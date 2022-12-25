Шомуродов интересен «Фиорентине», «Торино» и «Сампдории». «Рома» хочет 10 млн евро
Нападающий «Ромы» Эльдор Шомуродов может перейти в другую итальянскую команду.
Как передает Calciomertaco со ссылкой на Corriere della Sera, футболист сборной Узбекистана интересен «Фиорентине», «Сампдории» и «Торино».
Римляне оценивают форварда в 10 млн евро, и это останавливает потенциальных партнеров.
В текущем сезоне Шомуродов провел 6 матчей в Серии А, не отметившись результативными действиями. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
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