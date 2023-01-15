Скоулз считает Каземиро важнейшим игроком «МЮ»: «Разница колоссальная с тех пор, как он стал играть. Бруну и Эриксен раскрылись, это совсем другая команда»

Теги Манчестер Юнайтед Пол Скоулз премьер-лига Англия Кристиан Эриксен Каземиро Бруну Фернандеш Футбол

Экс-хавбек «Манчестер Юнайтед» Пол Скоулз считает Каземиро важнейшим футболистом клуба.

«Нет ни тени сомнений на этот счет. Я не мог понять, почему его так долго не ставят в состав. Возможно, он адаптировался к условиям, к новым партнерам. С тех пор как его ввели в команду, стала очевидна колоссальная разница.

Есть ощущение, что в первой половине сезона «Юнайтед» просто терял время, добавляя игроков в атаку. Тех футболистов, которые играли в нападении, просто не получалось снабжать мячом. Теперь стало понятно, насколько талантливые игроки играют впереди, насколько быстрые и мощные.

И я говорил, что это помогло раскрыться Бруну Фернандешу и Кристиану Эриксену. Теперь, когда полузащита обеспечивает связь между обороной и атакой, чего  заметно не хватало в первой половине сезона, это совершенно другая команда», – сказал Скоулз в эфире BT Sport.

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9 комментариев

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Мистер Робот
Все отмечают Казе, Реша, Бруно как крутых игроков матча… А вспомните, как накручивал Ван Биссака, он реально другой, он уходит на противоходе, он раскачивает игроков, у него очень техничные и запутанные движения.
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al
Цигана убрали вот люди и заиграли.
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Токсик
У Каземиро уже 2+3 за 15 матчей. Таким темпом может и цифры своего лучшего сезона за Реал повторит (6+4). Неплохо-таки для опорника.
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Theodor Herzl
У Тен Хага и Фред топарем стал
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QWertY
Сегодня именно Фред был лучшим в центре, как по мне. А Эриксена нужно было менять еще в перерыве.
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argentinakomandamraz
Очевидно же, что это факт, типа незаметный каз, просто с того света команду тащит :(( как жаль, что Перес его отдал всё-таки (
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Яйца Тен Хага
Рыжий ногасос, ты же первый кто кричал, почему взяли старого Каземиро за такие деньги!!!!
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corazón blanco
Каземиро дал им больше свободы, тем, что стал выполнять черновую работу, ну и при возвращении мяча к себе, отлично продвигает его к партнёрам. Лучший опорник в мире на данный момент!
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AlexTim03
А вот и да!
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