Бруну после 2:1 с «Ман Сити»: «В «МЮ» каждый заботился о себе несколько месяцев назад. Теперь мы трудимся друг для друга»

высказался об изменениях в « » за последние месяцы.

Вчера команда Эрика тен Хага выиграла у « » (2:1) в матче 20-го тура и вышла на 3-е место в таблице.

«Теперь мы выглядим, как команда. Несколько месяцев назад можно было видеть команду, в которой каждый заботился о себе. Теперь же это команда, в которой каждый упорно трудится друг для друга.

Нужно готовиться к следующему матчу, потому что можно приблизиться [к конкурентам в таблице]. Все это уйдет, если мы не продолжим побеждать.

Сейчас нужно отпраздновать, потому что это важная победа в дерби. Но затем мы сразу переключимся на подготовку к игре с « », – сказал полузащитник «Манчестер Юнайтед» для BT Sport.

Судейский скандал затмил дерби «МЮ» и «Сити». Правильно ли засчитали первый гол «Юнайтед»?