Салиба о давлении на «Арсенал»: «Лучше испытывать его, когда ты наверху таблицы, а не внизу. Мы сосредоточены только на себе»

Теги премьер-лига Англия Арсенал Вильям Салиба Футбол

Вильям Салиба высказался о давлении на «Арсенал» из-за лидерства в АПЛ. 

«Никакого давления нет, потому что мы играем ради этого. Лучше испытывать давление, когда ты наверху таблицы, а не когда ты внизу. Лучше продолжать в том же духе, и нам не обязательно испытывать давление.

Мы сосредоточены на себе. Мы не фокусируемся на наших соперниках. Мы должны продолжать в том же духе и оставаться сосредоточенными только на себе. Мы знаем, что нам предстоит еще много игр. Мы должны быть сосредоточены, потому что все может быстро измениться», – сказал защитник лондонской команды.

«Арсенал» занимает 1-е место в турнирной таблице АПЛ после 18 матчей. На счету «канониров» 47 очков. 

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4 комментария

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Quintin07
Ответ Marcus-light
А в Марселе он что делал?
возможно имеется ввиду, первый полноценный сезон в АПЛ, в Марселе он очень хорошо прогрессировал, не зря его Марсель хотел оставить.
+1
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Marcus-light
Ответ Arima Baki
В таком молодом возрасте такой зрелый футбол показывает в свой первый полноценный сезон, то ещё будет
А в Марселе он что делал?
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Arima Baki
В таком молодом возрасте такой зрелый футбол показывает в свой первый полноценный сезон, то ещё будет
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Изат Касымов
Мега топ
Салиба > Ван дуйк
+5
-3
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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