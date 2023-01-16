Семин считает Хвичу самым талантливым из своих игроков: «Может, Измайлов был сравним, но он не достиг такого успеха. Природные качества Кварацхелии намного сильнее»

Теги Локомотив Марат Измайлов Юрий Семин премьер-лига Россия серия А Италия Наполи Хвича Кварацхелия Футбол

Юрий Семин оценил талант вингера «Наполи» Хвичи Кварацхелии.

– Кто по таланту был сравним с Хвичей Кварацхелией из тех футболистов, с кем вы работали?

– Может быть, Марат Измайлов, но он все-таки не достиг такого успеха, как Хвича, особенно на первых этапах. Он, безусловно, был талантлив, но природные качества Хвичи значительно сильнее.

– Был ли в вашей карьере футболист сравнимый с Хвичей?

– У меня – нет, – сказал бывший главный тренер «Локомотива».

В текущем сезоне Кварацхелия за 15 матчей в Серии А совершил 14 результативных действий. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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6 комментариев

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Ovsyankin
Измайлов был гений, талант уровня Аршавина, и если Андрей играл на 20% от своего таланта, а на остальные валял дурака и построил такую карьеру, Марат может быть выдал 5% в сезоне ЛЧ с Локо и еще 5% в Спортинге.
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Amalfitano
Ответ Инженер Управляющий
Хвича может стать звездой мирового уровня при должном профессионализме и отсутствии травм, удачи ему!
Всё зависит от того как он проведёт следующий сезон. Второй сезон всегда тяжелее первого.
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Пако
И парню всего-то только 21 год!
+2
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Amalfitano
Справедливости ради, Сёмин говорил о гениальности Хвичи еще тогда когда Кикнадзе не захотел заплатить за парня и тот ушел в Рубин. Старик знал о чём говорил.
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Max Zhomkov
Даже несмотря на бесконечные травмы Измайлов в Европе поиграл, что тоже заслуживает похвалы.
+3
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Инженер Управляющий
Хвича может стать звездой мирового уровня при должном профессионализме и отсутствии травм, удачи ему!
+6
0
+6
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