«Челси» не уволит Поттера – нового тренера не ищут. Грэму пообещали трансферы и время в ходе ЧМ

« » не собирается увольнять , несмотря на 1 победу в 8 матчах.

Как пишет журналист CBS Sports Бен Джейкобс, руководство лондонского клуба не планирует отправлять тренера в отставку, несмотря на поражение от «Фулхэма» (1:2) в перенесенном матче 7-го тура АПЛ.

Во время паузы на ЧМ-2022 руководство «Челси» неформально заверило Поттера, что его поддержат в зимнее трансферное окно и дадут время на строительство команды.

И Тодд , и Бехдад Эгбали сказали тренеру, что «Челси» – это долгосрочный проект. Будущее Поттера зависит от прогресса команды, а не только от выхода в Лигу чемпионов.

Сейчас прогресса у «Челси» нет, но в руководстве клуба полагают, что дело не только в Поттере, но и в ряде других факторов. На данный момент «синие» не ищут нового тренера.

Кроме того, в «Челси» считают, что смена тренера по ходу трансферного окна поставит клуб в неудачную для переговоров позицию и в январе, и в июне. Поттеру дадут время.

Встреч руководства «Челси» с Поттером, на которых обсуждалось бы его будущее, на данный момент не запланировано.

Сейчас «Челси» идет на 10-м месте в таблице . Отставание от 4-й строчки – 10 очков. «Манчестер Юнайтед», занимающий 4-е место, провел на одну игру меньше, чем «Челси».

Что творится в «Челси»? В чем главная проблема Поттера? Зачем взяли Феликса? Помогут ли трансферы?