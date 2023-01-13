Марк-Андре тер Стеген: «Хотел бы меньше работать во время матчей, но я в хорошей форме. «Барса» с радостью поучаствует в игре с «Реалом» и победит»

Марк-Андре тер подвел итоги матча с « » (2:2, 4:2 по пенальти).

«Игра получилась очень тяжелой, соперник много владел мячом. Мы рады, что вышли в финал.

Во время пенальти я использую ум и интуицию. Можно заучивать что-то, но не всегда это пригодится во время серии. Отчасти тут и удача нужна.

Мне бы хотелось меньше работать во время матчей. Но, думаю, последний год или около того я нахожусь в хорошей форме.

Финал будет очень интересным матчем. Все хотят увидеть такую игру. Мы с радостью поучаствуем в ней... и победим», – сказал вратарь «Барселоны».