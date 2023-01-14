Мартин Киоун: «Гакпо – игрок типа Анри: быстрый и сильный»

поделился мнением о Коди Гакпо.

«Игроки атаки « » прессингуют не так часто, как раньше. Философия та же, но применение другое. Они продолжают использовать высокую линию, но сколько выходов один на один мы видели? Больше всего в . Они не перестроились.

сегодня будет играть по центру, и я считаю его особенным игроком. Он игрок типа , такого же калибра: он быстрый и сильный», – заявил экс-защитник «Арсенала».

«Ливерпуль» играет с «Брайтоном» на выезде в 20-м туре чемпионата Англии (0:0, перерыв).

Sports.ru проводит текстовую онлайн-трансляцию этого матча.