Шомуродов интересен «Фиорентине», «Торино» и «Сампдории». «Рома» хочет 10 млн евро

Нападающий «Ромы» может перейти в другую итальянскую команду.

Как передает Calciomertaco со ссылкой на Corriere della Sera, футболист сборной Узбекистана интересен «Фиорентине», «Сампдории» и « ».

Римляне оценивают форварда в 10 млн евро, и это останавливает потенциальных партнеров.

В текущем сезоне Шомуродов провел 6 матчей в Серии А, не отметившись результативными действиями. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.