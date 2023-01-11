Кононов покинул «Арсенал» по соглашению сторон. Тульский клуб идет 6-м в Первой лиге

Теги Первая лига отставки Арсенал Тула Олег Кононов Гурам Аджоев Футбол

Тульский «Арсенал» объявил об уходе Олега Кононова с должности главного тренера.

Контракт, действовавший с 10 июня 2022 года, расторгнут по соглашению сторон.

«Мы приняли решение расстаться с Олегом Кононовым. Он покидает тульский «Арсенал». Это обоюдные решение и желание.

Расстаемся, пожав друг другу руки. Имя нового главного тренера объявим в ближайшие дни», – сообщил руководитель клуба Гурам Аджоев.

На данный момент «Арсенал» занимает шестое место в МЕЛБЕТ Первой лиге, набрав 32 очка за 20 туров.

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4 комментария

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Джиза
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Мелбет Первая лига. Как будто таджик какой-то их купил.
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alexsem69
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И пиджак сними😂😂😂
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SyXarik
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Да там надо пол команды менять... Только ветераны и играют...
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Сергей Рудник
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Ждём Юрана🤔
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