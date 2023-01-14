У Ибрагимовича до сих пор болит колено. «Милан» не знает точно, когда 41-летний швед вернется

Теги Милан Златан Ибрагимович серия А Италия травмы Здоровье Футбол

«Милан» не знает, когда нападающий Златан Ибрагимович сможет вернуться на поле.

Как передает MilanNews.it со ссылкой на La Gazzetta dello Sport, у шведа сохраняются болевые ощущения в колене, и сроки его возвращения остаются неясными.

41-летний игрок идет на поправку и активно работает над укреплением мышц, но если раньше предполагалось, что он сможет сыграть в середине февраля, то сейчас вероятен вариант, при котором сроки сдвинутся.

В последний раз Ибрагимович выходил на поле 22 мая 2022 года. С его статистикой можно ознакомиться здесь.

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19 комментариев

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Матрёшка Ефросиьевна
Вот уверен, если Златана спросить какой главный клуб в его карьере, он ответит что Милан
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Boni Jek
Очень жду выхода Ибрагимовича, пусть нет столько награды как у роналду, зато настоящий мужчина, глупых интервью не даёт, пиаром не занимается.
+2
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Ricardo Izecson
Ответ Егор Антипов
Может, из-за погоды? Возраст как-никак...
Вот именно возраст берет свое.С него уже песок сыпется
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Нил Робертсон
Дайте пацану пару лет на лечение, потом как выстрелит
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Spaten
Ответ Кокич
Да хватит уже хорохориться. Ему уже пора в домино играть, а не в большой футбол.
Как с Иброй можно играть в домино? У него в каждой раздаче по пять одинаковых будет
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Кокич
Да хватит уже хорохориться. Ему уже пора в домино играть, а не в большой футбол.
0
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Direct free kick
Ответ GuruFutbola
Насколько давно?
После матча с Лацио
0
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GuruFutbola
Ответ Игорь Новиков
Давно пора завершать.
Насколько давно?
+1
-5
-4
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pq
Ответ BoGaL
Это Ибрагимович болит у колена … а нет… че то не то
но поправка уж точно идет на Ибрагимовича
+2
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Lavinka
Ибре пора завершать карьеру .
+3
-1
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Игорь Новиков
Давно пора завершать.
+3
-4
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corazón blanco
Ответ Dynamite
Ему 41, в таком возрасте колени уже не перестают болеть
В таком возрасте, если что-то не болит, значит ты умер. А уж когда профессиональный спортсмен, то столько лет физических нагрузок ни могут ни сказываться. Надо завершать славную карьеру. Милану он очень сильно помог, и как футболист и как наставник и играющий тренер. Вернул долгожданное скудетто - миссия выполнена, можно и на покой.
+4
-3
+1
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Егор Антипов
Может, из-за погоды? Возраст как-никак...
+18
-1
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Ivan Konstantinov
Я очень хочу чтобы он вернулся в Милан!!! Ему без него никак
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fc_champion
У Ибсона по-прежнему болит пятка
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Dynamite
Ему 41, в таком возрасте колени уже не перестают болеть
+2
-2
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error505
Эх, Ибра... Здоровья!
+3
-1
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Kyancey
Здоровья, Ибракадабра!
+13
-3
+10
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BoGaL
Это Ибрагимович болит у колена … а нет… че то не то
+36
-7
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