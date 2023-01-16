Семин считает Хвичу самым талантливым из своих игроков: «Может, Измайлов был сравним, но он не достиг такого успеха. Природные качества Кварацхелии намного сильнее»
Юрий Семин оценил талант вингера «Наполи» Хвичи Кварацхелии.
– Кто по таланту был сравним с Хвичей Кварацхелией из тех футболистов, с кем вы работали?
– Может быть, Марат Измайлов, но он все-таки не достиг такого успеха, как Хвича, особенно на первых этапах. Он, безусловно, был талантлив, но природные качества Хвичи значительно сильнее.
– Был ли в вашей карьере футболист сравнимый с Хвичей?
– У меня – нет, – сказал бывший главный тренер «Локомотива».
В текущем сезоне Кварацхелия за 15 матчей в Серии А совершил 14 результативных действий. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
6 комментариев