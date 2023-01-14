«МЮ» выиграл 9 матчей подряд. Дальше – игра с «Кристал Пэлас»

« » продлил серию побед.

Команда Эрика тен обыграла « » в 20-м туре (2:1).

Это девятая подряд победа манкунианцев в официальных матчах. Последнее поражение «красные дьяволы» потерпели 6 ноября – от «Астон Виллы» (1:3).

Следующий матч «Юнайтед» проведет 18 января – команда встретится с «Кристал Пэлас».

Матчи против «Кадиса» и «Бетиса» – товарищеские, они были сыграны в паузу во время ЧМ-2022.