У Шапи 7 (3+4) очков в 11 матчах лиги Израиля по «гол+пас». Хавбек «Краснодара» арендован «Хапоэлем»

отдал четвертую голевую передачу в чемпионате Израиля.

22-летний полузащитник, выступающий за на правах аренды из , сделал голевой пас на 47-й минуте матча с «Маккаби» Бней-Рейне. Команда Сулейманова одержала победу – 3:0.

Всего в чемпионате Израиля Сулейманов провел 11 матчей, забил 3 гола и сделал 4 результативных передачи. С подробной статистикой Шапи можно ознакомиться здесь.