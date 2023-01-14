«МЮ» вышел на 3-е место в АПЛ и сократил отставание от «Сити» до 1 очка

« » вышел на 3-е место в турнирной таблице .

Команда Эрика тен одержала победу над « » (2:1) в 20-м туре АПЛ. Теперь на счету манкунианцев 38 очков в 18 матчах.

«Юнайтед» сократил отставание от «Сити», занимающего второе место, до одного очка.

Шанс опередить «МЮ» по разнице мячей есть у « », который завтра встретится с «Фулхэмом». При этом на счету сорок будет на один матч больше.