Агент: «Неправда, что Клаудиньо может перейти в «Палмейрас». Он хочет завоевать вторую звезду с «Зенитом»

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Агент Клаудиньо отреагировал на информацию об интересе «Палмейрас». 

Ранее сообщалось, что бразильский клуб хочет подписать полузащитника «Зенита», а петербуржцы требуют 15-17 миллионов евро за трансфер. 

«Неправда, что Клаудиньо может перейти в «Палмейрас». Клаудиньо хочет завоевать вторую звезду вместе с «Зенитом». Невозможно, что сейчас он уйдет из клуба», – сказал Луис Фернандо Гарсия. 

В 14 матчах текущего сезона Мир РПЛ Клаудиньо забил 3 гола и отдал 5 результативных передач. Его статистику можно найти здесь

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