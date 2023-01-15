Лапорта о матче с «Реалом» за Суперкубок Испании: «У нас есть боевой дух для победы»

Теги Барселона Реал Мадрид Ла Лига Жоан Лапорта Суперкубок Испании Класико Футбол

Жоан Лапорта поделился ожиданиями от матча с «Реалом» за Суперкубок Испании.

«У нас есть боевой дух для победы», – сказал президент «Барселоны».

Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию класико. Начало – в 22:00 по московскому времени.

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14 комментариев

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Visca el Barça! Visca el Catalunya!
Ответ Великий Алонсо
У Барсы никогда не было этого духа, всегда девочками были
🤡🤡🤡
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FantasticFede
Ответ Karl0709
Лапорта да не пугай ты бедных сливочных.
Когда Лапорта говорит, обычно все происходит с точностью, да наоборот.
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corazón blanco
Ответ Леван Мкртчян
Тут лишний день на восстановление очень важен, после 120 минутных забегов команд. Разница огромная в такой ситуации, когда между матчами столь короткий промежуток. Так еще , если я правильно помню, у Реала была некоторая ротация в отличии от Барсы , которая вышла максимально боевым составом. Ps. Тоже надеюсь на огненное классико, как-бы там не хорахорились любители АПЛ, но Барса - Реал --- исторически, главное противостояние в мировом клубном футболе
Тут бесспорно, Класико есть Класико, может быть по накалу страстей он уже не так огнеопасен, особенно как в период противостояния Жозе против Пепа. Но все равно это противостояние остается самым "кассовым" в мире футбола за которым следят миллионы людей по всему земному шару.
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argentinakomandamraz
Фантазёр ты меня называла , у
Барсы был боевой Месси и боевой иньеста); а боевой дух был при пуйоле)) а каком боевом духе идёт речь, честно смешно; скажи, что играем хорошо, хотим выиграть, будем стараться и норм); боевой дух 😂
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Леван Мкртчян
Ответ corazón blanco
Ну у Мадрида дела обстоят не лучше, да на один день отдыха было больше, но и средний возраст игроков Мадрида на порядок выше. Так что я думаю, что все находятся примерно в равных условиях, но я думаю, что на Эль-Класико у всех открывается второе дыхание. Надеюсь увидим хорошее и качественное противостояние. И пусть победит сильнейший.
Тут лишний день на восстановление очень важен, после 120 минутных забегов команд. Разница огромная в такой ситуации, когда между матчами столь короткий промежуток.
Так еще , если я правильно помню, у Реала была некоторая ротация в отличии от Барсы , которая вышла максимально боевым составом.

Ps. Тоже надеюсь на огненное классико, как-бы там не хорахорились любители АПЛ, но Барса - Реал --- исторически, главное противостояние в мировом клубном футболе
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Назар Игорь
"Но сурово этак тренер мне-
Мол надо, Федя
Главно дело говорит
Чтобы воля была к победе
Воля волей если сил невпроворот"
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Parce
Ответ Theodor Herzl
Лапортыч, заманал. Закройтесь вы уже с Хави, берите пример с соперника - минимум комментариев, максимум титулов.
Мужик, у них при каждом возможности журналисты что-то спрашивают, а Хави вообще обязан отвечать на их вопросы на конференции, так что лучше тебе закрыться
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Karl0709
Лапорта да не пугай ты бедных сливочных.
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corazón blanco
Ответ Леван Мкртчян
Дух-то духом, а вот за физику есть серьезные опасения. Отыграли 120 минут и менее трех дней получили на восстановление. Педри вообще еле ноги волочил в концовке матча с Бетисом. Даже в 20 лет нереально полностью восстановиться после 120 минут такой интенсивной игры ,за менее чем трое суток
Ну у Мадрида дела обстоят не лучше, да на один день отдыха было больше, но и средний возраст игроков Мадрида на порядок выше. Так что я думаю, что все находятся примерно в равных условиях, но я думаю, что на Эль-Класико у всех открывается второе дыхание. Надеюсь увидим хорошее и качественное противостояние. И пусть победит сильнейший.
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инок
Вот сегодня и посмотрим у кого "дух" победит...
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Леван Мкртчян
Дух-то духом, а вот за физику есть серьезные опасения. Отыграли 120 минут и менее трех дней получили на восстановление. Педри вообще еле ноги волочил в концовке матча с Бетисом.
Даже в 20 лет нереально полностью восстановиться после 120 минут такой интенсивной игры ,за менее чем трое суток
+2
-5
-3
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Великий Алонсо
У Барсы никогда не было этого духа, всегда девочками были
+7
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Theodor Herzl
Лапортыч, заманал. Закройтесь вы уже с Хави, берите пример с соперника - минимум комментариев, максимум титулов.
+3
-3
0
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GuruFutbola
Это главное
+1
-6
-5
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