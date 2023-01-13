Фанат «Челси» – Поттеру после матча с «Фулхэмом»: «Меняй состав, в нем проблема»

Группа болельщиков поддержала после поражения от «Фулхэма».

«Синие» проиграли в гостях в отложенном матче 7-го тура АПЛ (1:2).

Один фанат сказал тренеру «Челси»: «Меняй состав, в нем проблема». Другой болельщик скандировал: «Не сдавайтесь».

Напомним, в 8 последних матчах лондонцы потерпели 6 поражений, один раз сыграли вничью и одержали одну победу.