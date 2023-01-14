«МЮ» выиграл 9 матчей подряд. Дальше – игра с «Кристал Пэлас»

Теги Манчестер Юнайтед Манчестер Сити премьер-лига Англия Эрик тен Хаг Футбол

«Манчестер Юнайтед» продлил серию побед.

Команда Эрика тен Хага обыграла «Манчестер Сити» в 20-м туре АПЛ (2:1).

Это девятая подряд победа манкунианцев в официальных матчах. Последнее поражение «красные дьяволы» потерпели 6 ноября – от «Астон Виллы» (1:3). 

Следующий матч «Юнайтед» проведет 18 января – команда встретится с «Кристал Пэлас». 

Матчи против «Кадиса» и «Бетиса» – товарищеские, они были сыграны в паузу во время ЧМ-2022.

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82 комментария

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usman703
Ответ Блуждающий странник
Не скажи. Проблема Сити осталась: они играют весь матч как роботы, а когда что-то идет не по плану, то роботы превращаются в людей, а эти люди к такому оказываются не готовы и плывут. ЛЧ поэтому Сити и не дается там все дело случая, а Сити играет всегда в правильный футбол. Теперь в ЛЧ Сити закрыть ещё проще
Возможно и так, только вот ЛЧ непредсказуемый турнир и там возможно пара моментов у Холланда будет, и все изменится. А вообще твоё мнение тоже может быть верным. Я как-то давно писал, что Барса при Гвардиоле выигрывала ЛЧ, потому что когда гениальные тактики Пепа не работали, то игроки в соло тащили. В Сити нет созидателей калибра условных Месси и Иньесты, поэтому Пеп и сидит без ЛЧ вне Барсы. Де Брюйне может круто пасовать, но в позиционной атаке взять мяч и потащить его в штрафную- это не его формат
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VSalda
Ответ Артём Назмутдинов
По поводу роналду согласен, но какие грозные сопы помимо Сити?
"грозные сопы" - это Эвертон, с которым не справился Сити, а также Ноттингем, который напинал Ливерпулю и забрал очко у Челси.
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VSalda
это всё, конечно, круто, но... где Шарк?
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А.Э.РАСИМ
Ответ Anton Lem
Вся соль даже не в токсичности(хотя и она добавляет негатива), а то что под клубничку нужно менять рабочую схему. И если в Реале когда он в среднем 40-50 мячей ложил за сезон это было ок, то сейчас когда он сдулся до 15-20 это уже большая проблема. А без него явно видно, что можно играть более разнообразно. И не психанул бы и работал молча, то сейчас тоже праздновал победную серию. Ну сам виноват, вон пусть теперь арабов развлекает :)
Арабы долго терпеть не будут.

