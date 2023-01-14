«В Италии появился Кварадона. Он доказывает, что станет великим игроком». Каррера о Хвиче после 5:1 с «Юве»

оценил игру хавбека « » в матче против «Ювентуса» (5:1)

«Хвича вчера сыграл просто превосходно! Именно благодаря грузину получился разгром «Ювентуса». «Наполи» проводит отличный сезон, а Кварацхелия действительно с каждым матчем доказывает, что он станет великим игроком.

Сейчас со всей уверенностью можно сказать, что в Италии появился Кварадона!» – сказал бывший тренер «Спартака».