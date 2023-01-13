Роналду о решающем пенальти в финале ЛЧ-2016: «Я забил победный гол, сорвал с себя футболку, было видно жилы на моей шее. Невероятно»

Криштиану Роналду поделился воспоминаниями о победном финале ЛЧ-2015/16.

«Реал», за который тогда выступал португалец, обыграл «Атлетико» (1:1, по пенальти – 5:3). Роналду реализовал 5-й удар в серии пенальти после промаха Хуанфрана.

«Когда выигрываешь , всегда хранишь воспоминания, атмосферу, события дня, настроение семьи, товарищей по команде, вечер перед игрой. Это невероятно.

Я забил победный гол, сорвал с себя футболку, было видно жилы на моей шее. Невероятно», – сказал нападающий « » и сборной Португалии в интервью LiveScore.

Криштиану Роналду: «10-ю ЛЧ «Реала» я не забуду никогда. Игроки, болельщики – все были одержимы победой»