«Ливерпуль» не побеждает 3 матча подряд: 2 поражения и ничья. Пропущено 8 голов

Теги Ливерпуль премьер-лига Англия Юрген Клопп Брайтон Футбол

«Ливерпуль» в третьем матче подряд не сумел добиться победы.

Команда тренера Юргена Клоппа была разгромлена «Брайтоном» (0:3) в 20-м туре АПЛ. До этого она сыграла вничью с «Вулверхэмптоном» (2:2) в Кубке Англии и уступила «Брентфорду» (1:3) в чемпионате.

Последняя победа мерсисайдцев датируется 30 декабря прошлого года – над «Лестером» (2:1).

Далее «Ливерпуль» проведет переигровку против «Вулвс» (17 января), после чего встретится с «Челси» (21 января).

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63 комментария

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King_X
Ответ Гена Т
Это когда они Арсенал обыграли если у канониров одно поражение от МЮ?
В ноябре в Кубке лиги
Я ж пишу в целом сезон, а не АПЛ
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Иван Рони
Ответ Арман Мартиросян
Раз уж упомянул травмы Челси, почему про травмы Ливерпуля молчишь? И раз уж говоришь про траты Ливерпуля, то про траты Челси почему молчишь? Поражает просто уровень лицемерия.
Нашел за, что зацепиться!
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Арман Мартиросян
Ответ андрей кольцов
А по факту 3 чемпионства и одна лч. Локальные кубки не учитываю. Давно у нас, кстати, выход в финал трофеем считается?
Ты походу забываешь в какой конкурентной обстановке он все это время тренировал. Это не с ПСЖ трофеи штамповать.
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Арман Мартиросян
Ответ Blast
ну какая дыра, сегодня в основе вышли Тиаго, Фаб и Хендо - с такой тройкой мы до финала ЛЧ доходили
Фабиньо и Хендерсон абсолютно мертвые. Первый уже который сезон играет без конкуренции, а второй скис после ухода Вейналдума. А Тьяго просто жертва обстоятельств, невозможно игра ь на своем уровне, когда партнёры ничем не помогают.
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warer88
Ответ андрей кольцов
А по факту 3 чемпионства и одна лч. Локальные кубки не учитываю. Давно у нас, кстати, выход в финал трофеем считается?
Класс, только посмотри кого ему приобретали. Есть аналоги среди других тренеров?
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Товарищ Наркотик
Ответ Михаил Дьяконов
Ну в этом сезоне конкретно стали видны все минусы Ливерпуля. 1) Состав наелся, нет уже того огня 2) Дыра в центре поля, я бы даже сказал - ДЫРЕНЬ 3) Продолжаем продлевать контракты с хроническими травматами, веря в них 4) Травмы, травмы и еще раз травмы. Сезон для Ливерпуля закончен, просто доигрывает, а летом уже станет ясно куда завернет: A) Дорогостоящие покупки и отказ от некоторых личностей Б) Продолжаем стагнацию/деградацию
ЛЧ есть ещё, из кубка Англии не вылетели
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Samburskiy
Ответ андрей кольцов
А по факту 3 чемпионства и одна лч. Локальные кубки не учитываю. Давно у нас, кстати, выход в финал трофеем считается?
Три чемпионства и лч - это провал? Серьезно?
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Ян Kinter
Какой же клопп крутой
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андрей кольцов
Ответ Ingvar0
Конечно переоценен! Всего лишь 3 финала ЛЧ, не говоря уже о куче трофеев и достижений.
А по факту 3 чемпионства и одна лч. Локальные кубки не учитываю. Давно у нас, кстати, выход в финал трофеем считается?
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ЧакСевернаяКорея
Девятое место можно было понять в туре,скажем пятом-восьмом,но почти в половине чемпионата,плюс безвольность в Кубках,это почти катастрофа.
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filippa
кто смотрел ? что по игре?
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MU4evainmyheart!!!
У Юргена должен быть огромный кредит доверия. Даже если этот сезон окажется провальным, нельзя отпускать Юргена. Без шуток. Всё-таки он входит в топ-2 тренеров мира. Вся проблема в травмах и в том, что в центр поля не завезли хороших игроков. Ему все пихают нападающих, а Хендо некем заменить. Просто вспомните, где был Ливерпуль до Клоппа.
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Гусеконь
всё держалось на Мане?
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Леван Мкртчян
Ответ artem ofruss
Леван, вы называете Ливерпуль ливером, и сразу переходите на ты и со словами приплел, о чем нам говорить, идите болейте за Милан.
Чел, ты в сети , а не в приемном зале института благородных девиц.
Если ТЫ настолько впечатлительный, что при упоминании слова ’Ливер’ и начале общения с местоимения ’ты’ сразу негодуешь и указываешь кому и за кого болеть --- то лучше удались, во избежание получения психологической травмы.