Рон и им даст повод избавиться от него.
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Конь Мюллера
А помните, как глоры лузерпуля после первых двух туров издевались над МЮ? Где сейчас порт и где сейчас МЮ
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Schmelle
Господа, которые считают себя истинными болельщиками МЮ, один вопрос: вам настолько ненавистен Криштиану Роналду, что вы продолжаете измываться над ним? Отбросьте эти несколько месяцев, но ведь это же настоящая легенда вашего клуба, в первых рядах ковавшая его славу в золотые Фергюсоновские времена. Неужели за все те годы он не заслужил в ваших глазах того, чтобы сейчас просто от него отстать?
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Anton Kortenko
а МЮшка то в чемпионской гонке участвует. ай да лысый.
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Anton Lem
Ответ А.Э.РАСИМ
Думаю, возрождение Манчестер Юнайтед, а 9 побед с неба не падают, тем более над такими грозными соперниками, отличный ответ персональным фанатам Роналду, и надеюсь, не будут разговоры типа "с Роналду было бы лучше". Мы увидели обратное, весь мир увидел, на всех табло планеты. И если 3 миллиарда этого не видели, то 4 точно видели. Избавление от токсичного Роналду идет команде на пользу. Это факт.
Вся соль даже не в токсичности(хотя и она добавляет негатива), а то что под клубничку нужно менять рабочую схему. И если в Реале когда он в среднем 40-50 мячей ложил за сезон это было ок, то сейчас когда он сдулся до 15-20 это уже большая проблема. А без него явно видно, что можно играть более разнообразно. И не психанул бы и работал молча, то сейчас тоже праздновал победную серию. Ну сам виноват, вон пусть теперь арабов развлекает :)
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Чёрный тюльпан
Ловко хейтеры Кришти переориентировались с того, как скулить после поражения их Пепуна из-за спорного первого гола МЮ на хейт своего португальского кумира, мол как же похорошел Манчестер без портка. Удобненькая позиция для собирания плюсиков. Вообще беспринципные червяки! Ладно бы ещё за бабки старались это делать, либо за личную выгоду, но за рейтинг на сайте - это уже диагноз.
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А.Э.РАСИМ
Ответ Артём Назмутдинов
По поводу роналду согласен, но какие грозные сопы помимо Сити?
Все.
Вы же утверждаете, АПЛ лучшая лига.
Так, что все.
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glavredaktor
Ответ Блуждающий странник
Помню Интер - Милан в кубке и там была тупейшая отмена гола в девятку якобы Беннасер закрывал обзор хотя шансов у вратаря не было и гол отменили. Там не соответствовало духу, но соответствует правилам. По факту у них есть рекомендации засчитывать любой гол с пассивным офсайдом кроме препятствия вратарю
Не видел этого матча, поэтому как то тяжело прокомментировать этот эпизод. Но наверно надо было смотреть не на то, есть ли шансы у вратаря отбить, а то как Беннасер закрывал обзор: если он оказался в этом положении случайно, то гол легитимен, если же он нарочно забежал и делал какие то умственные действия в части попыток помехи вратарю - то офсайд. Во всяком случае, будь я главной судейского департамента, мои рекомендации судьям были бы такие)
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Артём Назмутдинов
Ответ А.Э.РАСИМ
Думаю, возрождение Манчестер Юнайтед, а 9 побед с неба не падают, тем более над такими грозными соперниками, отличный ответ персональным фанатам Роналду, и надеюсь, не будут разговоры типа "с Роналду было бы лучше". Мы увидели обратное, весь мир увидел, на всех табло планеты. И если 3 миллиарда этого не видели, то 4 точно видели. Избавление от токсичного Роналду идет команде на пользу. Это факт.
По поводу роналду согласен, но какие грозные сопы помимо Сити?
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Street Fighter
Уберите эти товарищеские матчи из расписания МЮ! Портят картинку
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Артём Назмутдинов
Ответ Мистер Робот
Он мечтал Юнайтеду забить.
Трижды забил уже
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danilevich
Ответ Давид Agabekyan
Засчитывать гол из офсайда максимально верное решение. Не понимаю на что тут гореть
Так а где офсайд ? Бруно не был в офсайде
Чистый гол
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глор МЮ
Ответ rigobersong
Стоило только скинуть баллас7:)
Твоего пeпyна мокнули
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glavredaktor
Ответ Konstantin Meerov
МЮ будет не ниже 3 места по итогам сезона. Какое 4 место?
Ну, с уверенностью сказать такое нельзя, все таки никто не застрахован от, например, спада формы команды на весеннем отрезке или травм ключевых игроков (Казимиро, Рэш). Но пока да, прямо сейчас МЮ фаворит за 3 месте и реальный претендент на 2 место.
