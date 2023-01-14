Тен Хаг о голе Бруну: «Я бы расстроился, пропустив такой мяч, это серая зона. Трудный момент для судьи»

Теги Манчестер Юнайтед Манчестер Сити премьер-лига Англия судьи Стюарт Эттуэлл Бруну Фернандеш Эрик тен Хаг Маркус Рэшфорд Футбол

Эрик тен Хаг прокомментировал гол Бруну Фернандеша.

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» поразил ворота «Манчестер Сити» (2:1) в 20-м туре АПЛ. В ходе голевой атаки форвард Маркус Рэшфорд находился вне игры, но не коснулся мяча. Главный судья Стюарт Эттуэлл после консультации с видеоассистентом засчитал гол.

«Я бы расстроился, пропустив такой мяч, потому что он вызывает сомнения – это серая зона.

Для судьи момент также весьма трудный», – заявил главный тренер «МЮ» в интервью клубному телевидению.

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24 комментария

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Станислав Л
Ответ Любезный Коссутий
https://www.youtube.com/watch?v=yo7_2jiXqmE&t=86s а тут офсайд?
он остановился, и не контролировал мяч до последней секунды, в отличие от решфорда
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Dm Kznts
Ответ <~Inter~>
В твиттере не раз встречал вырезку из правил ФИФА, не говоря уже о комментариях арбитров которые считают это серьезной ошибкой. По моему для всех же очевидно, что подобные ситуации можно создавать специально и использовать их в свою пользу. Не просто же так подобное правило появилось
Такую ситуацию просто так оч сложно создать
0
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-1
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Dm Kznts
Ответ Dmitriy43
Явный офсайд сразу свистят ,а тут мю,конечно засчитают
Не ной
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-2
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Vinnipukh Vinni
Ответ Любезный Коссутий
https://www.youtube.com/watch?v=yo7_2jiXqmE&t=86s а тут офсайд?
Это не офсайд. Игрок Эвертона сразу остановился, а не бежал за мячом. Если бы Рэшфорд поступил так же, было бы всё в порядке.
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Jaxongir Shodiev
Момент сложный, но тут больше напрягает, что команда Гвардиолы всеоо один раз ударила по воротам
+1
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Stereophonics89
Ответ <~Inter~>
В твиттере не раз встречал вырезку из правил ФИФА, не говоря уже о комментариях арбитров которые считают это серьезной ошибкой. По моему для всех же очевидно, что подобные ситуации можно создавать специально и использовать их в свою пользу. Не просто же так подобное правило появилось
Согласно оценке PGMOL (официальный судейский орган ФА), гол Бруну Фернандеша легитимен.

Объяснение: Рэшфорд не оказывал какого-либо влияния на действия защитника и не касался мяча.

Поясним. Вероятно, дело в том, что Аканджи находился на всём пути следования достаточно далеко от Рэшфорда и не предпринимал активных попыток добраться до мяча.

Что касается того, что Рэшфорд двигался к мячу, так это правилами не запрещено. Если игрок, находящийся в положении "вне игры" совершает движение к мячу, но не касается его, а играет в мяч другой футболист из правильного положения, то "вне игры" не фиксируется. Собственно, на картинке из Правил IFAB подобная ситуация в пояснении обозначена.
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гилберт
Давно пора привыкнуть что почти всё трактуют в пользу атаки. Серая зона? Значит гол.
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0
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ПравдоРуб
Красавчик тренер!!! Сказал правду, мало кто на это отважился бы
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Любезный Коссутий
Ответ stepspb
Похоже, но другое. Рэшфорд сопровождал мяч и мешал подкату защитнику. Фактически он влиял на принятие решение, мешал обзору и участвовал в моменте.
какому подкату? никто из Сити не доставал мяч.
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stepspb
Ответ Любезный Коссутий
ну да, ведь никогда такого не было - впервые такое. https://www.youtube.com/watch?v=yo7_2jiXqmE&t=86s в красном - МЮ, если что.
Похоже, но другое. Рэшфорд сопровождал мяч и мешал подкату защитнику. Фактически он влиял на принятие решение, мешал обзору и участвовал в моменте.
+4
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+2
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Гусейн Магомедрасулов
Роналду : Тен Хаг не уважает меня, потому что побеждает без меня в составе. Поэтому и я его не уважаю)
+1
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Любезный Коссутий
Ответ <~Inter~>
Не понимаю к чему отрицать ошибку судьи. В правилах чётко прописаны такие ситуации и это офсайд
https://www.youtube.com/watch?v=yo7_2jiXqmE&t=86s

а тут офсайд?
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-2
0
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<~Inter~>
Ответ Stereophonics89
Ну ты же не читал правил и исходишь из опыта и "духа игры" Или я не прав?
В твиттере не раз встречал вырезку из правил ФИФА, не говоря уже о комментариях арбитров которые считают это серьезной ошибкой.
По моему для всех же очевидно, что подобные ситуации можно создавать специально и использовать их в свою пользу. Не просто же так подобное правило появилось
+1
-1
0
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Любезный Коссутий
Ответ Dmitriy43
Явный офсайд сразу свистят ,а тут мю,конечно засчитают
ну да, ведь никогда такого не было - впервые такое.
https://www.youtube.com/watch?v=yo7_2jiXqmE&t=86s
в красном - МЮ, если что.
+4
-2
+2
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Промах Мораты
Ответ Heisenberg
Ну хоть честно сказал. Многие на его месте утверждали бы что гол 100% чистый.
Только фанатики
0
0
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Zerocool789
как-то морально нужно было поддержать мю после ухода криша
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-1
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Dmitriy43
Явный офсайд сразу свистят ,а тут мю,конечно засчитают
+3
-5
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Stereophonics89
Ответ <~Inter~>
Не понимаю к чему отрицать ошибку судьи. В правилах чётко прописаны такие ситуации и это офсайд
Ну ты же не читал правил и исходишь из опыта и "духа игры"
Или я не прав?
+9
-1
+8
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
инок
Тен Хаг очень дипломатично высказался о голе Бруно...
+4
-1
+3
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corazón blanco
Ответ Heisenberg
Ну хоть честно сказал. Многие на его месте утверждали бы что гол 100% чистый.
Просто ситуация неординарная, которая трактуется двояко. Если бы отменил судья гол, думаю особых бы споров не было. Но то, что Тен Хаг адекват, сомнений никогда и не было.
+16
-2
+14
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Lavinka
Ответ <~Inter~>
Не понимаю к чему отрицать ошибку судьи. В правилах чётко прописаны такие ситуации и это офсайд
Почему тогда такой же гол от Эвертона в ворота МЮ засчитали ?
+13
-7
+6
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
oborit
Должно же когда то везти и МЮ.
Это просто фарт , гол засчитан это главное.
Уважуха ЭТХ , за то что подошёл к оценке момента объективно 👍.
+20
-1
+19
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Heisenberg
Ну хоть честно сказал. Многие на его месте утверждали бы что гол 100% чистый.
+40
-1
+39
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
<~Inter~>
Не понимаю к чему отрицать ошибку судьи. В правилах чётко прописаны такие ситуации и это офсайд
+10
-9
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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