Роналду о решающем пенальти в финале ЛЧ-2016: «Я забил победный гол, сорвал с себя футболку, было видно жилы на моей шее. Невероятно»

Теги Криштиану Роналду Реал Мадрид Ла Лига Лига чемпионов УЕФА высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд Футбол

Криштиану Роналду поделился воспоминаниями о победном финале ЛЧ-2015/16.

«Реал», за который тогда выступал португалец, обыграл «Атлетико» (1:1, по пенальти – 5:3). Роналду реализовал 5-й удар в серии пенальти после промаха Хуанфрана.

«Когда выигрываешь Лигу чемпионов, всегда хранишь воспоминания, атмосферу, события дня, настроение семьи, товарищей по команде, вечер перед игрой. Это невероятно.

Я забил победный гол, сорвал с себя футболку, было видно жилы на моей шее. Невероятно», – сказал нападающий «Аль-Насра» и сборной Португалии в интервью LiveScore.

Криштиану Роналду: «10-ю ЛЧ «Реала» я не забуду никогда. Игроки, болельщики – все были одержимы победой»

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87 комментариев

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Artem89S
Окончательно поплыл
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Фаррух Шукуров
Опять интервью дал, сколько можно уже
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Яйца Тен Хага
Победный гол говорит забил ?! А не Бейл часом ?
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Veld
эмм, а я вот никогда не видел жил на своей шее, это у меня пластика такая беспонтовая, шея короткая?(
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Владислав Харламов
У фрукта есть жилы?
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Айлин 1990
🤣🤣🤣
Ну вот как, ну вот как можно такое сказать)))
Увидел жилы, увидел после матча повтор, увидел свой пресс и говорит невероятно)))))
Будь у него двойник, он нашёл бы его и тра..... бы давно.
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Лунев спасет
Что сестра что он...
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Ярославец75
Ответ Last avenger
ёпта, мне 30, чё в 38 лет так уже крышу рвет?
Ты даже не представляешь, что в 40 и 45 будет🤣🤣
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Вячеслав Суворов
Гляжусь в себя как в зеркало, до головокружения.
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Ярославец75
Ну тоесть жилы на шее, это верх совершенства? Не радость партнеров по команде, сам факт победы, а именно жилы на шее. Аль Насру на заметку, если после голов Кри вы будете видеть жилы на шее, то знайте, это верх совершенства!
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Olympiq
И что с этого?!
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020408jo
Невероятно что жилы были видны?
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BeastI666I
КриРо: Дзюба тогда смотрел повторы этого матча и на мои жилы.
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Игорь Климов
Ответ Alex1104
Самолюбования у него, конечно, просто через край, что раздражает. Но футболист был прекрасный, без вопросов.
Да, футболистом он хорошим был, а кринжем остался.
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Терминатор///Айлбибекович
Ответ VLAD SHOW
За всех не говори
То есть тебе получается не похрен на его жилы?Ну вы фанаты Кринжа и вправду не здоровы.
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Александр Володин
Когда карьера футболиста закончена, он садиться за мемуары
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BeastI666I
Ответ Старый Сухи
Был такой старый детский фильм в котором главный герой любил петь: "Мои симпатичные лица". Тут очень похожая ситуация.
только не лица, а яйца
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BeastI666I
Ответ porosenochek
Пусть опишет какие жилы у него вздулись когда Аргентина последний пеналь против Франции реализовала...
на пукане в момент разрыва
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Игорь Климов
Ответ Терминатор///Айлбибекович
Целый день сегодня-Мемуары гейши)).Он че в мир иной собрался)?
Это его личное пиар-агенство такими кринжовыми статьями выполняет свою работу, чтобы подольше вспоминали этого Кринжа7 в Европе.
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AdequateMan
Если перевод правильный, то у меня просто слов нет, это даже не нарцизм, а что то по серезнее.
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Last avenger
ёпта, мне 30, чё в 38 лет так уже крышу рвет?
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Александра Александрова
Жизнь показала , вто без Переса , партнёров по Реалу и судей пересовских это вполне себе посредственный игрок , который слабее того же Суареса !
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Alex Pron
От голов Месси в финале ЧМ, рвались не только жилы, но и пятая точка дырявого )))
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Шарафат Дадашов
Ответ Совесть Черданцева
Сцепление выжми перед тем как рычаг дёрнуть
👍👍👍
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justbored
Ну для человека вся жизнь - сплошная фотоссесия. Понять и простить.
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