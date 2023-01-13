Грэм Поттер: «Челси» переживает плохой этап. Все, что может пойти не так, идет не так»
Грэм Поттер поделился мнением о неудачах «Челси».
«Челси» проиграл «Фулхэму» в перенесенном матче 7-го тура АПЛ со счетом 1:2. В 8 последних официальных матчах «синие» потерпели 6 поражений.
«Это отражает то состояние, в котором мы сейчас находимся. Все, что может пойти не так, идет не так.
Как вы можете себе представить, все расстроены. «Челси» переживает плохой этап. Мы приехали сюда с амбициями победить, но не сделали этого. Сочувствуем болельщикам. Мы расстроены, но должны прийти в себя», – заявил главный тренер «Челси».
На данный момент команда Поттера занимает 10-ю строчку в турнирной таблице АПЛ.
Поттер про 1:2 с «Фулхэмом»: «Челси» контролировал игру в начале. Хорошо сыграли вдесятером»
Тухел 6 игр 3 в 1н 2п 9о рм -1
Поттер 12 игр 4в 3н 5п 15о рм-2
В связи с этим, не могу понять, почему Боули назначил абсолютно не звёздного и не харизматичного тренера. Как это сработает на прибыль и популяризацию клуба?