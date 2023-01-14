«В Италии появился Кварадона. Он доказывает, что станет великим игроком». Каррера о Хвиче после 5:1 с «Юве»
Массимо Каррера оценил игру хавбека «Наполи» Хвичи Кварацхелии в матче против «Ювентуса» (5:1)
«Хвича вчера сыграл просто превосходно! Именно благодаря грузину получился разгром «Ювентуса». «Наполи» проводит отличный сезон, а Кварацхелия действительно с каждым матчем доказывает, что он станет великим игроком.
Сейчас со всей уверенностью можно сказать, что в Италии появился Кварадона!» – сказал бывший тренер «Спартака».
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