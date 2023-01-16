Мерсон о титуле АПЛ: «Если «Арсенал» обыграет «МЮ», его уже никто не остановит»

оценил шансы «Арсенала» на чемпионство.

Экс-форвард лондонского клуба считает, что все решится в матче 21-го тура АПЛ с « », который состоится 22 января.

«Если «Манчестер Юнайтед» обыграет «Кристал Пэлас» на выезде (перенесенный матч 7-го тура АПЛ, который состоится 18 января – прим. Sports.ru), чего я ожидаю от них, учитывая их игру, и затем одержит победу над «Арсеналом», то их отставание сократится до 3 очков.

Но если «Арсенал» победит, «МЮ» выбывает из борьбы. « » будет преследовать «Арсенал», а «МЮ» отстанет на 8, может быть, даже больше очков. Теперь все зависит от «Арсенала».

Предстоит разыграть еще много очков, но выступление «Арсенала» в первой половине сезона – все равно что наблюдать за «Ман Сити».

Если бы вы жили в Новой Зеландии и не видели футбол последние четыре года, а «Арсенал» играл бы в светло-голубой форме, вы бы подумали, что это «Сити». Вот насколько они были хороши. Если они выиграют в следующем туре, их уже никто не остановит», – заявил Мерсон в интервью Sky Sports.

Гари Невилл: «Арсенал» не выиграет АПЛ. «Ман Сити» будет 1-м, а «МЮ» – 2-м. Но я говорил, что и «Лестер» не станет чемпионом»