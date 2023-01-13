Грэм Поттер: «Челси» переживает плохой этап. Все, что может пойти не так, идет не так»

Грэм Поттер поделился мнением о неудачах «Челси».

«Челси» проиграл «Фулхэму» в перенесенном матче 7-го тура АПЛ со счетом 1:2. В 8 последних официальных матчах «синие» потерпели 6 поражений.

«Это отражает то состояние, в котором мы сейчас находимся. Все, что может пойти не так, идет не так.

Как вы можете себе представить, все расстроены. «Челси» переживает плохой этап. Мы приехали сюда с амбициями победить, но не сделали этого. Сочувствуем болельщикам. Мы расстроены, но должны прийти в себя», – заявил главный тренер «Челси».

На данный момент команда Поттера занимает 10-ю строчку в турнирной таблице .

Поттер про 1:2 с «Фулхэмом»: «Челси» контролировал игру в начале. Хорошо сыграли вдесятером»