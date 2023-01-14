У «Ливерпуля» 0 ударов в створ и 35,6% владения в 1-м тайме на поле «Брайтона»

Теги Ливерпуль премьер-лига Англия Юрген Клопп Брайтон Фалмер Стэдиум Футбол

«Ливерпулю» ни разу не удалось пробить в створ ворот «Брайтона» в первом тайме матча АПЛ.

Команда Юргена Клоппа всего нанесла 3 удара. Ее соперник бил шесть раз и трижды попал по воротам, но не смог открыть счет.

Также мерсисайдцы в первом тайме матча на «Фалмер Стэдиум» уступили «Брайтону» по владению мячом – 35,6% против 64,4%.

«Брайтон» – «Ливерпуль». Салах, Гакпо в старте. Онлайн-трансляция

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20 комментариев

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Андрей БелаРУС
Я конечно извиняюсь, но это уже не Ливерпуль, а самый настоящий Ливер !
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Андрей Andrey
А играть то неким в нападении. )) Гапко или Окс?? Салаха закрыли на фланге и все на этом. Кто забивать то будет.Жота Диас Фирмино Дарвин. Все не доступны.
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Промах Мораты
Ответ Токсик
Кто хуже в этом сезоне, Челси или Ливерпуль?
Челси
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Elihio
Гребаное позорище
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Ильназ Гимаев
Пора ..
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Kiryl Olshewski
Манчестер-Красный🔴 Ливерка ливает!!! Что может быть лучше?
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Konstantin Meerov
надо было Ливеру приглашать пенсионера Роналду. Тогда бы было на кого списать провал
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andr d
Ответ Jaxongir Shodiev
Ливерпулю и Атлетико тренерами бы поменяться
Зачем атлетам этот физрук
+2
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Нил Робертсон
Гакпо нужно было к лысому шарлатану переходить
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kacnep
Ответ Токсик
Кто хуже в этом сезоне, Челси или Ливерпуль?
ДА
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Jaxongir Shodiev
Ливерпулю и Атлетико тренерами бы поменяться
+4
-1
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mastadon
Ответ Rotick
Хендерсон вообще не вывозит, не понимаю что с ним творится ….
33 года почти, плюс он всегда интенсивно играл, футбол у Клоппа энергозатратный
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N1ghtwolf
Ответ Токсик
Кто хуже в этом сезоне, Челси или Ливерпуль?
Манчестер Сити))
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mastadon
Ну вот дерево Нуньеза убрали, команда сразу похорошела)
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andr d
Очередной хозяин нашего Ливерпуля, интересно кто следующий? 🤔
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Rotick
Хендерсон вообще не вывозит, не понимаю что с ним творится ….
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Stewee
Что-то мне подсказывает, что Клопп может уйти после этого сезона. Идей никаких новых не видно, состав постарел, покупать могут только середняков типа Гакпо. А учитывая вложения других клубов АПЛ, 7-8 места будут стабильностью.
Спасти могут только новые владельцы, готовые вкладываться и заинтересованные в трофеях клуба.
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Predator№7
Это какой-то праздник для МЮ и Арсенала)))
+13
-1
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Токсик
Кто хуже в этом сезоне, Челси или Ливерпуль?
+27
-1
+26
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QWertY
Де Дзерби жестка катает Ливер)
Вот кто волшебник, вот кто Гриндевальд)
+7
-1
+6
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