Пиоли про 2:2 с «Лечче»: «Все, что «Милан» мог сделать неправильно в 1-м тайме, он сделал»

Теги Милан Стефано Пиоли серия А Италия Лечче Футбол

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли подвел итоги матча с «Лечче» (2:2) в Серии А.

«В первом тайме все, что мы могли сделать неправильно, мы сделали неправильно. Мы допускали ошибки, которых совершенно точно можно было избежать, и после них у нас начались проблемы.

Мы правильно отреагировали и даже могли вырвать победу, но в целом нужно играть намного лучше.

Я ожидал, что мы начнем игру иначе, учитывая последние неудачи. Мы должны были лучше контролировать ситуацию – так, как во втором тайме.

Мы в целом идем примерно так же, как в прошлом году, но после перерыва на ЧМ-2022 мы точно могли бы выступать получше. Нужно избегать банальных ошибок, которые делают матчи сложнее, чем нужно. Надо разобрать эту игру и понять, что именно не сработало», – сказал Пиоли DAZN.

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4 комментария

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Социо Пат
Ужасная игра при стандартах и навесах в свою штрафную просто паника
Насчёт плюсов Беннасер просто красавчик, Мессиас тоже потихоньку становится на рельсы
Нам бы топ форварда, уж очень сильно руководство экономит на нападющих...забивают все кроме форварда
+1
0
+1
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MilanLombardia
Ответ milan111
Оборона в этом году-тихий ужас…Томори,Калулу не вывозят,как было в том сезоне…
Томори еще куда ни шло ,а вот Калулу да сыроват
В целом проблема распространяется и по краям полузащиты где Салемакерс это просто зерно уныния Милана в этой линии
0
-1
-1
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kaka10
Я очень благодарен Пиоли, Милан которого снова доставляет мне удовольствие при просмотре матчей.

Пиоли поднял и поднимает планку, амбиции клуба. Но когда у тебя на замену выходят Дест, Вранкс и Ориги, то тяжело критиковать тренера.

Впервые вижу, чтобы нападающие (Жиру и Леау) отнимали мяч у крайнего защитника (Деста) и сами бросали аут.
Это говорит о никчёмности Деста
+8
0
+8
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milan111
Оборона в этом году-тихий ужас…Томори,Калулу не вывозят,как было в том сезоне…
+6
0
+6
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