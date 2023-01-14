Мартин Киоун: «Гакпо – игрок типа Анри: быстрый и сильный»
Мартин Киоун поделился мнением о Коди Гакпо.
«Игроки атаки «Ливерпуля» прессингуют не так часто, как раньше. Философия та же, но применение другое. Они продолжают использовать высокую линию, но сколько выходов один на один мы видели? Больше всего в АПЛ. Они не перестроились.
Коди Гакпо сегодня будет играть по центру, и я считаю его особенным игроком. Он игрок типа Тьерри Анри, такого же калибра: он быстрый и сильный», – заявил экс-защитник «Арсенала».
«Ливерпуль» играет с «Брайтоном» на выезде в 20-м туре чемпионата Англии (0:0, перерыв).
Sports.ru проводит текстовую онлайн-трансляцию этого матча.
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