Роналду о решающем пенальти в финале ЛЧ-2016: «Я забил победный гол, сорвал с себя футболку, было видно жилы на моей шее. Невероятно»
Криштиану Роналду поделился воспоминаниями о победном финале ЛЧ-2015/16.
«Реал», за который тогда выступал португалец, обыграл «Атлетико» (1:1, по пенальти – 5:3). Роналду реализовал 5-й удар в серии пенальти после промаха Хуанфрана.
«Когда выигрываешь Лигу чемпионов, всегда хранишь воспоминания, атмосферу, события дня, настроение семьи, товарищей по команде, вечер перед игрой. Это невероятно.
Я забил победный гол, сорвал с себя футболку, было видно жилы на моей шее. Невероятно», – сказал нападающий «Аль-Насра» и сборной Португалии в интервью LiveScore.
Криштиану Роналду: «10-ю ЛЧ «Реала» я не забуду никогда. Игроки, болельщики – все были одержимы победой»
Ну вот как, ну вот как можно такое сказать)))
Увидел жилы, увидел после матча повтор, увидел свой пресс и говорит невероятно)))))
Будь у него двойник, он нашёл бы его и тра..... бы давно.