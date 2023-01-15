Артета о 2:0 с «Тоттенхэмом»: «Мне все понравилось. Я в восторге от игры и смелости «Арсенала»
Главный тренер «Арсенала» Микель Артета подвел итоги матча с «Тоттенхэмом» (2:0) в АПЛ.
«Мне все понравилось. Я в восторге от того, как мы сыграли, от того, насколько смело мы действовали. Уверен, мы порадовали многих болельщиков «Арсенала».
Игроки горят желанием пробовать и реализовывать все, что мы делаем. Это потрясающая команда. Думаю, сегодня мы сделали еще шаг вперед. В прошлом сезоне мы побеждали на больших стадионах, но сегодняшняя победа доставила особое удовольствие.
Чтобы так сыграть против этой команды, нужно быть не только храбрыми и решительными, но и обладать верой в себя и достаточным мастерством. И это зависит именно от игроков.
Мы играли очень агрессивно, действовали очень интенсивно, находясь под высоким прессингом. Мы выиграли много дуэлей. «Тоттенхэм» создавал открытые зоны, это очень опасная команда, но мы хорошо потрудились», – сказал Артета Sky Sports.
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