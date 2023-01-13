«Пока трансфер Дуарте в «Спартак» выглядит очень смешно. Не знаю, кто это, где играл и во что?» Шмаров о парагвайском защитнике
Валерий Шмаров высмеял покупку «Спартаком» защитника Алексиса Дуарте из Парагвая.
Ранее стало известно, что московский клуб договорился о переходе 22-летнего футболиста из «Серро Портеньо». Вице-президент парагвайского клуба эту информацию подтвердил, заявив, что «Спартак» приобретает 80% прав на центрального защитника.
– Усилит ли Дуарте «Спартак»?
– Вы сами в это верите? Я вообще не знаю, кто это такой. Где играл и во что? Пока этот трансфер выглядит очень смешно.
– Будет ли «Спартак» бороться за чемпионство с «Зенитом»?
– Хотелось бы в это верить. Все может быть, – сказал бывший нападающий «Спартака».
Дуарте пока играл только за «Серро Портеньо». Статистику игрока можно найти здесь.
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