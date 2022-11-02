CAS рассмотрит апелляции «Зенита», ЦСКА и других российских клубов на решение ФИФА по приостановке контрактов легионеров
CAS рассмотрит апелляции российских клубов на решение ФИФА в отношении легионеров.
Об этом сообщается официальный сайт организации.
21 июня ФИФА разрешила иностранным тренерам и игрокам приостанавливать контракты с российскими клубами до 30 июня 2023 года. Апелляцию на это решение подали восемь клубов: «Зенит», «Динамо», ЦСКА, «Локомотив», «Рубин», «Сочи», «Краснодар» и «Ростов».
Рассмотрение апелляции запланировано на 21 ноября.
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