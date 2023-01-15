Скоулз считает Каземиро важнейшим игроком «МЮ»: «Разница колоссальная с тех пор, как он стал играть. Бруну и Эриксен раскрылись, это совсем другая команда»

Экс-хавбек « » считает важнейшим футболистом клуба.

«Нет ни тени сомнений на этот счет. Я не мог понять, почему его так долго не ставят в состав. Возможно, он адаптировался к условиям, к новым партнерам. С тех пор как его ввели в команду, стала очевидна колоссальная разница.

Есть ощущение, что в первой половине сезона «Юнайтед» просто терял время, добавляя игроков в атаку. Тех футболистов, которые играли в нападении, просто не получалось снабжать мячом. Теперь стало понятно, насколько талантливые игроки играют впереди, насколько быстрые и мощные.

И я говорил, что это помогло раскрыться и . Теперь, когда полузащита обеспечивает связь между обороной и атакой, чего заметно не хватало в первой половине сезона, это совершенно другая команда», – сказал Скоулз в эфире BT Sport.