А человек, который не знает кто и сколько играл из его любимого клуба на ЧМ, и при этом использует аргумент про физический спад из-за этого турнира -- не имеет вообще права заикаться про то, кому и за кого болеть))

Аривидерчи
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Last avenger
21 битва титанов
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Ingvar0
Ответ Jordan95
Наелся от чего? Взяли пару трофеев за 8 лет. Клопп просто переоцененыш.
Конечно переоценен! Всего лишь 3 финала ЛЧ, не говоря уже о куче трофеев и достижений.
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Donald J. Trump
Ответ Гена Т
Это когда они Арсенал обыграли если у канониров одно поражение от МЮ?
В Кубке Лиги выиграли
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Сергей Кузнецов
Судя по всему эпоха Клоппа прошла...дальше Юве, Атлетико, ПСЖ...возможно, Барса..
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Арман Мартиросян
Ответ Jordan95
Когда уже уволят физрука? Дали 200 Лямов на атаку, чтобы заменить одного Мане, а команда играет на уровне Челси, у которого 12 травм. Интересно, за Клоппом тоже будут гоняться журналисты и в отставку отправлять? Или только за Поттером, который пришёл посреди сезона и вынужден выпускать выживших. Какой же Клопп физрук, не устаю поражаться, как он переоценён.
Раз уж упомянул травмы Челси, почему про травмы Ливерпуля молчишь? И раз уж говоришь про траты Ливерпуля, то про траты Челси почему молчишь?

Поражает просто уровень лицемерия.
+11
-2
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Гена Т
Ответ King_X
Брайтон звери И ЛФК, и Арсенал, и Юнайтед, и Челси обыграли за сезон
Это когда они Арсенал обыграли если у канониров одно поражение от МЮ?
+4
-1
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Jordan95
Ответ Михаил Дьяконов
Ну в этом сезоне конкретно стали видны все минусы Ливерпуля. 1) Состав наелся, нет уже того огня 2) Дыра в центре поля, я бы даже сказал - ДЫРЕНЬ 3) Продолжаем продлевать контракты с хроническими травматами, веря в них 4) Травмы, травмы и еще раз травмы. Сезон для Ливерпуля закончен, просто доигрывает, а летом уже станет ясно куда завернет: A) Дорогостоящие покупки и отказ от некоторых личностей Б) Продолжаем стагнацию/деградацию
Наелся от чего?
Взяли пару трофеев за 8 лет.
Клопп просто переоцененыш.
+4
-8
-4
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Jordan95
Когда уже уволят физрука? Дали 200 Лямов на атаку, чтобы заменить одного Мане, а команда играет на уровне Челси, у которого 12 травм.

Интересно, за Клоппом тоже будут гоняться журналисты и в отставку отправлять? Или только за Поттером, который пришёл посреди сезона и вынужден выпускать выживших.

Какой же Клопп физрук, не устаю поражаться, как он переоценён.
+2
-9
-7
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Мадрид наказывает!
В ЛЧ будет жарко. Последний шанс.
0
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artem ofruss
Ответ Леван Мкртчян
ЧМ зачем приплел непонятно. Посмотри сколько игроков Ливера( из основной обоимы . Старт + близких к старту) было задействовано и сколько минут они отыграли и до каких стадий дошли. Да и утверждение ,что " Январь всегда был месяцом физической неготовности у Ливерпуля " - это , мягко говоря, не совсем правда.
Леван, вы называете Ливерпуль ливером, и сразу переходите на ты и со словами приплел, о чем нам говорить, идите болейте за Милан.
+2
-2
0
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Олжас
Берём в руки калькулятор и садимся:
Сегодня не было Нуньеса, Диаса, Жоты и Ван Дейка. Это отбрасывает команду на 3 года назад. Ушли Вейналдум и Мане, травмирован Фирмино. Это ещё пару лет. Плюс Салах, Хендерсон и Робертсон не стали моложе. В итоге имеем состав за 2017 год ориентировочно. Ничего удивительного в таких результатах. Они легко прогнозируемы.
+3
-3
0
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