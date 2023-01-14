Тен Хаг о голе Бруну: «Я бы расстроился, пропустив такой мяч, это серая зона. Трудный момент для судьи»

Эрик тен Хаг прокомментировал гол .

Полузащитник « » поразил ворота « » (2:1) в 20-м туре . В ходе голевой атаки форвард находился вне игры, но не коснулся мяча. Главный судья Стюарт Эттуэлл после консультации с видеоассистентом засчитал гол.

«Я бы расстроился, пропустив такой мяч, потому что он вызывает сомнения – это серая зона.

Для судьи момент также весьма трудный», – заявил главный тренер «МЮ» в интервью клубному телевидению.

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