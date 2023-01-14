«Ливерпуль» пропустил 3 гола во втором матче АПЛ подряд – от «Брайтона» и «Брентфорда»

Теги Ливерпуль премьер-лига Англия Юрген Клопп Брайтон Брентфорд Футбол

«Ливерпуль» во втором матче АПЛ пропустил 3 гола.

В субботу команда Юргена Клоппа трижды пропустила от «Брайтона» (0:3, второй тайм). До этого три гола в ворота «Ливерпуля» забил «Брентфорд» (1:3).

Кроме того, «Ливерпуль» пропускает 8 матчей подряд в чемпионате Англии.

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3 комментария

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Кирилл Голивец
Ответ Okaka
Интересно, что прихлопнули Ливер обе команды, которыми владеют каперы
МЮ в начале сезона победили эти же клубы.

А Клопп просто эмоционально устает к такому периоду, с его самоотдачей к делу 7 сезонов это почти как 14. А все тяжелые матчи ЛФК переламывал на эмоциях, сейчас их нет. Нужно просто доиграть этот сезон, за 4 место уже вряд ли зацепятся.
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Okaka
Интересно, что прихлопнули Ливер обе команды, которыми владеют каперы
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Okaka
Постоянство - признак мастерства
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-2
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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