Спаллетти о матче с «Юве»: «Бесполезно надевать шляпу или фальшивую бороду, никакое 4-е место не устроит «Ювентус». Инвестиции окупаются при борьбе за скудетто и победу в ЛЧ»

поделился ожиданиями от игры с « ».

«Я понимаю, что Аллегри удобно выдавать себя за игрока второго плана, но для «Юве», всегда набитого чемпионами, невозможно укрыться от роли фаворита.

Определенные инвестиции окупаются только при борьбе за скудетто и за победу в Лиге чемпионов. Бесполезно надевать шляпу или фальшивую бороду, ведь никакое четвертое место не устроит «Ювентус».

Никто не будет бояться. У обеих команд есть сильные игроки с точки зрения характера и техники. «Юве» и «Наполи» будут играть на победу, и это будет отличное шоу.

Первый ход делает тот, кто разводит с центра поля, у него будет мяч в ногах. Есть две разные философии, Аллегри придерживается девиза «Ювентуса», победа – единственное, что имеет значение.

У нас же больше сердца и души. Здесь играл Марадона, люди видели это. Когда он побеждал, он показывал, сколько красоты есть в футболе. Мы должны взять часть этой красоты с собой и надеемся воспроизвести тот футбол.

Я вижу по матчам «Юве», что они отдадут нам пространство, как это было в играх с «Кремонезе» и «Удинезе». И тут необходимо хорошо владеть мячом и стараться забить.

Они контратакуют и много играют индивидуально, поэтому в первую очередь нужно не потерять баланс в атаке.

Если одна команда играет в защите, то другой сложно создать 10 голевых моментов. Пространство становится более узким, и вам нужно качество выше среднего. Трудности будут, но у нас есть все необходимое, чтобы играть так, как мы хотим», – заявил главный тренер «Наполи».

«Наполи» сыграет с «Ювентусом» в 18-м туре Серии А сегодня, 13 января.

Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало – в 22:45 по московскому времени.

Аллегри о матче с «Наполи»: «Они фавориты турнира, но «Юве» сосредоточен на том, чтобы преуспеть на дистанции»