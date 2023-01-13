Родриго выложил фото с Роналду: «Встретился с моим самым большим кумиром»

Хавбек «Реала» выложил фото с .

«Встретился с моим самым большим кумиром», – написал в соцсетях 22-летний бразилец.

Фото: instagram.com/rodrygogoes

Напомним, Роналду, выступающий за « », посетил тренировку « » в Саудовской Аравии, где мадридцы участвуют в Суперкубке Испании.