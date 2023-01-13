Фанат «Челси» – Поттеру после матча с «Фулхэмом»: «Меняй состав, в нем проблема»
Группа болельщиков поддержала Грэма Поттера после поражения от «Фулхэма».
«Синие» проиграли в гостях в отложенном матче 7-го тура АПЛ (1:2).
Один фанат сказал тренеру «Челси»: «Меняй состав, в нем проблема». Другой болельщик скандировал: «Не сдавайтесь».
Напомним, в 8 последних матчах лондонцы потерпели 6 поражений, один раз сыграли вничью и одержали одну победу.
Спокойно подгораешь?)
+Сити массово скупал защиту не потому, что захотели, а потому, что в 2017 вся линия сильно постарила. -Клиши, Коларов, Сабалета, Санья, уже старый Компани
Лукака явная ошибка, но у Челси не первый год проблемы с нападающими
80 млн за Кепку - это чистая паника была, ну и лютая подстава от носатого
А 60 за Кукурелью много, но "налог" на переходы внутри АПЛ никто не отменял.
Просто разобрав все отдельно, получается, что не все так трагично.
Сити - лютый позор и мешок, у которого самый дорогой трансфер - 70 за КДБ, одного из лучших полузащей. Почти ни одного трансферного провала. Стабильно в числе лучших клубов Европы.
челсе - грамотный менеджмент. По поллярда за сезон на всяких поленьев и середина таблицы - норм. 120 млн за чела, который публично разнес клуб; 80 млн за запасного вратаря. 60 млн за "зато увел защитника"; лярд на кучу бревен в защиту.
Яркий пример того, что нужно время)