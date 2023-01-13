У «Юве» прервалась серия из 8 сухих матчей в лиге – форвард «Наполи» Осимхен забил на 14-й минуте

Теги Ювентус серия А Италия Наполи Войчех Шченсны Виктор Осимхен Футбол

Прервалась сухая серия «Ювентуса» из 8 матчей.

Форвард «Наполи» Виктор Осимхен забил вратарю туринцев Войчеху Шченсны на 14-й минуте домашнего матча 18-го тура Серии А (1:0, первый тайм).

Перед этим «Ювентус» выиграл 8 матчей подряд в чемпионате Италии с общим счетом 14:0. Команда не пропускала с 8 октября, когда было поражение от «Милана» (0:2).

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

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9 комментариев

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Direct free kick
Главный клуб Италии на классе тогда обыграл старушенцию
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Никита Кожемяка
Ответ dagtelecom109@icloud.com
А юве и стандард когда играли там и прервали серию сухих матчей или я не прав Объясните господа 😅
В СериАле по всей видимости.
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Haci Ceferli
Сложно тут болеть за кого-то являясь фаном Милана. Больше бы хотелось конечно ничью)
+1
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Spaten
Юран сказал же прервётся
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Hella black
Димас 🤩
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Hella black
Неаполь в экстазе
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Haci Ceferli
По ходу не только серия сухих матчей будет сегодня прервана, а еще и длинная победная серия оборвётся...
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dagtelecom109@icloud.com
А юве и стандард когда играли там и прервали серию сухих матчей или я не прав
Объясните господа 😅
+2
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+2
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corazón blanco
Ответ Пако
Комментарий удален пользователем
А мог забить гол-красавец, но Шчесны не позволил ему забить шедевр.
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Пако
Комментарий удален
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