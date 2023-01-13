Тен Хаг о матче с «Ман Сити»: «МЮ» должен сыграть в свой лучший футбол. Надо смотреть на себя»
Эрик тен Хаг поделился ожиданиями от матча с «Манчестер Сити».
– Подходящее ли сейчас время для игры с «Ман Сити»?
– Конечно, мы замечаем, что у них были неудачи. Я видел много их матчей в последние недели, но мы должны смотреть на себя и играть в свой лучший футбол, все дело в нас.
Роль соперника в футболе велика, но вы должны играть в свой лучший футбол. Это то, чего я требую от своих футболистов – играть с полной верой, не наивно, и действовать как победители, – сказал тренер «Манчестер Юнайтед».
передается игрокам. Жду интересную игру