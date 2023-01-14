«Ливерпуль» не побеждает 3 матча подряд: 2 поражения и ничья. Пропущено 8 голов

«Ливерпуль» в третьем матче подряд не сумел добиться победы.

Команда тренера Юргена Клоппа была разгромлена « » (0:3) в 20-м туре . До этого она сыграла вничью с «Вулверхэмптоном» (2:2) в Кубке Англии и уступила «Брентфорду» (1:3) в чемпионате.

Последняя победа мерсисайдцев датируется 30 декабря прошлого года – над «Лестером» (2:1).

Далее « » проведет переигровку против «Вулвс» (17 января), после чего встретится с «Челси» (21 января).