Артета о 2:0 с «Тоттенхэмом»: «Мне все понравилось. Я в восторге от игры и смелости «Арсенала»

Главный тренер «Арсенала» подвел итоги матча с «Тоттенхэмом» (2:0) в .

«Мне все понравилось. Я в восторге от того, как мы сыграли, от того, насколько смело мы действовали. Уверен, мы порадовали многих болельщиков « ».

Игроки горят желанием пробовать и реализовывать все, что мы делаем. Это потрясающая команда. Думаю, сегодня мы сделали еще шаг вперед. В прошлом сезоне мы побеждали на больших стадионах, но сегодняшняя победа доставила особое удовольствие.

Чтобы так сыграть против этой команды, нужно быть не только храбрыми и решительными, но и обладать верой в себя и достаточным мастерством. И это зависит именно от игроков.

Мы играли очень агрессивно, действовали очень интенсивно, находясь под высоким прессингом. Мы выиграли много дуэлей. « » создавал открытые зоны, это очень опасная команда, но мы хорошо потрудились», – сказал Артета Sky Sports.