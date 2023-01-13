«Реал» и «Барса» сыграют за Суперкубок Испании впервые с 2017-го. Тогда «Мадрид» выиграл 5:1 по сумме двух матчей
«Реал» и «Барселона» сыграют за Суперкубок Испании впервые с 2017 года.
Финал проходил в формате двух матчей, где оба раза выиграл «Реал» – 3:1 и 2:0.
Напомним, что в прошлом сезоне команды тоже встречались, однако не в решающем матче за трофей, а в полуфинале, где сильнее был «Реал» (3:2 в дополнительное время).
Класико пройдет 15 января в Саудовской Аравии на стадионе имени Короля Фахда в Эр-Рияде. Начало – в 22:00 по московскому времени.
А что он сделал бы с нынешнем Челси, который уже считается середняком АПЛ, страшно представить.