Пеп про 1:2 с «МЮ»: «Ни о чем не жалею. Мне все равно, если «Сити» не выиграет АПЛ или Кубок лиги при такой игре»

Теги Манчестер Юнайтед Манчестер Сити премьер-лига Англия Пеп Гвардиола Футбол

Пеп Гвардиола подвел итоги матча с «Манчестер Юнайтед».

«Сити» уступил «МЮ» в 20м- утре АПЛ со счетом 1:2. 

«Поздравляю «Манчестер Юнайтед». Люди поймут, насколько хорош «Манчестер Сити». Это была фантастическая игра. Мы лучше контролировали переходы во втором тайме против Рэшфорда и их быстрых игроков. У нас был правильный настрой, чтобы делать это.

Мы были близки [к победе], и нам нужно прибавлять в ситуациях, когда мы пропускаем, быть стабильнее. Промежуток между первым и вторым голами слишком мал.

В целом, я ни о чем не жалею. Мне все равно, если мы не выиграем Кубок лиги или АПЛ, но мы постараемся сделать. Мне все равно, если команда играет так, как играла [сегодня]. Все это было очень похоже на то, как мы играли здесь много-много лет», – сказал главный тренер «Манчестер Сити».

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58 комментариев

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Spail
Ответ 3xclus1ve
Какая разница сколько ударов в створ, если один гола забили с оффсайда
один гола нормально втарая тоже нармальна да
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Vitali Freeman
Странные высказывания от Пепа.. хотя гол был из офсайда первый
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мс-мешок
Ответ Футбол_это_жизнь
Пеп настолько пресытился английским судейством, что ему уже пофиг. Он все понял)))
Понял что ? Что судьи ранее канистру тянули??? Сегодня МЮ,завтра Сити. Мы тут срёмся ,а 3 очка у команды в копилке
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BeastI666I
просто нужно было выгнать фрукта! я это реалу говорил, ювентусу, мю... фрукт - урод! нельзя в командной игре быть таким эгоистичным гадом.
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Igor Shalamov
Скажи такое Моуриньо, то сказали бы, что уже поплыл
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Халид Бин Валид
На зеркало неча пенять, коли рожа крива
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Lunatic Insane
похоже на очень плохой перевод. даже не похоже, а так и есть. перевод интервью просто ужасный.
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Чёрный тюльпан
Ответ NIRVANA
ХG 2.07 - 0.76 в пользу МЮ. Когда такое было в последний раз? И о чем говорит этот товарищ?
В сентябре 2020 последний раз такое было.
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Dimashay
Ответ Arima Baki
Ну так Мю тоже победил Арсенал уступая по игре, тогда говорили что результат важнее, теперь судья по сути подарил победу МЮ но возражать Сити не может ведь по игре не был лучше...... Скам есть Скам
Так Тен Хааг и не говорил после Арсенала, что игра была шикарной, как сейчас Пеп
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Evgueniy
Не хочется этого признавать, но такое ощущение что Пеп начал терять мотивацию в Сити... может ему сменить клуб? Например на ПСЖ?
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Okaka
МЮ был лучше в первом тайме намного
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ЮАГ
Ответ HellLight
С какой такой игрой?
1 целый удар в створ...)
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Бекболот Жолборсов
Молодец Хосеп
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OSHO - ऊर्जा
В целом, я ни о чем не жалею. Мне все равно, если мы не выиграем Кубок лиги или АПЛ, но мы постараемся сделать. Мне все равно, если команда играет так, как играла [сегодня]. Все это было очень похоже на то, как мы играли здесь много-много лет», – сказал главный тренер «Манчестер Сити».

- Вы что не понимаете о чём идёт речь??

Он прямым текстом говорит. Я создал когда то линию, гнул её тогда, и это приносило результаты, и эту старую линию я буду гнуть до конца, независимо от результата.

Я не хочу снова меняться, не хочу идти в новое измерение, учиться чему то новому, идти на риски, тратить энергию и т.д. я стар, я устал, и я хочу держаться за старое и известное.

Вот что сказал ваш Пеп. А время и эволюция не терпит подобное, в конце концов с таким подходом каждый оказывается на обочине.
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Далер Гайнеев
Ответ CyberUnited
Да, были близки к победе...с одним ударом в створ.
В кои-то веки вымучили, а киберюнитеды уже здесь с понтами)
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-2
-2
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NikoVinkovic
Пора выносить трофей имени Луиса Энрике чемпионам по владению мячом. То, что это владение ни во что не конвертировалось, один раз случайно прошёл навес и его удачно замкнули - это другое дело.
+3
0
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Zakir Hanseidov
Все просто ох..ели от судейства.
А Пепу всё понятно...
+2
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HellLight
С какой такой игрой?
+1
0
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Максим Цибин
Прям коментарий Энрике после Испания - Марокко
+7
0
+7
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Михаил Сафонов
А Хэн Таг действительно дал результат. Лысый все волосы вырвет себе. Ну тот, который в сити
+1
-1
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Arm Rus
Лысый вер_блюд обиделся, хнык хнык
+2
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Максим Цибин
Мы не выйграли АПЛ, но играли великолепно....
Соломку заранее подстелил
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YSIMY
Ответ Kadyrkuly Bazarov
Комментарий удален модератором
бан
+1
0
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Эксперт со спортса
Деклассирован
+1
-3
-2
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Хает Хан Насреддинов
ну, кубок Лиги Пеп точно не выиграет. АПЛ тоже вряд ли, и нк потому что игра команды не чемпионская, а потому что другие команды (Арсенал, Юнайтед) играют все лучше.
+2
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