«В Италии появился Кварадона. Он доказывает, что станет великим игроком». Каррера о Хвиче после 5:1 с «Юве»

Теги серия А Италия Наполи Диего Марадона Массимо Каррера Хвича Кварацхелия Футбол

Массимо Каррера оценил игру хавбека «Наполи» Хвичи Кварацхелии в матче против «Ювентуса» (5:1)

«Хвича вчера сыграл просто превосходно! Именно благодаря грузину получился разгром «Ювентуса». «Наполи» проводит отличный сезон, а Кварацхелия действительно с каждым матчем доказывает, что он станет великим игроком.

Сейчас со всей уверенностью можно сказать, что в Италии появился Кварадона!» – сказал бывший тренер «Спартака».

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6 комментариев

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Пако
Хвича хорош, спору нет. Только не перехвалили бы. Он ёщё молод и может неверно воспринять похвалы. Примеров - более чем достаточно.
+3
0
+3
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Forrest Gamp
Хвича круто сыграл конечно.
0
0
0
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AminO2
Хвиего
+4
-1
+3
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Damir Zz
Ответ Mark Safaniev
Каррера комменте на спортсе читает ?😄
Это не со спортса пошло
+2
-2
0
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Minuvert
Хвеле
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Mark Safaniev
Каррера комменте на спортсе читает ?😄
+2
-3
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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