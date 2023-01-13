Хвича забил 7-й гол в сезоне Серии А – «Ювентусу»

Теги Ювентус серия А Италия Наполи Хвича Кварацхелия Футбол

Хвича Кварацхелия забил 7-й гол в сезоне Серии А.

21-летний полузащитник поразил ворота «Ювентуса» в 18-м туре чемпионата Италии.

У Хвичи теперь 7 голов в 15 матчах Серии А. Он лучший бомбардир «Наполи» в турнире. Статистику футболиста можно изучить здесь.

Sports.ru ведет онлайн-трансляцию матча.

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19 комментариев

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Илья Олегович
Да поправьте вы новость, ну что за позор
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Арсений Элин
Охсимен...ну да,ну да пошёл я на жрен)))
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Black Square
Ответ rigobersong
Лучший бомбардир серии А Осимхен:) Как Хвича может в Наполи лидировать?:)😀
Не смущает что у Хвичи больше голов из-за штрафной ? Вот и выходит что коэффициент 1.5 за гол .
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-2
-2
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Niko [Ars]
Это, что, расизм???
+1
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Sevuska
Грузия - Земля футбольных талантов !
Чивадзе , Шенгелия , Сулаквелидзе , Кохадзе и много других . Теперь будет ещё один чемпион Италии из Грузии !
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Hella black
Дело Кахабера Каладзе в Италии живёт 😅 Хвича хорош
+1
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Леван Мкртчян
Полчаса первого тайма, как-будто наблюдал за праймовым Ливерпулем , а не Наполи. Очень-очень похоже по манере , принципам игры и билд-апу
+1
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+1
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Mark Safaniev
Ответ Милан_Тэо
Как Спалетти умудрился выцепить этого Хвичу?, из какого клуба он перешёл ?
КВН Юнайтед!
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0
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Владислав Шулепов
Осимен лучший бомбардир.
+1
0
+1
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Владислав Шулепов
Ответ Милан_Тэо
Как Спалетти умудрился выцепить этого Хвичу?, из какого клуба он перешёл ?
Динамо Батуми
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
RFRB
Не понял, а сколько у Осимхена ???
0
0
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Владислав Плышевский
В каком турнире? Осимхен лучший бомбардир Серии А
+7
0
+7
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Милан_Тэо
Как Спалетти умудрился выцепить этого Хвичу?, из какого клуба он перешёл ?
0
-1
-1
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фкт92
А осимен?
+2
0
+2
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rigobersong
Лучший бомбардир серии А Осимхен:) Как Хвича может в Наполи лидировать?:)😀
+12
-3
+9
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GooseG
ну вы что!
диванные критики тут уже во всю плескали слюнями, что игрок сдулся.
в очередной раз осознаёшь, какие тут мамкины эксперты сидят, когда судят по первому матчу после перерыва
+14
-4
+10
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Милан_Тэо
Хвича удивляет конечно ...
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llolishe
Таков уровень серии А
+1
-2
-1
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corazón blanco
Шикарный первый тайм провел, жаль, что Шчесны не позволил забить гол-красавец.
+5
-3
+2
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