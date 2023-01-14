«МЮ» вышел на 3-е место в АПЛ и сократил отставание от «Сити» до 1 очка
«Манчестер Юнайтед» вышел на 3-е место в турнирной таблице АПЛ.
Команда Эрика тен Хага одержала победу над «Манчестер Сити» (2:1) в 20-м туре АПЛ. Теперь на счету манкунианцев 38 очков в 18 матчах.
«Юнайтед» сократил отставание от «Сити», занимающего второе место, до одного очка.
Шанс опередить «МЮ» по разнице мячей есть у «Ньюкасла», который завтра встретится с «Фулхэмом». При этом на счету сорок будет на один матч больше.
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