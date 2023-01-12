«Спартак» может отдать 19-летнего хавбека Шитова в аренду «Крыльям». Там играет его брат-близнец
Полузащитник «Спартака» Виталий Шитов может продолжить карьеру в «Крыльях Советов».
По данным «РБ Спорт», речь о возможной аренде до конца сезона без права выкупа. Сейчас в «Крыльях» выступает его брат-близнец Владислав Шитов.
Виталий может присоединиться к самарскому клубу на втором зимнем сборе. Transfermarkt оценивает его стоимость в 250 тысяч евро. Агентом братьев Шитовых является Павел Андреев.
В этом сезоне на счету Виталия два матча за основную команду «Спартака» во всех турнирах. Результативными действиями игрок не отметился.
Безумный шаг был у Федуна - закрыть проект …
И уходя ,
от своей непроходимой дури в футболе,
сделал последнюю идиотическую гадость )))