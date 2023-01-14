Пиоли про 2:2 с «Лечче»: «Все, что «Милан» мог сделать неправильно в 1-м тайме, он сделал»
Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли подвел итоги матча с «Лечче» (2:2) в Серии А.
«В первом тайме все, что мы могли сделать неправильно, мы сделали неправильно. Мы допускали ошибки, которых совершенно точно можно было избежать, и после них у нас начались проблемы.
Мы правильно отреагировали и даже могли вырвать победу, но в целом нужно играть намного лучше.
Я ожидал, что мы начнем игру иначе, учитывая последние неудачи. Мы должны были лучше контролировать ситуацию – так, как во втором тайме.
Мы в целом идем примерно так же, как в прошлом году, но после перерыва на ЧМ-2022 мы точно могли бы выступать получше. Нужно избегать банальных ошибок, которые делают матчи сложнее, чем нужно. Надо разобрать эту игру и понять, что именно не сработало», – сказал Пиоли DAZN.
Насчёт плюсов Беннасер просто красавчик, Мессиас тоже потихоньку становится на рельсы
Нам бы топ форварда, уж очень сильно руководство экономит на нападющих...забивают все кроме форварда
В целом проблема распространяется и по краям полузащиты где Салемакерс это просто зерно уныния Милана в этой линии
Пиоли поднял и поднимает планку, амбиции клуба. Но когда у тебя на замену выходят Дест, Вранкс и Ориги, то тяжело критиковать тренера.
Впервые вижу, чтобы нападающие (Жиру и Леау) отнимали мяч у крайнего защитника (Деста) и сами бросали аут.
Это говорит о никчёмности Деста