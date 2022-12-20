Агент: «Неправда, что Клаудиньо может перейти в «Палмейрас». Он хочет завоевать вторую звезду с «Зенитом»

Агент Клаудиньо отреагировал на информацию об интересе «Палмейрас».

Ранее сообщалось, что бразильский клуб хочет подписать полузащитника « », а петербуржцы требуют 15-17 миллионов евро за трансфер.

«Неправда, что Клаудиньо может перейти в « ». Клаудиньо хочет завоевать вторую звезду вместе с «Зенитом». Невозможно, что сейчас он уйдет из клуба», – сказал Луис Фернандо Гарсия.

В 14 матчах текущего сезона Мир РПЛ Клаудиньо забил 3 гола и отдал 5 результативных передач. Его статистику можно найти здесь.