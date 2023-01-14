У «Ливерпуля» 0 ударов в створ и 35,6% владения в 1-м тайме на поле «Брайтона»

«Ливерпулю» ни разу не удалось пробить в створ ворот «Брайтона» в первом тайме матча .

Команда Юргена Клоппа всего нанесла 3 удара. Ее соперник бил шесть раз и трижды попал по воротам, но не смог открыть счет.

Также мерсисайдцы в первом тайме матча на « » уступили «Брайтону» по владению мячом – 35,6% против 64,4%.

«Брайтон» – «Ливерпуль». Салах, Гакпо в старте. Онлайн-трансляция