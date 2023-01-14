«МЮ» выиграл 9 матчей подряд. Дальше – игра с «Кристал Пэлас»
«Манчестер Юнайтед» продлил серию побед.
Команда Эрика тен Хага обыграла «Манчестер Сити» в 20-м туре АПЛ (2:1).
Это девятая подряд победа манкунианцев в официальных матчах. Последнее поражение «красные дьяволы» потерпели 6 ноября – от «Астон Виллы» (1:3).
Следующий матч «Юнайтед» проведет 18 января – команда встретится с «Кристал Пэлас».
Матчи против «Кадиса» и «Бетиса» – товарищеские, они были сыграны в паузу во время ЧМ-2022.
Рон и им даст повод избавиться от него.
Вы же утверждаете, АПЛ лучшая лига.
Так, что все.
Чистый гол
Можешь минус влепить, но сегодня и завтра уже прочтешь негодование большинства. Уверен, что еще бывшие судьи выскажутся на этот счет, эпизод просто вопиющий.
Мы увидели обратное, весь мир увидел, на всех табло планеты.
И если 3 миллиарда этого не видели, то 4 точно видели.
Избавление от токсичного Роналду идет команде на пользу.
Это факт.
И слава руководству клуба за увольнение нарцистичной деревяшки из клуба. Лучший трансфер сезона. 9 побед подряд с тех пор, как ему позволили в последний раз гадить на поле за МЮ.
Если МЮ продолжит в том же духе и выиграет АПЛ, получит ли Роналду медали?