению власти (не только нашей) вообще собираться больше трёх человек нежелательно. Этими фан айди лишь прощупывают почву. Ограничения, изоляции - дальше больше.
+2
-4
-2
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Назар Игорь
На хоккей объяснимо, за хоккей болеет САМ.
+4
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Арсений Элин
Кузьмич прав,какая то чушь это фанайди...кто то ляпнул на верх что без него никак,там одобрили не разбираясь и дали указание вводить...а теперь все мучаются!
+5
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+3
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TaR
Все просто - большое количество болельщиков на стадионе сейчас не нужно, могут высказать не нужно мнение. На других видах спорта таких активных болельщиков нет
+12
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+9
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damondiamond
Вангую, что вторая часть чемпионата не начнется
+1
-2
-1
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Алексей Гусев
на Балет нельзя, на ММА и Бокс можно) Не объяснимо)))
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-4
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