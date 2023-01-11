Кононов покинул «Арсенал» по соглашению сторон. Тульский клуб идет 6-м в Первой лиге
Тульский «Арсенал» объявил об уходе Олега Кононова с должности главного тренера.
Контракт, действовавший с 10 июня 2022 года, расторгнут по соглашению сторон.
«Мы приняли решение расстаться с Олегом Кононовым. Он покидает тульский «Арсенал». Это обоюдные решение и желание.
Расстаемся, пожав друг другу руки. Имя нового главного тренера объявим в ближайшие дни», – сообщил руководитель клуба Гурам Аджоев.
На данный момент «Арсенал» занимает шестое место в МЕЛБЕТ Первой лиге, набрав 32 очка за 20 туров.
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