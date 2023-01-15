Скоулз считает Каземиро важнейшим игроком «МЮ»: «Разница колоссальная с тех пор, как он стал играть. Бруну и Эриксен раскрылись, это совсем другая команда»
Экс-хавбек «Манчестер Юнайтед» Пол Скоулз считает Каземиро важнейшим футболистом клуба.
«Нет ни тени сомнений на этот счет. Я не мог понять, почему его так долго не ставят в состав. Возможно, он адаптировался к условиям, к новым партнерам. С тех пор как его ввели в команду, стала очевидна колоссальная разница.
Есть ощущение, что в первой половине сезона «Юнайтед» просто терял время, добавляя игроков в атаку. Тех футболистов, которые играли в нападении, просто не получалось снабжать мячом. Теперь стало понятно, насколько талантливые игроки играют впереди, насколько быстрые и мощные.
И я говорил, что это помогло раскрыться Бруну Фернандешу и Кристиану Эриксену. Теперь, когда полузащита обеспечивает связь между обороной и атакой, чего заметно не хватало в первой половине сезона, это совершенно другая команда», – сказал Скоулз в эфире BT Sport.
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