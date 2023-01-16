Фердинанд о Каземиро: «Самая важная часть пазла «МЮ». Он словно клей, который все скрепляет»

Теги Манчестер Юнайтед Рио Фердинанд премьер-лига Англия Каземиро Футбол

Рио Фердинанд считает Каземиро ключевым игроком «Манчестер Юнайтед».

«Я согласен [с Бруну Фернандешем], я говорил об этом раньше – в той обстановке они были хрупкой командой, были заметны проблемы, но теперь можно увидеть их сплоченность. Я думаю, что это связано с Каземиро – он был самой важной деталью пазла.

Он словно клей, который все скрепляет, все проходит через него. Если бы «МЮ» пропустил гол не только от такой команды, как «Сити», но и от других – например, от «Брентфорда» – в начале сезона, они бы посыпались.

Эта команда выглядит так, будто она сделана из лучшего материала, более крепкого, более сильного, и можно заметить, что болельщиков радует командный дух, а не только сказочный футбол», – сказал бывший защитник «Манчестер Юнайтед» в эфире BT Sport.

Бруну после 2:1 с «Ман Сити»: «В «МЮ» каждый заботился о себе несколько месяцев назад. Теперь мы трудимся друг для друга»

Скоулз считает Каземиро важнейшим игроком «МЮ»: «Разница колоссальная с тех пор, как он стал играть. Бруну и Эриксен раскрылись, это совсем другая команда»

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23 комментария

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Максим Манчестер
Оказывается можно было бы и с моейесом играть, были ли бы нормальные игроки, топ игроки в составе. Конечно с марсьялем, швайнштайгером, и погба ничего не получится
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Saboroff
как сегодня его не хватало Реалу(
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Lavinka
Приехал доигрывать . Приехал зарабатывать деньги . (с)
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mazarine
Ответ Всеволод Соколов
Если они купят Беллингема, это было бы идеально. И надолго
Джуд должен перейти (на место Модрича в перспективе), на место Каземиро только здравствующий и в хорошей форме Чуамени подходит, Себальос и Камавинга не тянут, если честно.
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Okaka
Ответ jepp ebriloff
А что не так с третьим по ассистам игроком лиги в сезоне?
Возраст наверно
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Okaka
Ответ Всеволод Соколов
Если они купят Беллингема, это было бы идеально. И надолго
Лучше Кайседо взять
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Всеволод Соколов
Ответ mazarine
Отчасти Чуамени может его заменить, но почему сразу сломался и растерял форму после первых матчей за РМ, а Камавинга не подходит, скорее он для латания дыр в середине.
Если они купят Беллингема, это было бы идеально. И надолго
+1
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jepp ebriloff
Ответ QWertY
Нужен еще и высококлассный игрок на вместо Эриксена, чтобы центр МЮ окончательно стал бетонным
А что не так с третьим по ассистам игроком лиги в сезоне?
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Goofts
Каземиро - цемент великого реала Зидана (три ЛЧ)
Каземиро лучший опорник десятилетия (вместе с Бускетсом)
Каземиро явно стал Мыслью МЮ. А вот реал без него как то непонятно стал играть.
Вообщем - бразильцу респект
+2
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<~Inter~>
Делает то же самое, что делал в Реале. Там был ключевым в тройке полузащитников и в МЮ занял такую же роль
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AdequateMan
Походу атмосфера в команде после отъезда Роналду улучшилась, сам Фердинанд это понимает, но не скажет боясь, что его внесут в черный список))
+1
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ХавиГави_Паратрупер
Ответ Burel
уже переобулся ? Недавно вопил, что без Ботокса МЮ обречён на борьбу за выживание
Рождество прошло, открытки получены, можно выдыхать😎
+5
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mazarine
Ответ Всеволод Соколов
Значимость Каземиро видна не только по тому, насколько усилился МЮ, но и по тому, насколько сложнее Реалу без него. Однозначно один из лучших опорников за последние лет 10-15.
Отчасти Чуамени может его заменить, но почему сразу сломался и растерял форму после первых матчей за РМ, а Камавинга не подходит, скорее он для латания дыр в середине.
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mazarine
Не клей, а цемент (который не отмывается совсем!) марка Эль Малевичо. Радуйтесь, манки!
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Всеволод Соколов
Значимость Каземиро видна не только по тому, насколько усилился МЮ, но и по тому, насколько сложнее Реалу без него. Однозначно один из лучших опорников за последние лет 10-15.
+11
-3
+8
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Street Fighter
Ответ QWertY
Нужен еще и высококлассный игрок на вместо Эриксена, чтобы центр МЮ окончательно стал бетонным
Де Йонг
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revo
Клей и в пакетах бывает))
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kodgong
Ответ ДедаДома.нет
Каз в лишний раз показал, что основа у Реала будь здоров. В Реале пленных в основе не держат. Помню еще отлично играл Ди Мария, но что-то с ЛВГ не сложилась.
Там жена повлияла. Да и ангел творческий игрок, а не бетонщик.
+2
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ДедаДома.нет
Каз в лишний раз показал, что основа у Реала будь здоров. В Реале пленных в основе не держат. Помню еще отлично играл Ди Мария, но что-то с ЛВГ не сложилась.
+1
-1
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QWertY
Нужен еще и высококлассный игрок на вместо Эриксена, чтобы центр МЮ окончательно стал бетонным
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corazón blanco
Лучший, зацементировал центр обороны, хорош на втором этаже, как возле своих ворот, так и возле чужих, быстро продвигает мяч вперёд и даёт больше свободы Бруно и Эриксену которые с приходом Каземиро тоже очень приобразились в своей игре.
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Burel
уже переобулся ? Недавно вопил, что без Ботокса МЮ обречён на борьбу за выживание
+18
-3
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Куй Покагорячев
Сити им надышался
0
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