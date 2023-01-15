Президент «Урала»: «Болельщики не зря кричат, что ВАР – убийца футбола»

Президент « » критично отозвался о работе системы ВАР.

– Устраивает ли работа судей? ВАР?

– Болельщики же не зря кричат, что ВАР – убийца футбола. Я не раз высказывался на эту тему. Готов повторить. Каждый человек имеет право на ошибку. Футболисты же порой не попадают в ворота с двух метров, не забивают пенальти. Так и судья может принять неверное решение. Бывает...

А сейчас у нас игра останавливается каждые 10 минут, и судьи идут к монитору. Вроде, и так все понятно, а они смотрят, сверяются. Вот недавно играли с «Торпедо». Я сразу понял, что пенальти.

А арбитр слушает, смотрит, слушает, смотрит. Холодина! Ребята замерзают уже. А они так долго решение принять не могут... Все это замедляет наш футбол. В общем, я всегда был, есть и буду против ВАР! – сказал Иванов.