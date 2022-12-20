Агент: «Неправда, что Клаудиньо может перейти в «Палмейрас». Он хочет завоевать вторую звезду с «Зенитом»
Агент Клаудиньо отреагировал на информацию об интересе «Палмейрас».
Ранее сообщалось, что бразильский клуб хочет подписать полузащитника «Зенита», а петербуржцы требуют 15-17 миллионов евро за трансфер.
«Неправда, что Клаудиньо может перейти в «Палмейрас». Клаудиньо хочет завоевать вторую звезду вместе с «Зенитом». Невозможно, что сейчас он уйдет из клуба», – сказал Луис Фернандо Гарсия.
В 14 матчах текущего сезона Мир РПЛ Клаудиньо забил 3 гола и отдал 5 результативных передач. Его статистику можно найти здесь.
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