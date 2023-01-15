Лапорта о матче с «Реалом» за Суперкубок Испании: «У нас есть боевой дух для победы»
Жоан Лапорта поделился ожиданиями от матча с «Реалом» за Суперкубок Испании.
«У нас есть боевой дух для победы», – сказал президент «Барселоны».
Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию класико. Начало – в 22:00 по московскому времени.
Барсы был боевой Месси и боевой иньеста); а боевой дух был при пуйоле)) а каком боевом духе идёт речь, честно смешно; скажи, что играем хорошо, хотим выиграть, будем стараться и норм); боевой дух 😂
Так еще , если я правильно помню, у Реала была некоторая ротация в отличии от Барсы , которая вышла максимально боевым составом.
Ps. Тоже надеюсь на огненное классико, как-бы там не хорахорились любители АПЛ, но Барса - Реал --- исторически, главное противостояние в мировом клубном футболе
Мол надо, Федя
Главно дело говорит
Чтобы воля была к победе
Воля волей если сил невпроворот"
Даже в 20 лет нереально полностью восстановиться после 120 минут такой интенсивной игры ,за менее чем трое суток