Кононов покинул «Арсенал» по соглашению сторон. Тульский клуб идет 6-м в Первой лиге

Тульский « » объявил об уходе с должности главного тренера.

Контракт, действовавший с 10 июня 2022 года, расторгнут по соглашению сторон.

«Мы приняли решение расстаться с Олегом Кононовым. Он покидает тульский «Арсенал». Это обоюдные решение и желание.

Расстаемся, пожав друг другу руки. Имя нового главного тренера объявим в ближайшие дни», – сообщил руководитель клуба .

На данный момент «Арсенал» занимает шестое место в МЕЛБЕТ Первой лиге, набрав 32 очка за 20 туров.