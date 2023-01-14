Мартин Киоун: «Гакпо – игрок типа Анри: быстрый и сильный»

Теги Ливерпуль Тьерри Анри премьер-лига Англия Мартин Киоун Коди Гакпо Футбол

Мартин Киоун поделился мнением о Коди Гакпо.

«Игроки атаки «Ливерпуля» прессингуют не так часто, как раньше. Философия та же, но применение другое. Они продолжают использовать высокую линию, но сколько выходов один на один мы видели? Больше всего в АПЛ. Они не перестроились.

Коди Гакпо сегодня будет играть по центру, и я считаю его особенным игроком. Он игрок типа Тьерри Анри, такого же калибра: он быстрый и сильный», – заявил экс-защитник «Арсенала».

«Ливерпуль» играет с «Брайтоном» на выезде в 20-м туре чемпионата Англии (0:0, перерыв).

Sports.ru проводит текстовую онлайн-трансляцию этого матча.

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7 комментариев

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kabanchiks
Что они все несут? Какой Анри? Это полный ноль. Что такие игроки вообще в Ливерпуле делают?
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Donald J. Trump
А ещё незаметный.
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Sevuska
Да , Анри бил аккуратно, но точно .
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по первому матчу против брайтона вообще ниочем, хуже днуньеса. аморфный игрок.
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QWertY
Пока он максимум Даунинг 2.0)
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Heisenberg
Ну все же техника Анри на запредельном уровне. Гакпо до Анри как до Луны.
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Papa Paolo
Че-то Типо Анри
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