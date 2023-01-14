Тен Хаг о голе Бруну: «Я бы расстроился, пропустив такой мяч, это серая зона. Трудный момент для судьи»
Эрик тен Хаг прокомментировал гол Бруну Фернандеша.
Полузащитник «Манчестер Юнайтед» поразил ворота «Манчестер Сити» (2:1) в 20-м туре АПЛ. В ходе голевой атаки форвард Маркус Рэшфорд находился вне игры, но не коснулся мяча. Главный судья Стюарт Эттуэлл после консультации с видеоассистентом засчитал гол.
«Я бы расстроился, пропустив такой мяч, потому что он вызывает сомнения – это серая зона.
Для судьи момент также весьма трудный», – заявил главный тренер «МЮ» в интервью клубному телевидению.
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Объяснение: Рэшфорд не оказывал какого-либо влияния на действия защитника и не касался мяча.
Поясним. Вероятно, дело в том, что Аканджи находился на всём пути следования достаточно далеко от Рэшфорда и не предпринимал активных попыток добраться до мяча.
Что касается того, что Рэшфорд двигался к мячу, так это правилами не запрещено. Если игрок, находящийся в положении "вне игры" совершает движение к мячу, но не касается его, а играет в мяч другой футболист из правильного положения, то "вне игры" не фиксируется. Собственно, на картинке из Правил IFAB подобная ситуация в пояснении обозначена.
а тут офсайд?
По моему для всех же очевидно, что подобные ситуации можно создавать специально и использовать их в свою пользу. Не просто же так подобное правило появилось
https://www.youtube.com/watch?v=yo7_2jiXqmE&t=86s
в красном - МЮ, если что.
Или я не прав?
Это просто фарт , гол засчитан это главное.
Уважуха ЭТХ , за то что подошёл к оценке момента объективно 👍.