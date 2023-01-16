Валерий Непомнящий: «Без Fan ID на футбол нельзя, а на хоккей и баскетбол – можно. Необъяснимо»

обозначил связанные с введением Fan ID вопросы.

«Тема с Fan ID для меня архисложная. Лично я паспорт болельщика не оформлял.

Честно говоря, как мне кажется, нам необходимо проработать принципы подобных мер. На футбол без Fan ID нельзя, а на хоккей и баскетбол – можно. Я вот этого никак не могу понять. Необъяснимо. Нам всем должны объяснить, почему так происходит.

Решение о введении Fan ID принималось, но не обсуждалось. Есть сторона, которая принимает эту санкцию, а есть сторона, которая не принимает. Как мне кажется, нужно искать определенный компромисс. Причем как можно быстрее», – заявил бывший советник президента ЦСКА.