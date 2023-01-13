Родриго выложил фото с Роналду: «Встретился с моим самым большим кумиром»

Теги Криштиану Роналду Реал Мадрид Ла Лига высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд Родриго Гоэс Футбол

Хавбек «Реала» Родриго выложил фото с Криштиану Роналду.

«Встретился с моим самым большим кумиром», – написал в соцсетях 22-летний бразилец.

Фото: instagram.com/rodrygogoes

Напомним, Роналду, выступающий за «Аль-Наср», посетил тренировку «Реала» в Саудовской Аравии, где мадридцы участвуют в Суперкубке Испании.

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22 комментария

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ARIGAMI ARIGAMI
Ответ Vanya Bacekin
Слушай, можешь пожалуйста просто не комментировать посты с Кришем,твое остроумие к сожалению, тут не уместно)
Ок
0
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Chyngyz Orozaliev
Ответ Товарищ Наркотик
Мбаппе, Холанд, Родриго, Винисиус, Хвича, Эндрик считают Криша своим кумиром и восхищаются им. И только на спортсе Роналду «переоцененный фрукт»
Они не шарят, вот сэксперты, красавцы спортса все знают
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Carlos_R
Ответ rigobersong
Скорее так. Роналду: «Встретился с моим самым большим кумиром»
вот именно не так! неудачник, кстати ты получил повестку?
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Carlos_R
Ответ Decard Show
Все молодые таланты сильно фанатеет от португальца7: Мбаппе Вини Родриго Сака Влахович Патрик Шик Гарначо ( он же аргенинец) Антони
в этом списке не вижу Холланда
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Vanya Bacekin
Ответ Колыван
Какие железобетонные судейские решения были в пользу Аргентины на ЧМ? Ах да, из не было
Почти все пенальти в сторону Аргентины)
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Vanya Bacekin
Ответ ИМПЕРАТОР СПОРТСА
В данный момент ранальда реально переоценен, прям как его жилы перед исполнением пенальти в послематчевой серии, когда всю игру было бесполезен.
Он должен был тогда каждый матч забивать или что?
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Vanya Bacekin
Ответ EL BICHO
Надеюсь, что да )
Я надеюсь что он и у Месси поучиться, не уважению к сопернику когда он кривлялся перед запасными Сборной Нидерландов, ах да, ему же все простительно (
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Vanya Bacekin
Ответ ARIGAMI ARIGAMI
Я надеюсь, он будет учиться у Роналду в плане завершения?
Слушай, можешь пожалуйста просто не комментировать посты с Кришем,твое остроумие к сожалению, тут не уместно)
0
-1
-1
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Vanya Bacekin
Ответ Товарищ Наркотик
Мбаппе, Холанд, Родриго, Винисиус, Хвича, Эндрик считают Криша своим кумиром и восхищаются им. И только на спортсе Роналду «переоцененный фрукт»
Просто на этом сайте есть такое ощущение, будто фаны Месси сидят под постами с Кришем
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Decard Show
Как же велик Криштиану!!!!
+1
-1
0
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Decard Show
Все молодые таланты сильно фанатеет от португальца7:

Мбаппе
Вини
Родриго
Сака
Влахович
Патрик Шик
Гарначо ( он же аргенинец)
Антони
+2
-1
+1
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Колыван
Ответ Айтуар Куат
Ну не пешехода 8:2 же считать идолом с купленным Чм
Какие железобетонные судейские решения были в пользу Аргентины на ЧМ?
Ах да, из не было
+3
-2
+1
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Гамарджоба Генацвале
Ответ Товарищ Наркотик
Мбаппе, Холанд, Родриго, Винисиус, Хвича, Эндрик считают Криша своим кумиром и восхищаются им. И только на спортсе Роналду «переоцененный фрукт»
На самом деле "спортсовским" просто нравятся "фрукты" Роналду. Но они никогда не признаются. Это же по Фрейду.
+3
-1
+2
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ИМПЕРАТОР СПОРТСА
Ответ Товарищ Наркотик
Мбаппе, Холанд, Родриго, Винисиус, Хвича, Эндрик считают Криша своим кумиром и восхищаются им. И только на спортсе Роналду «переоцененный фрукт»
В данный момент ранальда реально переоценен, прям как его жилы перед исполнением пенальти в послематчевой серии, когда всю игру было бесполезен.
+2
-10
-8
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Айтуар Куат
Ответ Товарищ Наркотик
Мбаппе, Холанд, Родриго, Винисиус, Хвича, Эндрик считают Криша своим кумиром и восхищаются им. И только на спортсе Роналду «переоцененный фрукт»
Ну не пешехода 8:2 же считать идолом с купленным Чм
+8
-7
+1
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corazón blanco
Надеюсь, что у Родриго сложится карьера хотя бы на половину также, как у своего кумира. Можно и больше, только буду рад)
+3
-1
+2
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Товарищ Наркотик
Мбаппе, Холанд, Родриго, Винисиус, Хвича, Эндрик считают Криша своим кумиром и восхищаются им.

И только на спортсе Роналду «переоцененный фрукт»
+49
-4
+45
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rigobersong
Скорее так.

Роналду: «Встретился с моим самым большим кумиром»
+1
-8
-7
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EL BICHO
Ответ ARIGAMI ARIGAMI
Я надеюсь, он будет учиться у Роналду в плане завершения?
Надеюсь, что да )
+6
-2
+4
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ARIGAMI ARIGAMI
Ответ EL BICHO
Винисиус, к слову, тоже выложил, подписав: "🐐"
Я надеюсь, он будет учиться у Роналду в плане завершения?
+1
-2
-1
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yarmuck
Прошлое и настоящее Реала
+11
0
+11
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EL BICHO
Винисиус, к слову, тоже выложил, подписав: "🐐"
+23
0
+23
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