Газзаев о шансах «Спартака» в чемпионской гонке: «Непонятна ситуация с Промесом. А он лучший игрок первой части чемпионата»
Валерий Газзаев оценил шансы «Спартака» в чемпионской гонке с «Зенитом».
После 17 туров красно-белые занимают в таблице Мир РПЛ 2-е место, отставая от петербуржцев на 6 очков.
«Сможет ли «Спартак» навязать конкуренцию «Зениту»? Сейчас сложно сказать. Непонятна ситуация с Промесом. А он, на мой взгляд, лучший игрок первой части чемпионата.
Ситуация, которая сейчас происходит вокруг него — точно не к лучшему. Но если он продолжит играть так же, как и в первой части, не исключено, что в борьбе за чемпионство может появиться интрига», – сказал экс-тренер ЦСКА и сборной России.
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