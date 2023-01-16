Фердинанд о Каземиро: «Самая важная часть пазла «МЮ». Он словно клей, который все скрепляет»

считает Каземиро ключевым игроком «Манчестер Юнайтед».

«Я согласен [с Бруну Фернандешем], я говорил об этом раньше – в той обстановке они были хрупкой командой, были заметны проблемы, но теперь можно увидеть их сплоченность. Я думаю, что это связано с Каземиро – он был самой важной деталью пазла.

Он словно клей, который все скрепляет, все проходит через него. Если бы «МЮ» пропустил гол не только от такой команды, как «Сити», но и от других – например, от «Брентфорда» – в начале сезона, они бы посыпались.

Эта команда выглядит так, будто она сделана из лучшего материала, более крепкого, более сильного, и можно заметить, что болельщиков радует командный дух, а не только сказочный футбол», – сказал бывший защитник « » в эфире BT Sport.

Бруну после 2:1 с «Ман Сити»: «В «МЮ» каждый заботился о себе несколько месяцев назад. Теперь мы трудимся друг для друга»

Скоулз считает Каземиро важнейшим игроком «МЮ»: «Разница колоссальная с тех пор, как он стал играть. Бруну и Эриксен раскрылись, это совсем другая команда»