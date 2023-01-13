Тен Хаг о матче с «Ман Сити»: «МЮ» должен сыграть в свой лучший футбол. Надо смотреть на себя»

Теги Манчестер Юнайтед Манчестер Сити премьер-лига Англия Эрик тен Хаг Футбол

Эрик тен Хаг поделился ожиданиями от матча с «Манчестер Сити».

– Подходящее ли сейчас время для игры с «Ман Сити»?

– Конечно, мы замечаем, что у них были неудачи. Я видел много их матчей в последние недели, но мы должны смотреть на себя и играть в свой лучший футбол, все дело в нас.

Роль соперника в футболе велика, но вы должны играть в свой лучший футбол. Это то, чего я требую от своих футболистов – играть с полной верой, не наивно, и действовать как победители, – сказал тренер «Манчестер Юнайтед».

Материалы по теме

5 комментариев

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Шейх Т. Монтана
Только победа! Вперёд МЮ!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Ivchev
Верим, ЭтХ.
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Alexander Yavriantz
Ответ инок
Молодец тен Хаг! Верит в свою команду, а его уверенность передается игрокам. Жду интересную игру
И болельщикам.)
+7
-1
+6
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
football.in.kg
"Роль соперника в футболе велика" - вот это он завернул философски что аж смысл не залетает сразу. Тот случай когда хочешь сказать красиво, а получается коряво
0
-2
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
инок
Молодец тен Хаг! Верит в свою команду, а его уверенность
передается игрокам. Жду интересную игру
+8
-1
+7
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий