Президент «Урала»: «Болельщики не зря кричат, что ВАР – убийца футбола»

Теги премьер-лига Россия судьи Урал Григорий Иванов видеоповторы Спорт-Экспресс Футбол

Президент «Урала» Григорий Иванов критично отозвался о работе системы ВАР.

– Устраивает ли работа судей? ВАР?

– Болельщики же не зря кричат, что ВАР – убийца футбола. Я не раз высказывался на эту тему. Готов повторить. Каждый человек имеет право на ошибку. Футболисты же порой не попадают в ворота с двух метров, не забивают пенальти. Так и судья может принять неверное решение. Бывает...

А сейчас у нас игра останавливается каждые 10 минут, и судьи идут к монитору. Вроде, и так все понятно, а они смотрят, сверяются. Вот недавно играли с «Торпедо». Я сразу понял, что пенальти.

А арбитр слушает, смотрит, слушает, смотрит. Холодина! Ребята замерзают уже. А они так долго решение принять не могут... Все это замедляет наш футбол. В общем, я всегда был, есть и буду против ВАР! – сказал Иванов.

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3 комментария

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Бурбулис
Так ВАР как дышло, куда захочешь повернуть можно. Если нужно какую то команду убить, незаменимый инструмент
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Balt39
Кто кричит? Удобная схема говорить, что этого люди хотят. У нас политики ей пользуются.
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los merengues
А про фанайди они что кричат, неуважаемый кусок?
+2
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