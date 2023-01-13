«Пока трансфер Дуарте в «Спартак» выглядит очень смешно. Не знаю, кто это, где играл и во что?» Шмаров о парагвайском защитнике

Теги Спартак премьер-лига Россия высшая лига Парагвай Серро Портеньо Валерий Шмаров Алексис Дуарте Футбол

Валерий Шмаров высмеял покупку «Спартаком» защитника Алексиса Дуарте из Парагвая.

Ранее стало известно, что московский клуб договорился о переходе 22-летнего футболиста из «Серро Портеньо». Вице-президент парагвайского клуба эту информацию подтвердил, заявив, что «Спартак» приобретает 80% прав на центрального защитника.

– Усилит ли Дуарте «Спартак»?

– Вы сами в это верите? Я вообще не знаю, кто это такой. Где играл и во что? Пока этот трансфер выглядит очень смешно.

– Будет ли «Спартак» бороться за чемпионство с «Зенитом»?

– Хотелось бы в это верить. Все может быть, – сказал бывший нападающий «Спартака».

Дуарте пока играл только за «Серро Портеньо». Статистику игрока можно найти здесь.

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11 комментариев

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Olegs Petkuns
А Промеса кто-нибудь знал до перехода в Спартак? А про Клаудиньо и Венделла? Вот чё нести чушь на раннем этапе. Про Абаскаля он также пел, готов поспорить. Я о нем не слышал, поэтому трансфер смешной. Логика - бомба!!!
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Саня Сашин
Ответ Владимир Шипицын
При всём уважении к ветерану...А вы следите за латиноамерикаским рынком!?Знаете силу игрока!?Зачем накидывать на вентилятор,нам одного Мостового хватает,за гдаза и за уши...
Над Абаскалем тоже глумились
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Mega• Battman
Лучше бы ты фамилию поменял ))
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Дмитрий Девин
Над Абаскалем тоже сомневались, кого Спартак берет тренером а оказалось все не так.Еслиты не видел игрока в деле нечего смеяться.
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Сергей Ефимов
Ну что ж за чушь то такая)
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Владимир Молявин
Про Абаскаля тоже много всего говорили. Теперь поют обратное.
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Ильдар Фарукшин
Со всем уважением к Шмарову. Я думаю когда дебютировал в Факеле в 17 лет, тем более потом в Спартаке все думали звезда пришла..... Наверное нет.В этом случае лучше помолчать. Но опять я люблю Шмарова
+2
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+2
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Владимир Шипицын
При всём уважении к ветерану...А вы следите за латиноамерикаским рынком!?Знаете силу игрока!?Зачем накидывать на вентилятор,нам одного Мостового хватает,за гдаза и за уши...
+22
0
+22
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Loki Loki
Этот паренëк перерастëт в топа в своей время. А если уважаемый не разбирается в селекции, лучше бы помолчал. А Гильермо точно поможет ему прогрессировать.
+10
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+10
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savik-A.M.
Ответ sp.msk.86
Где должен играть игрок переходящий в чемпионат без еврокубков? В реале?
Ну да в "Реал Потоси " из Боливии или "Барселона " Гуайякиль , или на худой конец "Ливерпуль" из Монтевидео )
+2
-1
+1
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sp.msk.86
Где должен играть игрок переходящий в чемпионат без еврокубков? В реале?
+33
0
+33
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