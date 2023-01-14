«МЮ» вышел на 3-е место в АПЛ и сократил отставание от «Сити» до 1 очка

Теги Манчестер Юнайтед Ньюкасл Манчестер Сити премьер-лига Англия Эрик тен Хаг Футбол

«Манчестер Юнайтед» вышел на 3-е место в турнирной таблице АПЛ

Команда Эрика тен Хага одержала победу над «Манчестер Сити» (2:1) в 20-м туре АПЛ. Теперь на счету манкунианцев 38 очков в 18 матчах. 

«Юнайтед» сократил отставание от «Сити», занимающего второе место, до одного очка. 

Шанс опередить «МЮ» по разнице мячей есть у «Ньюкасла», который завтра встретится с «Фулхэмом». При этом на счету сорок будет на один матч больше.

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84 комментария

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Oleg
Гарначо в Аргентину срочно, к 2024 и 2026.
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Дмитрий Манахов
На кону одно очко!
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TrueGooner
Ответ Donald J. Trump
Надо и Арсенал обыгрывать, а то нечестно в чемпионской гонке фору давать лондонцам.
Эко вас понесло после случайной победы )) аппетит приходит во время еды.
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Иван Алейников
Арсеналу на руку!
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Oleg
Как видим Тен Хааг был прав в отношении Роналду.
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Denis Spiridenock
Ответ Dan Kennedy
Так-то чтобы форы не было надо проиграть Арсеналу, и будет по 3.
но и при этом сам Арсенал обыграть на их поле, а это не так просто
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Comicsfan323
Очередная судейская победка Мю
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Vitto
Норвежское дерево снова не забило...
Пеп сливает сезон... Нужно увольнять...
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InsomniaS.R
Эта победа придаст им уверенности в том, что они могут обыграть любого. Арсенал делали, Ливер тоже и сейчас Сити. Главное свои очки с другими брать и надеяться на осечки фаворитов. Видно рвение и страсть каждого игрока, а не унылые и растерянные лица. Спасибо ЭТХ!
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Sgi
Ответ Игнор Игнорыч
Я очень счастлив. Честно)
Не счастлив только Ригоберка ))
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Евгений Ох
Ответ BARCLAYS
Такие люди пиво не пьют Элиту пьют
Холден: Тен Хаг подошёл ко мне после игры и пригласил в свой офис. Мы вместе выпили пива
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bibendum
Сейчас ещё Вегхорста заявят. И можно побороться за титул. Во всяком случае, в ЛЧ точно будем
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Александр Калашников
Ответ ljolik888
Ура - Арсенал чемпион !
Им ещё завтра ТТХ нужно обыграть.
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therealgreenman
Ответ Майрамбек Абдыкадыров
И судью
Ещё 500 раз это напиши пожалуйста
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Евгений Ох
Ответ леша коваленко
Странно слышать от болельщиков Сити о том что МЮ не заслужил победу, а что Сити накидал в ворота соперника авоську мячей, а судья их не засчитал? Забивать надо было, а не ныть.
У них 1 удар в створ за весь матч...точнее за 2 матча)
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Александр Калашников
Ответ Денис Давыдов
Если только с помощью такого же отскока, как в первом круге
Любые средства хороши)
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Dmitriy Semenchenko
Ответ Костя Паркер
Холланд самый бесполезный игрок для Сити, я вообще не верю что он мог быть нужен Пепу
Так он ему и не нужен был, об этом он говорил уже в ключе того, что это имиджевая покупка клуба
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Greenalem
Ответ Миланбот
Да и сейчас МЮ ещё явно не тот, который хочет построить Тен Хаг (если вспомнить, как играл его Аякс). Выносы вратаря и игра вторым номером - это явно не элементы его футбола
Вратарь не для этих целей. Когда Де Хеа не выносит случается 0-4 от Брайтона. Уже упорно ходят слухи об уходе де Хеа, тем более контракт уже истекает.
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Russ Ivan
Своевременно избавились от дорогостоящего и бессмысленного нарцисса...
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United_LP
Ответ JealousNobody
Болелы МЮ должны боготворить Пирса Моргана за то что взял у фрукта интервью))
Засланет Хага
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Мукунку хороший
Три очка не пахнут.. С победой МЮ!
+2
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as009595@icloud.com
Будет круто если за чемпионство будут бороться Арсенал и Мю), как во времена Фергюсона и Венгера
+3
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Игорь Климов
Ответ Приятного Покура
Где-то у психолога сидит одна Кристина
Она сегодня болела против МЮ, но...
+1
-2
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Dan Kennedy
Ответ Donald J. Trump
Надо и Арсенал обыгрывать, а то нечестно в чемпионской гонке фору давать лондонцам.
Так-то чтобы форы не было надо проиграть Арсеналу, и будет по 3.
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Abubakr Ibadullaev
Как же хорош МЮ при ЭТХ-е надо продолжать набирать очки в таком темпе, как же я рад за них)
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