«Спартак» может отдать 19-летнего хавбека Шитова в аренду «Крыльям». Там играет его брат-близнец

Полузащитник «Спартака» Виталий Шитов может продолжить карьеру в «Крыльях Советов».

По данным «РБ Спорт», речь о возможной аренде до конца сезона без права выкупа. Сейчас в «Крыльях» выступает его брат-близнец Владислав Шитов.

Виталий может присоединиться к самарскому клубу на втором зимнем сборе. Transfermarkt оценивает его стоимость в 250 тысяч евро. Агентом братьев Шитовых является Павел Андреев.

В этом сезоне на счету Виталия два матча за основную команду «Спартака» во всех турнирах. Результативными действиями игрок не отметился.