Хвича забил 7-й гол в сезоне Серии А – «Ювентусу»

забил 7-й гол в сезоне Серии А.

21-летний полузащитник поразил ворота « » в 18-м туре чемпионата Италии.

У Хвичи теперь 7 голов в 15 матчах Серии А. Он лучший бомбардир «Наполи» в турнире. Статистику футболиста можно изучить здесь.

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