У «Ливерпуля» 0 ударов в створ и 35,6% владения в 1-м тайме на поле «Брайтона»
«Ливерпулю» ни разу не удалось пробить в створ ворот «Брайтона» в первом тайме матча АПЛ.
Команда Юргена Клоппа всего нанесла 3 удара. Ее соперник бил шесть раз и трижды попал по воротам, но не смог открыть счет.
Также мерсисайдцы в первом тайме матча на «Фалмер Стэдиум» уступили «Брайтону» по владению мячом – 35,6% против 64,4%.
«Брайтон» – «Ливерпуль». Салах, Гакпо в старте. Онлайн-трансляция
Спасти могут только новые владельцы, готовые вкладываться и заинтересованные в трофеях клуба.
Вот кто волшебник, вот кто Гриндевальд)