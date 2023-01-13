«Реал» и «Барса» сыграют за Суперкубок Испании впервые с 2017-го. Тогда «Мадрид» выиграл 5:1 по сумме двух матчей

Теги Барселона Реал Мадрид Ла Лига Суперкубок Испании Футбол

«Реал» и «Барселона» сыграют за Суперкубок Испании впервые с 2017 года.

Финал проходил в формате двух матчей, где оба раза выиграл «Реал» – 3:1 и 2:0.

Напомним, что в прошлом сезоне команды тоже встречались, однако не в решающем матче за трофей, а в полуфинале, где сильнее был «Реал» (3:2 в дополнительное время).

Класико пройдет 15 января в Саудовской Аравии на стадионе имени Короля Фахда в Эр-Рияде. Начало – в 22:00 по московскому времени.

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20 комментариев

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Raul14
Ответ corazón blanco
На Камп Ноу по мне так у него куда красивее получился гол. Тоже в кстати в том же противостоянии в ответной игре Суперкубка Испании.
Правильно будет Спотифай Камп Ноу!
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Raul14
Помню, как плакали каталонки на спотифай арене))
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corazón blanco
Ответ Cmapuna95
А какой голешник забил Асенсио на Бернабеу, хоть я и болею за Барсу, но этот гол для меня один из красивейших голов в истории
На Камп Ноу по мне так у него куда красивее получился гол. Тоже в кстати в том же противостоянии в ответной игре Суперкубка Испании.
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m1t9
"оба раза выиграл «Реал» – 3:1 и 2:0" - не выиграл, а уничтожил как детей
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Cmapuna95
Ответ Raul7Realmadrid
Шикарный гол Криштиану тогда положил на Спотифай
А какой голешник забил Асенсио на Бернабеу, хоть я и болею за Барсу, но этот гол для меня один из красивейших голов в истории
+1
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Dastanation
Помню левейшее удаление КР7 тогда было
+1
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Berekella 999
Ответ белошип
Нужно повторить эти 5:1 в финале)
Барселона повторит,она любит забивать 5 реалу
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DolJun
Ответ vova123456
Да, знатно он тогда унижал Челси) А что он сделал бы с нынешнем Челси, который уже считается середняком АПЛ, страшно представить.
ты ничего не понял, вова)
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vova123456
Ответ DolJun
ну сейчас-то в составе барсы будет выступать лучший игрок мира предпоследних двух сезонов, так что шансы есть
Да, знатно он тогда унижал Челси)
А что он сделал бы с нынешнем Челси, который уже считается середняком АПЛ, страшно представить.
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белошип
Нужно повторить эти 5:1 в финале)
+2
-1
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Bugor__
Пусть победит сильнейший
+4
0
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Brigant
За Барселону, за Хави!
+8
-6
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Raul7Realmadrid
Шикарный гол Криштиану тогда положил на Спотифай
+10
-5
+5
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DolJun
ну сейчас-то в составе барсы будет выступать лучший игрок мира предпоследних двух сезонов, так что шансы есть
+1
-2
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инок
Жду с нетерпением эту интересную игру
+1
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Visca el Barça! Visca el Catalunya!
Вперед Барса 🔵🔴
+2
-4
-2
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GuruFutbola
Благодаря новому формату модрид и начал вылезать, раньше Барса всегда играла с финалистами кубка короля
0
-8
-8
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Рамазан Лепшоков
Помню в тех матчах Асенсио феерил, сейчас от него такого не ждешь конечно…
0
-1
-1
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Пепси пеналдувич
Матч будет огонь!
+8
-1
+7
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Рамазан Лепшоков
Формат тогда другой был тоже
+1
-1
0
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