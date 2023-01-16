Газзаев о шансах «Спартака» в чемпионской гонке: «Непонятна ситуация с Промесом. А он лучший игрок первой части чемпионата»

Теги Спартак Зенит Валерий Газзаев премьер-лига Россия Квинси Промес Футбол

Валерий Газзаев оценил шансы «Спартака» в чемпионской гонке с «Зенитом».

После 17 туров красно-белые занимают в таблице Мир РПЛ 2-е место, отставая от петербуржцев на 6 очков.

«Сможет ли «Спартак» навязать конкуренцию «Зениту»? Сейчас сложно сказать. Непонятна ситуация с Промесом. А он, на мой взгляд, лучший игрок первой части чемпионата.

Ситуация, которая сейчас происходит вокруг него — точно не к лучшему. Но если он продолжит играть так же, как и в первой части, не исключено, что в борьбе за чемпионство может появиться интрига», – сказал экс-тренер ЦСКА и сборной России.

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3 комментария

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Valentin Kompaneytsev
Безусловно Промес системообразующий игрок. От его состояния во многом зависит игра Спартака.
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Алексей Минин
Действительно, Малкому до него, как до Луны. Особенно по части уголовных дел)
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бускетс
Спрашивали про весь Спартак, сказал про Промеса.
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-1
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