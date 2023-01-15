Артета о 2:0 с «Тоттенхэмом»: «Мне все понравилось. Я в восторге от игры и смелости «Арсенала»

Теги Микель Артета премьер-лига Англия Арсенал Тоттенхэм Аарон Рэмсдейл Футбол

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета подвел итоги матча с «Тоттенхэмом» (2:0) в АПЛ.

«Мне все понравилось. Я в восторге от того, как мы сыграли, от того, насколько смело мы действовали. Уверен, мы порадовали многих болельщиков «Арсенала».

Игроки горят желанием пробовать и реализовывать все, что мы делаем. Это потрясающая команда. Думаю, сегодня мы сделали еще шаг вперед. В прошлом сезоне мы побеждали на больших стадионах, но сегодняшняя победа доставила особое удовольствие.

Чтобы так сыграть против этой команды, нужно быть не только храбрыми и решительными, но и обладать верой в себя и достаточным мастерством. И это зависит именно от игроков.

Мы играли очень агрессивно, действовали очень интенсивно, находясь под высоким прессингом. Мы выиграли много дуэлей. «Тоттенхэм» создавал открытые зоны, это очень опасная команда, но мы хорошо потрудились», – сказал Артета Sky Sports.

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23 комментария

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Quiet Dad
Ответ Точный_пас_Ещенко
Ещё не лысый, а уже шарлатан!)
Пока титул не возьмёт шарлатаном называть рано)))
+1
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Mr@k
Доминатор перешёл на новый уровень, теперь это топ-доминатор)
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LifeStream
Артета берет АПЛ
Следующий сезон берет ЛЧ
Венгера с трибуны приглашают присоединиться к команде…
Эх… мы созданы, чтобы мечтать и превращать это в быль.
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LifeStream
Ответ Сади Самедов
И каждый раз Челси будет варварским образом пытаться перехватить игроков
А зачем платить скаутам, если можно смотреть «кем интересуются другие» и просто дать больше денег?
+2
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gninnur esrever*
Ответ Arima Baki
Дайте этому человеку тех игроков которые он хочет и такое доминирование будет каждый год
Ой, не факт
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Dmitry Koway
Нужно хотя бы одно приобретение в атаку. Скамейка Тоттена выглядела сильнее. А ещё впереди ЛЕ вообще.
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Точный_пас_Ещенко
Ещё не лысый, а уже шарлатан!)
+2
0
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Марслан Акматалиев
Как же я рад за Артету!
Никто в него не верил, все кому не лень поливали его в начале его карьеры в Арсенале, а теперь вот!
+5
0
+5
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Сади Самедов
Ответ Arima Baki
Дайте этому человеку тех игроков которые он хочет и такое доминирование будет каждый год
И каждый раз Челси будет варварским образом пытаться перехватить игроков
+1
0
+1
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a.sh.s.
Ответ bodasik
8 очков отрыва! Доминация полным ходом 💪🏻
Опять это цифра 8)
0
0
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kaka10
Ответ Arima Baki
Дайте этому человеку тех игроков которые он хочет и такое доминирование будет каждый год
Мудрика дали))
+1
0
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Ярик01
Ответ Arima Baki
Дайте этому человеку тех игроков которые он хочет и такое доминирование будет каждый год
"Художник должен быть голодным".
+14
0
+14
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закрыт по беспределу
Ответ Attikus
Выиграли много дуэлей - он точно так сказал, а не одним словом?
😁
0
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mishakmv96
Сейчас все в восторге от игры Арсенала. Доминация идёт по плану.
+2
0
+2
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Hufaiz 95
Ответ bodasik
8 очков отрыва! Доминация полным ходом 💪🏻
Бкк55444к5кбу́45к334⁴ккдб4444 3544
0
-7
-7
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Добряк Гаврила
Доминатор доминирует в АПЛ после доминирования в Лондоне. Наверно продолжить доминировать в этом сезоне. Артета синоним доминирования.
+3
0
+3
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Руслан Григорьев
Просто Пушка 👍💯🔥❤️ молодец
+1
0
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Ефии
Не в обиду фанатам Зенита, но так выглядит доминация.
+3
-1
+2
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кракадил
В первом тайме была тотальная доминация.
+3
0
+3
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Attikus
Выиграли много дуэлей - он точно так сказал, а не одним словом?
+11
-1
+10
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Arima Baki
Дайте этому человеку тех игроков которые он хочет и такое доминирование будет каждый год
+67
-1
+66
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Тьерри Анри1214
Так выглядит доминация)))
+25
0
+25
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bodasik
8 очков отрыва! Доминация полным ходом 💪🏻
+53
0
+53
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