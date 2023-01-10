Кубок английской лиги. 1/4 финала. «МЮ» сыграет с «Чарльтоном», «Сити» в среду встретится с «Саутгемптоном»

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«Манчестер Юнайтед» во вторник примет «Чарльтон» в матче 1/4 финала Кубка английской лиги.

В среду «Ноттингем Форест» сыграет с «Вулверхэмптоном», а «Манчестер Сити» отправится в гости к «Саутгемптону».

Кубок английской лиги

1/4 финала

Манчестер Юнайтед – Чарльтон
Дата проведения
10 января, 23.00, «Олд Траффорд»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Ньюкасл – Лестер
Дата проведения
10 января, 23.00, «Сент-Джеймс Парк»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Ноттингем Форест – Вулверхэмптон
Дата проведения
11 января, 22.45, «Сити Граунд»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Саутгемптон – Манчестер Сити
Дата проведения
11 января, 23.00, «Сент-Мэрис»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Статистика Кубка английской лиги

2 комментария

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Direct free kick
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2-й состав Астон Виллы, клуб из чемпионшипа на Б против которого вышло 70% основы, теперь Чарльтон - и бац МанЮ в полуфинале кубка лиги. Понятно, почему "нет денег на трансферы". В кубке Англии тоже разбитые в хлам соперники
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Streetbor
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у МЮ пошел чумовой график, Чарльтон, 14числа Сити, 18 Пэлас, 22 Доминатор. За 12 дней 4 матча. Январский Boxing day.
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