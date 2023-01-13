Марк-Андре тер Стеген: «Хотел бы меньше работать во время матчей, но я в хорошей форме. «Барса» с радостью поучаствует в игре с «Реалом» и победит»

Теги Барселона Реал Мадрид Бетис Ла Лига Суперкубок Испании Марк-Андре тер Стеген Футбол

Марк-Андре тер Стеген подвел итоги матча с «Бетисом» (2:2, 4:2 по пенальти).

«Игра получилась очень тяжелой, соперник много владел мячом. Мы рады, что вышли в финал.

Во время пенальти я использую ум и интуицию. Можно заучивать что-то, но не всегда это пригодится во время серии. Отчасти тут и удача нужна.

Мне бы хотелось меньше работать во время матчей. Но, думаю, последний год или около того я нахожусь в хорошей форме.

Финал будет очень интересным матчем. Все хотят увидеть такую игру. Мы с радостью поучаствуем в ней... и победим», – сказал вратарь «Барселоны».

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18 комментариев

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Нефанатик
Реал в плохой форме и у Барсы прекрасный шанс выиграть два трофея за сезон в одном матче. 1. Выиграть в Эль Класико. 2 Взять супер кубок.
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Berekella 999
Немецкая стена!
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Berekella 999
Барселона победит, я уверен.
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ХавиГави_Паратрупер
Ответ Пепси пеналдувич
Волосы отрастил, поживее стал играть. А так удачи!
Как Самсон воспрял с волосами😎
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Егор Зуев*
Ответ Рамазан Лепшоков
Лучший
Бесспорно 👏
Хорошо, что старый Тер-Штега вернулся
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Внук Месси
Андре, а что будем говорить если победить не получится? Снова про доминирование?
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corazón blanco
Такими заявлениями еще больше подогревает интерес к матчу.
+2
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Constantin Zakharov
Ответ rigobersong
Мадридский середняк надо выносить вперед ногами:)
Если Дембеле на Торреса не поменяют, есть шанс
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Constantin Zakharov
МVP с запасом сегодня
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Рамазан Лепшоков
Ответ Егор Зуев*
Один из лучших сегодня!
Лучший
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GuruFutbola
Давай капитан, цыганские калеки с проекта франко даже по мячу попасть не могут без пенки)
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Visca el Barça! Visca el Catalunya!
Ну прям в очень хорошей форме наша стена находится 🔥
+2
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Егор Зуев*
Один из лучших сегодня!
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Barsa! bolshe chem klub
Спасибо Марку за моё счастливое детство
+11
-4
+7
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Olejan14
Сегодня однозначно лучший!
+2
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rigobersong
Мадридский середняк надо выносить вперед ногами:)
+9
-9
0
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Арсен Талант-Уулу
лучший в барсе на данный момент
+8
-1
+7
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Пепси пеналдувич
Волосы отрастил, поживее стал играть.
А так удачи!
+17
-2
+15
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