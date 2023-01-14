Пеп про 1:2 с «МЮ»: «Ни о чем не жалею. Мне все равно, если «Сити» не выиграет АПЛ или Кубок лиги при такой игре»
Пеп Гвардиола подвел итоги матча с «Манчестер Юнайтед».
«Сити» уступил «МЮ» в 20м- утре АПЛ со счетом 1:2.
«Поздравляю «Манчестер Юнайтед». Люди поймут, насколько хорош «Манчестер Сити». Это была фантастическая игра. Мы лучше контролировали переходы во втором тайме против Рэшфорда и их быстрых игроков. У нас был правильный настрой, чтобы делать это.
Мы были близки [к победе], и нам нужно прибавлять в ситуациях, когда мы пропускаем, быть стабильнее. Промежуток между первым и вторым голами слишком мал.
В целом, я ни о чем не жалею. Мне все равно, если мы не выиграем Кубок лиги или АПЛ, но мы постараемся сделать. Мне все равно, если команда играет так, как играла [сегодня]. Все это было очень похоже на то, как мы играли здесь много-много лет», – сказал главный тренер «Манчестер Сити».
- Вы что не понимаете о чём идёт речь??
Он прямым текстом говорит. Я создал когда то линию, гнул её тогда, и это приносило результаты, и эту старую линию я буду гнуть до конца, независимо от результата.
Я не хочу снова меняться, не хочу идти в новое измерение, учиться чему то новому, идти на риски, тратить энергию и т.д. я стар, я устал, и я хочу держаться за старое и известное.
Вот что сказал ваш Пеп. А время и эволюция не терпит подобное, в конце концов с таким подходом каждый оказывается на обочине.
А Пепу всё понятно...
Соломку заранее подстелил