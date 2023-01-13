Родриго выложил фото с Роналду: «Встретился с моим самым большим кумиром»
Хавбек «Реала» Родриго выложил фото с Криштиану Роналду.
«Встретился с моим самым большим кумиром», – написал в соцсетях 22-летний бразилец.
Фото: instagram.com/rodrygogoes
Напомним, Роналду, выступающий за «Аль-Наср», посетил тренировку «Реала» в Саудовской Аравии, где мадридцы участвуют в Суперкубке Испании.
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Роналду: «Встретился с моим самым большим кумиром»