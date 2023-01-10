Кубок английской лиги. 1/4 финала. «МЮ» сыграет с «Чарльтоном», «Сити» в среду встретится с «Саутгемптоном»
«Манчестер Юнайтед» во вторник примет «Чарльтон» в матче 1/4 финала Кубка английской лиги.
В среду «Ноттингем Форест» сыграет с «Вулверхэмптоном», а «Манчестер Сити» отправится в гости к «Саутгемптону».
Кубок английской лиги
1/4 финала
- Дата проведения
- 10 января, 23.00, «Олд Траффорд»
- Дата проведения
- 10 января, 23.00, «Сент-Джеймс Парк»
- Дата проведения
- 11 января, 22.45, «Сити Граунд»
- Дата проведения
- 11 января, 23.00, «Сент-Мэрис»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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