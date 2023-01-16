Салиба о давлении на «Арсенал»: «Лучше испытывать его, когда ты наверху таблицы, а не внизу. Мы сосредоточены только на себе»

высказался о давлении на « » из-за лидерства в АПЛ.

«Никакого давления нет, потому что мы играем ради этого. Лучше испытывать давление, когда ты наверху таблицы, а не когда ты внизу. Лучше продолжать в том же духе, и нам не обязательно испытывать давление.

Мы сосредоточены на себе. Мы не фокусируемся на наших соперниках. Мы должны продолжать в том же духе и оставаться сосредоточенными только на себе. Мы знаем, что нам предстоит еще много игр. Мы должны быть сосредоточены, потому что все может быстро измениться», – сказал защитник лондонской команды.

«Арсенал» занимает 1-е место в турнирной таблице после 18 матчей. На счету «канониров» 47 очков.