«Пока трансфер Дуарте в «Спартак» выглядит очень смешно. Не знаю, кто это, где играл и во что?» Шмаров о парагвайском защитнике

высмеял покупку «Спартаком» защитника из Парагвая.

Ранее стало известно, что московский клуб договорился о переходе 22-летнего футболиста из «Серро Портеньо». Вице-президент парагвайского клуба эту информацию подтвердил, заявив, что « » приобретает 80% прав на центрального защитника.

– Усилит ли Дуарте «Спартак»?

– Вы сами в это верите? Я вообще не знаю, кто это такой. Где играл и во что? Пока этот трансфер выглядит очень смешно.

– Будет ли «Спартак» бороться за чемпионство с «Зенитом»?

– Хотелось бы в это верить. Все может быть, – сказал бывший нападающий «Спартака».

Дуарте пока играл только за « ». Статистику игрока можно найти здесь.