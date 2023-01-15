Бруну после 2:1 с «Ман Сити»: «В «МЮ» каждый заботился о себе несколько месяцев назад. Теперь мы трудимся друг для друга»

Теги Манчестер Юнайтед Манчестер Сити премьер-лига Англия Кристал Пэлас Бруну Фернандеш Эрик тен Хаг Футбол

Бруну Фернандеш высказался об изменениях в «Ман Юнайтед» за последние месяцы.

Вчера команда Эрика тен Хага выиграла у «Манчестер Сити» (2:1) в матче 20-го тура АПЛ и вышла на 3-е место в таблице.

«Теперь мы выглядим, как команда. Несколько месяцев назад можно было видеть команду, в которой каждый заботился о себе. Теперь же это команда, в которой каждый упорно трудится друг для друга.

Нужно готовиться к следующему матчу, потому что можно приблизиться [к конкурентам в таблице]. Все это уйдет, если мы не продолжим побеждать.

Сейчас нужно отпраздновать, потому что это важная победа в дерби. Но затем мы сразу переключимся на подготовку к игре с «Кристал Пэлас», – сказал полузащитник «Манчестер Юнайтед» для BT Sport.

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16 комментариев

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А.Э.РАСИМ
Бруну надо было быть капитаном сборной Португалии, очень талантливой кстати.

Но капитан на чемпионате мира устроил черт знает что.

Капитан играл в офсайды, игнорировать тренера и решил сделать бизнес на голе товарища.
Могла бы эта команда с таким капитаном пройти дальше?
Не могла.

Поэтому, к Ювентусу и Юнайтед добавляем сборную Португалии.
Ее тоже пустили под откос.
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Сергей Котов
Ответ bibendum
Аккуратней, Бруну. Как бы теперь в сборную не перестал вызываться. Некий фрукт не собирается заканчивать карьеру.
я думаю сборной не идиоты руководят и там токсичную атмосферу вылечат.....остается только НАСР....
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bibendum
Аккуратней, Бруну. Как бы теперь в сборную не перестал вызываться. Некий фрукт не собирается заканчивать карьеру.
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Мовлид Байсалуев
Надеюсь что между Мартинесом и Тен Хагом ничего не произойдёт, тренер чё-то не выпускает его в старте хотя он заслужил это своей игрой за МЮ, да Шоу хорошо играет, но он левый защитник,
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Пако
Оздоровление
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AF007
Намёк на гелевого пид*раса, будем откровенны
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Burel
тонко пнул Ботокса
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Арман Бижанов
Ответ Jeicob Harlon
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Он уже отписался от него🤣
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Elik1989
Ответ Jeicob Harlon
Это может кое кому не понравится
И останется Бруну без открытки на Рождество...)
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Эльшод Насыров
Несколько месяцев назад каждый в МЮ заботился только о себе. Теперь о нас заботятся судьи ))
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Someone from Internet
Несколько месяцев назад каждый в МЮ заботился только об одном человеке)
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Иван Иванов
Ляяяя, Криш же его однажды встретит в Лиссабоне! 🤨
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QWertY
Истинный кэп команды✊🏻
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Сергей Котов
несколько месяцев назад каждый заботился о себе...понятно о ком намек!!!
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Михо
Как же все таки Криш токсично влиял на коллектив🤦🏻‍♂️
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Jeicob Harlon
Это может кое кому не понравится
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