Фанат «Челси» – Поттеру после матча с «Фулхэмом»: «Меняй состав, в нем проблема»

Теги Челси премьер-лига Англия Грэм Поттер Футбол

Группа болельщиков поддержала Грэма Поттера после поражения от «Фулхэма».

«Синие» проиграли в гостях в отложенном матче 7-го тура АПЛ (1:2).

Один фанат сказал тренеру «Челси»: «Меняй состав, в нем проблема». Другой болельщик скандировал: «Не сдавайтесь».

Напомним, в 8 последних матчах лондонцы потерпели 6 поражений, один раз сыграли вничью и одержали одну победу.

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21 комментарий

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Сергей Кайзер
Там небольшая компания из болельщиков разное позитивное кричала, двигаясь за тренером, когда он уезжал с базы. Что приятно.
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Benner
Ответ KerroChelsea
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А ты типа спокойный?)
Спокойно подгораешь?)
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KerroChelsea
Ответ Benner
Комментарий удален модератором
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Benner
Ответ KerroChelsea
Комментарий удален модератором
Комментарий удален
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KerroChelsea
Ответ Benner
Точно. Но сути не меняет
Комментарий удален
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Benner
Ответ b9dc9qmr6f
Так меняет все, сколько там сити на оборону потратил, пока она не стала такой, какой является сейчас? Лукака явная ошибка, но у Челси не первый год проблемы с нападающими 80 млн за Кепку - это чистая паника была, ну и лютая подстава от носатого А 60 за Кукурелью много, но "налог" на переходы внутри АПЛ никто не отменял. Просто разобрав все отдельно, получается, что не все так трагично.
Кто у Сити из обороны был откровенным пассажиром? Мангаля и Менди. Все остальные либо до сих приносят пользу, либо ее приносили.
+Сити массово скупал защиту не потому, что захотели, а потому, что в 2017 вся линия сильно постарила. -Клиши, Коларов, Сабалета, Санья, уже старый Компани
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Висита Эльмурзаев
Ответ headmaster
А другой фанат говорит игроку «меняйте тренера, в нем проблема»
третий фанат сказал "меняйте владельцев, в них проблема"
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Висита Эльмурзаев
Ответ Benner
Это конечно парадокс. Сити - лютый позор и мешок, у которого самый дорогой трансфер - 70 за КДБ, одного из лучших полузащей. Почти ни одного трансферного провала. Стабильно в числе лучших клубов Европы. челсе - грамотный менеджмент. По поллярда за сезон на всяких поленьев и середина таблицы - норм. 120 млн за чела, который публично разнес клуб; 80 млн за запасного вратаря. 60 млн за "зато увел защитника"; лярд на кучу бревен в защиту.
парадокс это ненавидеть челсе, но уделять ему столько своего времени
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b9dc9qmr6f
Ответ Benner
Точно. Но сути не меняет
Так меняет все, сколько там сити на оборону потратил, пока она не стала такой, какой является сейчас?

Лукака явная ошибка, но у Челси не первый год проблемы с нападающими

80 млн за Кепку - это чистая паника была, ну и лютая подстава от носатого

А 60 за Кукурелью много, но "налог" на переходы внутри АПЛ никто не отменял.

Просто разобрав все отдельно, получается, что не все так трагично.
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Benner
Ответ Hello There
Грилиш самый дорогой уже
Точно. Но сути не меняет
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Hello There
Ответ Benner
Это конечно парадокс. Сити - лютый позор и мешок, у которого самый дорогой трансфер - 70 за КДБ, одного из лучших полузащей. Почти ни одного трансферного провала. Стабильно в числе лучших клубов Европы. челсе - грамотный менеджмент. По поллярда за сезон на всяких поленьев и середина таблицы - норм. 120 млн за чела, который публично разнес клуб; 80 млн за запасного вратаря. 60 млн за "зато увел защитника"; лярд на кучу бревен в защиту.
Грилиш самый дорогой уже
+1
-1
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aseke
Какая блестящая новость.
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Alex Legend
Ответ Игорь Кузнецов
Если не ошибаюсь, еще в прошлом сезоне все кричали Артета аут ? Яркий пример того, что нужно время)
Раз на раз не приходится, места в таблице не статичны
+4
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Benner
Это конечно парадокс.
Сити - лютый позор и мешок, у которого самый дорогой трансфер - 70 за КДБ, одного из лучших полузащей. Почти ни одного трансферного провала. Стабильно в числе лучших клубов Европы.

челсе - грамотный менеджмент. По поллярда за сезон на всяких поленьев и середина таблицы - норм. 120 млн за чела, который публично разнес клуб; 80 млн за запасного вратаря. 60 млн за "зато увел защитника"; лярд на кучу бревен в защиту.
+5
-6
-1
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Игорь Кузнецов
Ответ Alex Legend
Ага, а все остальные включая Конте, Артету, Пепа, Клоппа и Тен Хага будут в запое пока Поттер успеха добивается 😆
Если не ошибаюсь, еще в прошлом сезоне все кричали Артета аут ?
Яркий пример того, что нужно время)
+1
0
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Alex Legend
Ответ Игорь Кузнецов
В России бы уже убрали давно. А там дают время, думаю в следующем сезоне со всей предсезонкой, новыми игроками, в конечном итоге сможет добиться успеха. Нудно время.
Ага, а все остальные включая Конте, Артету, Пепа, Клоппа и Тен Хага будут в запое пока Поттер успеха добивается 😆
+1
0
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headmaster
А другой фанат говорит игроку «меняйте тренера, в нем проблема»
+12
0
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Игорь Кузнецов
В России бы уже убрали давно. А там дают время, думаю в следующем сезоне со всей предсезонкой, новыми игроками, в конечном итоге сможет добиться успеха. Нудно время.
+2
-2
0
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ILIILI
Ответ QWertY
Должун и до Поттера добрался)
Иногда кажется, что вы кормите дьявола
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Alex Legend
Поменять одних рентбоев на других, классика Челси с 1905 года
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Roman
"Меняй палочку, Поттер, в ней проблема"
+1
-4
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QWertY
Должун и до Поттера добрался)
+2
-6
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Felp
Ну кстати там довольно милое видео, как фанаты шли и поддерживали его
0
-2
-2
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Niko [Ars]
Тысячи сказали " Поттер аут"
0
-5
-5
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