«Ливерпуль» пропустил 3 гола во втором матче АПЛ подряд – от «Брайтона» и «Брентфорда»
«Ливерпуль» во втором матче АПЛ пропустил 3 гола.
В субботу команда Юргена Клоппа трижды пропустила от «Брайтона» (0:3, второй тайм). До этого три гола в ворота «Ливерпуля» забил «Брентфорд» (1:3).
Кроме того, «Ливерпуль» пропускает 8 матчей подряд в чемпионате Англии.
А Клопп просто эмоционально устает к такому периоду, с его самоотдачей к делу 7 сезонов это почти как 14. А все тяжелые матчи ЛФК переламывал на эмоциях, сейчас их нет. Нужно просто доиграть этот сезон, за 4 место уже вряд ли зацепятся.