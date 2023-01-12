«Спартак» может отдать 19-летнего хавбека Шитова в аренду «Крыльям». Там играет его брат-близнец

Теги Спартак Крылья Советов премьер-лига Россия возможные трансферы Виталий Шитов Владислав Шитов Футбол

Полузащитник «Спартака» Виталий Шитов может продолжить карьеру в «Крыльях Советов».

По данным «РБ Спорт», речь о возможной аренде до конца сезона без права выкупа. Сейчас в «Крыльях» выступает его брат-близнец Владислав Шитов.

Виталий может присоединиться к самарскому клубу на втором зимнем сборе. Transfermarkt оценивает его стоимость  в 250 тысяч евро. Агентом братьев Шитовых является Павел Андреев.

В этом сезоне на счету Виталия два матча за основную команду «Спартака» во всех турнирах. Результативными действиями игрок не отметился.

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7 комментариев

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alexpashc1982@gmail.com
аренда не помешает, сейчас ему нет места в полузащите от слова совсем. пусть парень окрепнет в КС
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Виталий Желтоусов
Крылья нехило так укрепляются - но это пока на бумаге. Желаю всего хорошего КС!!! Но желто синий самый сильный!!! Ростов вперёд!!!
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OldRedWhite
Хорошая пара была в Спартаке - 2 !
Безумный шаг был у Федуна - закрыть проект …
И уходя ,
от своей непроходимой дури в футболе,
сделал последнюю идиотическую гадость )))
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Bartez1986
До основы пока объективно не дотягивает. Пусть набирается опыта. Если нужен Крыльям и с братом воссоединится - хороший вариант
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Amalfitano
Если честно, вообще без разницы куда переходят молодые игроки. Главное чтобы они прогрессировали и развивались. И желательно не по 1-2 в год. И да, КС сейчас тот клуб где молодняк быстро прибавляет. Удачи братьям.
+2
0
+2
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Владимир Молявин
Удачи парню. Без травм.
+2
0
+2
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Пако
Воссоединение семьи - это гуманно.
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0
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