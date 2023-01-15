Бруну после 2:1 с «Ман Сити»: «В «МЮ» каждый заботился о себе несколько месяцев назад. Теперь мы трудимся друг для друга»
Бруну Фернандеш высказался об изменениях в «Ман Юнайтед» за последние месяцы.
Вчера команда Эрика тен Хага выиграла у «Манчестер Сити» (2:1) в матче 20-го тура АПЛ и вышла на 3-е место в таблице.
«Теперь мы выглядим, как команда. Несколько месяцев назад можно было видеть команду, в которой каждый заботился о себе. Теперь же это команда, в которой каждый упорно трудится друг для друга.
Нужно готовиться к следующему матчу, потому что можно приблизиться [к конкурентам в таблице]. Все это уйдет, если мы не продолжим побеждать.
Сейчас нужно отпраздновать, потому что это важная победа в дерби. Но затем мы сразу переключимся на подготовку к игре с «Кристал Пэлас», – сказал полузащитник «Манчестер Юнайтед» для BT Sport.
Судейский скандал затмил дерби «МЮ» и «Сити». Правильно ли засчитали первый гол «Юнайтед»?
Но капитан на чемпионате мира устроил черт знает что.
Капитан играл в офсайды, игнорировать тренера и решил сделать бизнес на голе товарища.
Могла бы эта команда с таким капитаном пройти дальше?
Не могла.
Поэтому, к Ювентусу и Юнайтед добавляем сборную Португалии.
Ее тоже пустили под откос.