На Клаудиньо претендуют «Палмейрас». «Зенит» требует 15-17 млн евро (Goal)
«Палмейрас» хотят приобрести хавбека «Зенита» Клаудиньо.
На этой неделе клуб из Сан-Паулу проведет переговоры с сине-бело-голубыми и агентами 25-летнего бразильца, который не прочь вернуться на Родину, сообщает Goal.
По данным источника, «Зенит» требует за Клаудиньо 15-17 млн евро. Контракт полузащитника с петербургским клубом рассчитан до июня 2027 года.
«Палмейрас» и Клаудиньо надеются заключить сделку до конца 2022 года. Одна из причин желания хавбека уйти из «Зенита» – неучастие российских клубов в еврокубках.
При этом «Ред Булл Брагантино», бывший клуб игрока, получит 20% от будущего трансфера Клаудиньо.
Комментарии