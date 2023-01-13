Хвича забил 7-й гол в сезоне Серии А – «Ювентусу»
Хвича Кварацхелия забил 7-й гол в сезоне Серии А.
21-летний полузащитник поразил ворота «Ювентуса» в 18-м туре чемпионата Италии.
У Хвичи теперь 7 голов в 15 матчах Серии А. Он лучший бомбардир «Наполи» в турнире. Статистику футболиста можно изучить здесь.
Sports.ru ведет онлайн-трансляцию матча.
Чивадзе , Шенгелия , Сулаквелидзе , Кохадзе и много других . Теперь будет ещё один чемпион Италии из Грузии !
диванные критики тут уже во всю плескали слюнями, что игрок сдулся.
в очередной раз осознаёшь, какие тут мамкины эксперты сидят, когда судят по первому матчу после перерыва