«Челси» не уволит Поттера – нового тренера не ищут. Грэму пообещали трансферы и время в ходе ЧМ

Теги Челси премьер-лига Англия возможные трансферы отставки Грэм Поттер Тодд Боули Футбол

«Челси» не собирается увольнять Грэма Поттера, несмотря на 1 победу в 8 матчах.

Как пишет журналист CBS Sports Бен Джейкобс, руководство лондонского клуба не планирует отправлять тренера в отставку, несмотря на поражение от «Фулхэма» (1:2) в перенесенном матче 7-го тура АПЛ.

Во время паузы на ЧМ-2022 руководство «Челси» неформально заверило Поттера, что его поддержат в зимнее трансферное окно и дадут время на строительство команды.

И Тодд Боули, и Бехдад Эгбали сказали тренеру, что «Челси» – это долгосрочный проект. Будущее Поттера зависит от прогресса команды, а не только от выхода в Лигу чемпионов.

Сейчас прогресса у «Челси» нет, но в руководстве клуба полагают, что дело не только в Поттере, но и в ряде других факторов. На данный момент «синие» не ищут нового тренера.

Кроме того, в «Челси» считают, что смена тренера по ходу трансферного окна поставит клуб в неудачную для переговоров позицию и в январе, и в июне. Поттеру дадут время.

Встреч руководства «Челси» с Поттером, на которых обсуждалось бы его будущее, на данный момент не запланировано.

Сейчас «Челси» идет на 10-м месте в таблице АПЛ. Отставание от 4-й строчки – 10 очков. «Манчестер Юнайтед», занимающий 4-е место, провел на одну игру меньше, чем «Челси».

Что творится в «Челси»? В чем главная проблема Поттера? Зачем взяли Феликса? Помогут ли трансферы?

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11 комментариев

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crazy_elky
Проблема в трансферах. Их очень мало просто.
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инок
Челси просто возвращается к своему прежнему положению
- в обычного середняка АПЛ.
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АРТУР АЛИЕВ
Реально Поттер волшебную магию использует
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ericssons
И сколько они будут доверять этому неучу? Возьмите любого немца из второй бундеслиги, хуже не будет.
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Batt Monner
Не было смысла и Тухеля увольнять. Просто в клубе перестройка тотальная и владелец сумасброд, который сто раз еще на грабли станет, прежде чем вернет нормальную профессиональную структуру управления.
Зато показатель, какая конкуренция в АПЛ. Стоило гранду сбавить - его даже середняки обходят. Круто конечно, мое почтение
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gPk
Ещё можно 200 миллионов на трансферы этому физручка накинуть и возможно даже будет Фулхэм будет обыгрывать
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Кайыргали Юнусов
Челси думает что Поттер это колдун Гарри Поттер
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Акира_1
Ответ redsplean
Обычно после таких заявлений и увольняют
Да не уволят его. Боэли покажет себя полным клоуном на весь мир, к которому не один нормальный тренер не пойдёт. Да и сейчас нормальный тренер не пойдёт без предсезонки и в эпидемию травм. Сейчас придётся ждать лета, а летом уже очевидно не удержится Поттер, если закончит на 10 месте.
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LIBerly
Поттер наложил заклинание забвения на Боэли
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Andrey Livickiy
Жалко этого добряка (Челси)
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redsplean
Обычно после таких заявлений и увольняют
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