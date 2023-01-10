Кубок английской лиги. 1/4 финала. «МЮ» сыграет с «Чарльтоном», «Сити» в среду встретится с «Саутгемптоном»

« » во вторник примет «Чарльтон» в матче 1/4 финала Кубка английской лиги.

В среду «Ноттингем Форест» сыграет с « », а « » отправится в гости к « ».

английской лиги

1/4 финала

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Статистика Кубка английской лиги