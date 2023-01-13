У «Юве» прервалась серия из 8 сухих матчей в лиге – форвард «Наполи» Осимхен забил на 14-й минуте

Прервалась сухая серия «Ювентуса» из 8 матчей.

Форвард « » забил вратарю туринцев на 14-й минуте домашнего матча 18-го тура Серии А (1:0, первый тайм).

Перед этим « » выиграл 8 матчей подряд в чемпионате Италии с общим счетом 14:0. Команда не пропускала с 8 октября, когда было поражение от «Милана» (0:2).

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.