Газзаев о шансах «Спартака» в чемпионской гонке: «Непонятна ситуация с Промесом. А он лучший игрок первой части чемпионата»

оценил шансы « » в чемпионской гонке с « ».

После 17 туров красно-белые занимают в таблице Мир 2-е место, отставая от петербуржцев на 6 очков.

«Сможет ли «Спартак» навязать конкуренцию «Зениту»? Сейчас сложно сказать. Непонятна ситуация с . А он, на мой взгляд, лучший игрок первой части чемпионата.

Ситуация, которая сейчас происходит вокруг него — точно не к лучшему. Но если он продолжит играть так же, как и в первой части, не исключено, что в борьбе за чемпионство может появиться интрига», – сказал экс-тренер ЦСКА и сборной России.