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Блуждающий странник
Ответ glavredaktor
Объективно, тут наверно вопрос в другом. По правилам судья имел право засчитать гол, букву закона он не нарушил. Но духу игры это явно не соответствует, так как игрок так или иначе учавствует в эпизоде, такое должно свистеть как оффсайд. Сити кстати в этой части тоже не безгрешен. За последние сезоны можно насчитать не один и не два гола Сити, когда одни игроки Сити дезорентируют соперника, находясь в офсайде, в том время как игроки в правильном положении забивают.
Помню Интер - Милан в кубке и там была тупейшая отмена гола в девятку якобы Беннасер закрывал обзор хотя шансов у вратаря не было и гол отменили. Там не соответствовало духу, но соответствует правилам. По факту у них есть рекомендации засчитывать любой гол с пассивным офсайдом кроме препятствия вратарю
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Абай Ахметкалиев
Ответ Блуждающий странник
Не было офсайда. Такое ощущение, что тут люди не смотрят футбол, такие эпизоды не часто встретишь, но бывают периодически и отмен ещё не видел. Пассивный офсайд свистят только если игрок вратарю обзор закрывал во всех иных случаях гол всегда засчитывают порой даже когда борьба с дефом есть. Рэшфорд не касался мяча и никого не оттеснял от него = не участвовал в эпизоде. Меня всегда поражает как люди далекие от судейства всегда считают себя квалифицированнее судей. Гол сначала отменили, а после через ВАР засчитали, то есть ВАР посчитал ошибку бокового очевидной
Пассивный офсайд - это не когда только мешают вратарю. Если ты в офсайде, но принимаешь участие в эпизоде и получаешь преимущество - то это нарушение. В данном эпизоде Рэш бежал за мячом, закрывал его от защитников, т.е. прямо принимал участие в эпизоде (хоть и не касаясь мяча).
Можешь минус влепить, но сегодня и завтра уже прочтешь негодование большинства. Уверен, что еще бывшие судьи выскажутся на этот счет, эпизод просто вопиющий.
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А.Э.РАСИМ
Думаю, возрождение Манчестер Юнайтед, а 9 побед с неба не падают, тем более над такими грозными соперниками, отличный ответ персональным фанатам Роналду, и надеюсь, не будут разговоры типа "с Роналду было бы лучше".
Мы увидели обратное, весь мир увидел, на всех табло планеты.
И если 3 миллиарда этого не видели, то 4 точно видели.
Избавление от токсичного Роналду идет команде на пользу.
Это факт.
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Мукунку хороший
Может судья и ошибся.. но ошибся в пользу заслуживших победу игрой и рвением,а не пижонством и нытьем..
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glavredaktor
Ответ Блуждающий странник
Не было офсайда. Такое ощущение, что тут люди не смотрят футбол, такие эпизоды не часто встретишь, но бывают периодически и отмен ещё не видел. Пассивный офсайд свистят только если игрок вратарю обзор закрывал во всех иных случаях гол всегда засчитывают порой даже когда борьба с дефом есть. Рэшфорд не касался мяча и никого не оттеснял от него = не участвовал в эпизоде. Меня всегда поражает как люди далекие от судейства всегда считают себя квалифицированнее судей. Гол сначала отменили, а после через ВАР засчитали, то есть ВАР посчитал ошибку бокового очевидной
Объективно, тут наверно вопрос в другом. По правилам судья имел право засчитать гол, букву закона он не нарушил. Но духу игры это явно не соответствует, так как игрок так или иначе учавствует в эпизоде, такое должно свистеть как оффсайд. Сити кстати в этой части тоже не безгрешен. За последние сезоны можно насчитать не один и не два гола Сити, когда одни игроки Сити дезорентируют соперника, находясь в офсайде, в том время как игроки в правильном положении забивают.
0
0
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PamcuK
Слава Тен Хагу.

И слава руководству клуба за увольнение нарцистичной деревяшки из клуба. Лучший трансфер сезона. 9 побед подряд с тех пор, как ему позволили в последний раз гадить на поле за МЮ.

Если МЮ продолжит в том же духе и выиграет АПЛ, получит ли Роналду медали?
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Greenalem
Ответ Саид Саруханов
Уан Биссака, честно сказать, неплох был
В одном моменте обыграл 6-7 игроков Сити. Подумал, что в него вселился Марадона))
+6
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Konstantin Meerov
Ответ Yri Yrov
Мне кажется Мю просто так четверку не отдаст, Ливерпулю очень не повезло
МЮ будет не ниже 3 места по итогам сезона. Какое 4 место?
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