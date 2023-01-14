«Ливерпуль» не побеждает 3 матча подряд: 2 поражения и ничья. Пропущено 8 голов
«Ливерпуль» в третьем матче подряд не сумел добиться победы.
Команда тренера Юргена Клоппа была разгромлена «Брайтоном» (0:3) в 20-м туре АПЛ. До этого она сыграла вничью с «Вулверхэмптоном» (2:2) в Кубке Англии и уступила «Брентфорду» (1:3) в чемпионате.
Последняя победа мерсисайдцев датируется 30 декабря прошлого года – над «Лестером» (2:1).
Далее «Ливерпуль» проведет переигровку против «Вулвс» (17 января), после чего встретится с «Челси» (21 января).
Я ж пишу в целом сезон, а не АПЛ
Если ТЫ настолько впечатлительный, что при упоминании слова ’Ливер’ и начале общения с местоимения ’ты’ сразу негодуешь и указываешь кому и за кого болеть --- то лучше удались, во избежание получения психологической травмы.
А человек, который не знает кто и сколько играл из его любимого клуба на ЧМ, и при этом использует аргумент про физический спад из-за этого турнира -- не имеет вообще права заикаться про то, кому и за кого болеть))
Аривидерчи
Поражает просто уровень лицемерия.
Взяли пару трофеев за 8 лет.
Клопп просто переоцененыш.
Интересно, за Клоппом тоже будут гоняться журналисты и в отставку отправлять? Или только за Поттером, который пришёл посреди сезона и вынужден выпускать выживших.
Какой же Клопп физрук, не устаю поражаться, как он переоценён.
Сегодня не было Нуньеса, Диаса, Жоты и Ван Дейка. Это отбрасывает команду на 3 года назад. Ушли Вейналдум и Мане, травмирован Фирмино. Это ещё пару лет. Плюс Салах, Хендерсон и Робертсон не стали моложе. В итоге имеем состав за 2017 год ориентировочно. Ничего удивительного в таких результатах. Они легко прогнозируемы.