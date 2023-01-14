подвел итоги матча с « ».

«Сити» уступил «МЮ» в 20м- утре АПЛ со счетом 1:2.

«Поздравляю «Манчестер Юнайтед». Люди поймут, насколько хорош « ». Это была фантастическая игра. Мы лучше контролировали переходы во втором тайме против и их быстрых игроков. У нас был правильный настрой, чтобы делать это.

Мы были близки [к победе], и нам нужно прибавлять в ситуациях, когда мы пропускаем, быть стабильнее. Промежуток между первым и вторым голами слишком мал.

В целом, я ни о чем не жалею. Мне все равно, если мы не выиграем Кубок лиги или , но мы постараемся сделать. Мне все равно, если команда играет так, как играла [сегодня]. Все это было очень похоже на то, как мы играли здесь много-много лет», – сказал главный тренер «Манчестер Сити».