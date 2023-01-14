«Ливерпуль» пропустил 3 гола во втором матче АПЛ подряд – от «Брайтона» и «Брентфорда»

«Ливерпуль» во втором матче пропустил 3 гола.

В субботу команда трижды пропустила от « » (0:3, второй тайм). До этого три гола в ворота « » забил « » (1:3).

Кроме того, «Ливерпуль» пропускает 8 матчей подряд в чемпионате Англии.