У Шапи 7 (3+4) очков в 11 матчах лиги Израиля по «гол+пас». Хавбек «Краснодара» арендован «Хапоэлем»

Теги премьер-лига Россия высшая лига Израиль Хапоэль Беер-Шева Краснодар Магомед-Шапи Сулейманов Футбол

Магомед-Шапи Сулейманов отдал четвертую голевую передачу в чемпионате Израиля.

22-летний полузащитник, выступающий за «Хапоэль» Беер-Шева на правах аренды из «Краснодара», сделал голевой пас на 47-й минуте матча с «Маккаби» Бней-Рейне. Команда Сулейманова одержала победу – 3:0.

Всего в чемпионате Израиля Сулейманов провел 11 матчей, забил 3 гола и сделал 4 результативных передачи. С подробной статистикой Шапи можно ознакомиться здесь.

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