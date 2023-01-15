Кучаев о помолвке с фигуристкой Радионовой: «Еще полгода назад начал готовиться. Давно для себя решил»

рассказал о помолвке с фигуристкой Еленой Радионовой.

— Расскажи, как провел отпуск?

— Просто отлично! Думаю, это вообще мой лучший отпуск. Много где был, но больше всего мне запомнился Казахстан. Пять дней я провел в Алма-Ате. Очень понравилось!

— Все мы видели в социальных сетях, что в этом отпуске ты сделал предложение своей девушке Елене Радионовой. Было волнительно?

— Да нет, я давно для себя решил, что буду делать предложение. Еще где-то полгода назад начал готовиться. За это время успел привыкнуть! Просто хотелось сделать это именно в отпуске, когда мы вдвоем и ничего не отвлекает.

— Позади первая неделя тренировок. Как оценишь?

— Нагрузки тяжелые. Все-таки была большая пауза, плюс до этого я не играл пару месяцев. Набирать сейчас не так просто, но сборы на то и сборы! Тут надо выкладываться на полную, закладывать базу. Хорошо, что сборы длинные, есть время хорошо подготовить себя к сезону, – сказал хавбек .