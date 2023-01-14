У Ибрагимовича до сих пор болит колено. «Милан» не знает точно, когда 41-летний швед вернется
«Милан» не знает, когда нападающий Златан Ибрагимович сможет вернуться на поле.
Как передает MilanNews.it со ссылкой на La Gazzetta dello Sport, у шведа сохраняются болевые ощущения в колене, и сроки его возвращения остаются неясными.
41-летний игрок идет на поправку и активно работает над укреплением мышц, но если раньше предполагалось, что он сможет сыграть в середине февраля, то сейчас вероятен вариант, при котором сроки сдвинутся.
В последний раз Ибрагимович выходил на поле 22 мая 2022 года. С его статистикой можно ознакомиться здесь.
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