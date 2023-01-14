У Ибрагимовича до сих пор болит колено. «Милан» не знает точно, когда 41-летний швед вернется

« » не знает, когда нападающий сможет вернуться на поле.

Как передает MilanNews.it со ссылкой на La Gazzetta dello Sport, у шведа сохраняются болевые ощущения в колене, и сроки его возвращения остаются неясными.

41-летний игрок идет на поправку и активно работает над укреплением мышц, но если раньше предполагалось, что он сможет сыграть в середине февраля, то сейчас вероятен вариант, при котором сроки сдвинутся.

В последний раз Ибрагимович выходил на поле 22 мая 2022 года. С его статистикой можно ознакомиться здесь.