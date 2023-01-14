Пиоли про 2:2 с «Лечче»: «Все, что «Милан» мог сделать неправильно в 1-м тайме, он сделал»

Главный тренер « » подвел итоги матча с « » (2:2) в Серии А.

«В первом тайме все, что мы могли сделать неправильно, мы сделали неправильно. Мы допускали ошибки, которых совершенно точно можно было избежать, и после них у нас начались проблемы.

Мы правильно отреагировали и даже могли вырвать победу, но в целом нужно играть намного лучше.

Я ожидал, что мы начнем игру иначе, учитывая последние неудачи. Мы должны были лучше контролировать ситуацию – так, как во втором тайме.

Мы в целом идем примерно так же, как в прошлом году, но после перерыва на ЧМ-2022 мы точно могли бы выступать получше. Нужно избегать банальных ошибок, которые делают матчи сложнее, чем нужно. Надо разобрать эту игру и понять, что именно не сработало», – сказал Пиоли DAZN.