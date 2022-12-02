Шомуродов отказался переходить в «Кремонезе» и ждет предложения от «Торино»
Эльдор Шомуродов готов покинуть «Рому» зимой из-за дефицита игровой практики.
На днях 27-летний форвард сборной Узбекистана отказался от перехода в «Кремонезе», сообщает Roma Press со ссылкой на Sportitalia.
По данным источника, Шомуродов надеется получить предложение от «Торино».
В 8 матчах текущего сезона нападающий забил один гол. Подробнее его статистика – здесь.
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