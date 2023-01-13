Грэм Поттер: «Челси» переживает плохой этап. Все, что может пойти не так, идет не так»

Теги Челси премьер-лига Англия Грэм Поттер Футбол

Грэм Поттер поделился мнением о неудачах «Челси».

«Челси» проиграл «Фулхэму» в перенесенном матче 7-го тура АПЛ со счетом 1:2. В 8 последних официальных матчах «синие» потерпели 6 поражений.

«Это отражает то состояние, в котором мы сейчас находимся. Все, что может пойти не так, идет не так.

Как вы можете себе представить, все расстроены. «Челси» переживает плохой этап. Мы приехали сюда с амбициями победить, но не сделали этого. Сочувствуем болельщикам. Мы расстроены, но должны прийти в себя», – заявил главный тренер «Челси».

На данный момент команда Поттера занимает 10-ю строчку в турнирной таблице АПЛ.

Поттер про 1:2 с «Фулхэмом»: «Челси» контролировал игру в начале. Хорошо сыграли вдесятером»

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40 комментариев

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Вадим Слуцкий
Он прав: не тот владелец, не тот тренер...
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Vy_Ao
Ответ Антибаскет Поповича
Вот говорят часто об американских владельцах, что их интересует, прежде всего, извлечение прибыли, даже больше, чем титулы и достижения команд. В общем, такого рода претензии. В связи с этим, не могу понять, почему Боули назначил абсолютно не звёздного и не харизматичного тренера. Как это сработает на прибыль и популяризацию клуба?
Просто Боэли даже на фоне американских капиталистов выделяется своим клоунским и инфантильным мышлением.
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Vy_Ao
Ответ frog19
Поттер физручелло. Нужна отставка, пусть новый специалист уже исправляет.
какая отставка? знаешь сколько на него потратил клоунэли? там неустойка будет лямов 60))
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Vy_Ao
Ответ KerroChelsea
Ребят, так вечно продолжаться не может и обязательно наступят светлые времена. Просто в Челси они очень часто правда наступают
Светлые времена были ещё 9 месяцев назад, но потом пришёл клоун, который предлагает играть по 4-4-3 и оценивает работу тренера по чатику в Вотсапе))
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Мадрид наказывает!
Ответ Donald J. Trump
Ну тут ты прав. История Челси началась с приходом Абрамовича. До этого главным достижением рентбоев была победа над МЮ, касету с которой передавали от поколения к поколению.
Да ладно, Барселону помню неплохо в ЛЧ драли с Дзолой.
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Мадрид наказывает!
Гари еще не уволили?
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Wekil Halylow
Ответ Mohnatiy
Перетряхнули владельцев, руководство и тренерский штаб. Казалось бы, что может пойти не так?...
Статистика в АПЛ
Тухел 6 игр 3 в 1н 2п 9о рм -1
Поттер 12 игр 4в 3н 5п 15о рм-2
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Акира_1
Ответ Donald J. Trump
Челси просто возвращается к своим истокам (до покупки клуба начальником Чукотки) в ранг середняка АПЛ.
Смешно, когда кто-то из МЮ, которые без САФ и его судей не выиграли не один титул АПЛ об этом говорят. Жаль уже забыли начало сезона с Брентфордом и Брайтоном. 😉
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KerroChelsea
Ребят, так вечно продолжаться не может и обязательно наступят светлые времена. Просто в Челси они очень часто правда наступают
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Wekil Halylow
Ответ benjamin92
Может, более атакующую 3-4-4 ?
4-4-3 на очко
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Александра Александрова
Ответ DolJun
сашенька, ваш любимый мешочек может оказаться только в сегунде)
С первого места тяжело оказаться в секунде , а вот синий бус взял хороший курс )))
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DolJun
Ответ Александра Александрова
Потому что потому )) ждем наш любимый мешочек в чемионшипе , хочешь просмотреть на что они там способны ?))
сашенька, ваш любимый мешочек может оказаться только в сегунде)
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Александра Александрова
Ответ DolJun
почему?
Потому что потому )) ждем наш любимый мешочек в чемионшипе , хочешь просмотреть на что они там способны ?))
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frog19
Поттер физручелло. Нужна отставка, пусть новый специалист уже исправляет.
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9wkbc9rjcb
Грем парень хороший для Брайтона, крепкий середняк, стиль автобус и контратака все….а кто в вверху таблицы этого мало, потому там всякие условные лысые шарлатаны рулят.
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DolJun
Ответ Александра Александрова
Без ворованных денег тяжко стало ((
почему?
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Антибаскет Поповича
Вот говорят часто об американских владельцах, что их интересует, прежде всего, извлечение прибыли, даже больше, чем титулы и достижения команд. В общем, такого рода претензии.

В связи с этим, не могу понять, почему Боули назначил абсолютно не звёздного и не харизматичного тренера. Как это сработает на прибыль и популяризацию клуба?
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ZamoRano
Ответ Alex Legend
Этот этап начался в 1905 году
Если ты про первую попытку революции, то это панч!
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Волына+колына
Ответ Mohnatiy
Перетряхнули владельцев, руководство и тренерский штаб. Казалось бы, что может пойти не так?...
ну раскачали немного лодку
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Кинг Конг Жив
Ответ benjamin92
Сидел бы себе в Брайтоне, зачем связался с этим анадырским недоразумением?
Теперь это американское недоразумение. Когда этот клуб был анадырским, там дела шли совсем по другому.
+2
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Artūras Grigas
Ответ Donald J. Trump
Челси просто возвращается к своим истокам (до покупки клуба начальником Чукотки) в ранг середняка АПЛ.
Как можно возвращаться к тому кем всегда был?
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Artūras Grigas
Зря ты ( Грэм Поттер ) выбрал этот середняк.
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-6
-1
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benjamin92
Сидел бы себе в Брайтоне, зачем связался с этим анадырским недоразумением?
+1
-5
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Озил, озю и буду озить
Ответ Mohnatiy
Перетряхнули владельцев, руководство и тренерский штаб. Казалось бы, что может пойти не так?...
да и состав команды уже почти не узнать)
+3
-1
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Hong Kil
Грэм Поттер и призрак Захарянца
+1
-1
0
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