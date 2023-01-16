Мерсон о титуле АПЛ: «Если «Арсенал» обыграет «МЮ», его уже никто не остановит»

Теги Манчестер Юнайтед Манчестер Сити премьер-лига Англия Арсенал Пол Мерсон Футбол

Пол Мерсон оценил шансы «Арсенала» на чемпионство.

Экс-форвард лондонского клуба считает, что все решится в матче 21-го тура АПЛ с «Манчестер Юнайтед», который состоится 22 января.

«Если «Манчестер Юнайтед» обыграет «Кристал Пэлас» на выезде (перенесенный матч 7-го тура АПЛ, который состоится 18 января – прим. Sports.ru), чего я ожидаю от них, учитывая их игру, и затем одержит победу над «Арсеналом», то их отставание сократится до 3 очков.

Но если «Арсенал» победит, «МЮ» выбывает из борьбы. «Манчестер Сити» будет преследовать «Арсенал», а «МЮ» отстанет на 8, может быть, даже больше очков. Теперь все зависит от «Арсенала».

Предстоит разыграть еще много очков, но выступление «Арсенала» в первой половине сезона – все равно что наблюдать за «Ман Сити».

Если бы вы жили в Новой Зеландии и не видели футбол последние четыре года, а «Арсенал» играл бы в светло-голубой форме, вы бы подумали, что это «Сити». Вот насколько они были хороши. Если они выиграют в следующем туре, их уже никто не остановит», – заявил Мерсон в интервью Sky Sports.

Гари Невилл: «Арсенал» не выиграет АПЛ. «Ман Сити» будет 1-м, а «МЮ» – 2-м. Но я говорил, что и «Лестер» не станет чемпионом»

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18 комментариев

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andraldu
Посмотрим, какая ситуация будет перед 30 туром, а также после апреля(последние горячие матчи Арсенала). Если останется на первом и сохранит разницу в 3-4 очка, то можно поздравлять с чемпионством
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Виталий Желтоусов
От Арсенала все будет зависеть всё вплоть до последнего тура. И впереди борьба только с собой.
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Aleus Marcus
Ответ Konstantin Meerov
Арсенал продует обе игры Сити и МЮ на своем поле. Скриньте
и МЮ станет чемпионом)) вот это сценарий!
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danilevich
Ответ SegaYasch
Ммм, ну да, ну да… Эриксен решил сам прилечь А при 1:1 тоже неправильные 2 года засчитали что в итоге 3:1 получилось?
Ребята уже готовятся к поражению и ищут отмазки
Не мешай им
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Konstantin Meerov
Арсенал продует обе игры Сити и МЮ на своем поле. Скриньте
+1
0
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Dmitry__HiLL
Мерсон несет чушь. Еще полсезона впереди по количеству игр, отрыв в пределах 3-4 побед, а он уже титулы раздает.
Да и не станет Арсенал чемпионом. Не зря в Англии есть поговорка. Арсенал во главе таблицы как слон на дереве. Непонятно, как он туда забрался, но все равно свалится.
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red hikkikomori
А если Арсенал проиграет МЮ, потом проиграет 2 матча с Сити, то всё - досвидания чемпионство
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Under
Ответ кроссовер Айверсона
В очных играх с Ман Сити при отрыве в 8 очков Арсенал и ничья устроит. Думаю нынешний Арсенал уж вничью скатать способен с любой командой в мире
Так что, чашку пора вручать или нет, я так и не понял.
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ИМПЕРАТОР СПОРТСА
Пара травм ключевых игроков способна остановить.
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кроссовер Айверсона
Ответ Армен Онфрой
Еще 2 игры с Ман сити, вот если с Сити сыграют вничью или выиграют, тогда уже можно целиться на титул
В очных играх с Ман Сити при отрыве в 8 очков Арсенал и ничья устроит. Думаю нынешний Арсенал уж вничью скатать способен с любой командой в мире
+1
-1
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SegaYasch
Ответ Wekil Halylow
Первом игре отменили гол неправилно надеюс в этом таких клоунов не будет.
Ммм, ну да, ну да… Эриксен решил сам прилечь
А при 1:1 тоже неправильные 2 года засчитали что в итоге 3:1 получилось?
+5
-3
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Диер Ташкент
Арсенал проиграет этот матч
+3
-6
-3
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yurchik07
Вот он новость сказал.Как-будто это и так непонятно.
+2
-1
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Виьалий
Реально сейчас два важнейших матча. Потом прогнозы. Манчестерам нужно отплатить обоим, одним за прошлый сезон с судейкой, вторым за этот с судейкой.
+2
-4
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batterbin
Ответ Wekil Halylow
Первом игре отменили гол неправилно надеюс в этом таких клоунов не будет.
Учитывая с кем играть - может и не такое быть. САФа и Уэбба уже давно нет в АПЛ, но их дело живет. С сороками то же самое было - бездушный судья на побегушках у шейха сделал вид, что ВАРа в АПЛ нету. Впрочем, если Арсенал хочет стать чемпионом надо играть так, как играл МС в чемпионские сезоны - не оставлять никому ни единого шанса, чтобы потом не плакаться на судейство...
+6
-10
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Армен Онфрой
Еще 2 игры с Ман сити, вот если с Сити сыграют вничью или выиграют, тогда уже можно целиться на титул
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Wekil Halylow
Первом игре отменили гол неправилно надеюс в этом таких клоунов не будет.
+10
-6
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Ахма Начоо
Если!
0
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